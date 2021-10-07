Нобелевскую премию по литературе получил Абдулразак Гурна за "сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев"

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британско-танзанийский писатель Абдулразак Гурна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Нобелевский комитет отметил "его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

Абдулразак Гурны родился в 1948 году на Занзибаре, который тогда был британской колонией, в семье мусульман арабского происхождения. Долгое время живет в Великобритании, является профессором Кентского университета, литературоведом-исследователем англоязычной постколониальной литературы.

Популярность Гурны получил как автор романов "Память об отъезде", "Рай", "У моря" и других. Гурны является четвертым уроженцем Африки, ставшим Нобелевским лауреатом по литературе.

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