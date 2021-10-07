Пролет российского беспилотника Орлан-10 с пересечением линии разграничения зафиксирован на Луганщине, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.

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