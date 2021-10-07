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Новости Агрессия России против Украины
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Пролет российского беспилотника Орлан-10 с пересечением линии разграничения зафиксирован на Луганщине, - пресс-центр ОС

Пролет российского беспилотника Орлан-10 с пересечением линии разграничения зафиксирован на Луганщине, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил огнестрельное ранение в результате российского обстрела на Донбассе. За сутки - 6 нарушений "тишины", - штаб ООС

Автор: 

беспилотник (3601) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6497)


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Топ комментарии
+7
Пора не фиксировать, а сбивать.
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07.10.2021 17:32
+7
нелох запретил! Как же потом в глаза ***** смотреть!
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07.10.2021 17:36
+5
А чого не завалили нахрін?
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07.10.2021 17:30
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Не очень понятно. Он что, в космосе летит?
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07.10.2021 17:19 Ответить
нелох запретил! Как же потом в глаза ***** смотреть!
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07.10.2021 17:36 Ответить
Тоже всегда возникает этот вопрос...
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07.10.2021 18:39 Ответить
А чого не завалили нахрін?
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07.10.2021 17:30 Ответить
Пора не фиксировать, а сбивать.
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07.10.2021 17:32 Ответить
По ттх рекомендую посмотреть высоту полета этого лаптелета ...
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07.10.2021 17:39 Ответить
І що? Що дялі?
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07.10.2021 17:37 Ответить
Снова рекогносцировка местности для арты ********* ...
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07.10.2021 17:38 Ответить
Не збили ЧОМУ?, Головнокомандувач сказав, що стріляти дозволено, без додаткових підтверджень
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07.10.2021 17:44 Ответить
Кажуть шо высоко летив у космоси , тому не дисталы ))
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07.10.2021 18:12 Ответить
Ну хочь шмарклі встигли проковтнути,чи тільки очами блимали?
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07.10.2021 18:20 Ответить
очередная статистика
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07.10.2021 18:41 Ответить
У вас нет зенитных установок?
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07.10.2021 18:50 Ответить
а знает ли многоуважаемый мистер смит сколько зу 23-2 необходимо для ведения огня по одной воздушной цели с вероятностью уничтожения той 0,7??? Девять ЗУ одновременно должны вести огонь... а если орлан на 5000 метрах, то хрен его достанешь, кроме как осой или буком, осы кривые(зависит от экипажа и состояния техники)
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07.10.2021 19:09 Ответить
А на днях показывали ноу хау для борьбы с Дронами , - А оказывается он только Фиксирует, на телефон фиксация была бы Дешевле .
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07.10.2021 19:39 Ответить
Зафиксирован? Пролет? Мы налогами армию содержим или фиксаторов?
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07.10.2021 21:38 Ответить
.почему не сбивают?..нечем или есть запрет?
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08.10.2021 00:39 Ответить
 
 