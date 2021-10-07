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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав утвердил перечень профессий, для представителей которых прививка против COVID-19 является обязательной

Минздрав утвердил перечень профессий, для представителей которых прививка против COVID-19 является обязательной

Министерство здравоохранения Украины своим приказом №2153, зарегистрированным в Минюсте 07.10.2021, утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и их структурных подразделений;
  • учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться коронавирусной болезнью. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 - невакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях ", - пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не привьются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Педагоги и работники органов власти, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, в соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Украины от 16 сентября 2011 № 595, не подлежат обязательной вакцинации.

"Мы завершили первый этап определения профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг ", - сообщил министр.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Страно ************* пропесочили, а медработники где? А где водители общественного транспорта, полициянты или напрмер повора...и т.д Странный подход иррациональный в духе Зе придурков
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07.10.2021 17:55
+8
І цей наказ видає сученя на ймення Ляшко, яке до цього часу саме не вакциноване... Це просто апофеоз гнилого цинізму.
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07.10.2021 18:23
+6
Да вы обалдели совсем? Как можно обязать такое по Конституции? У человека должен быть выбор. "Увольняйся тогда"- это не выбор. Или кормите сами семью, за счет ВОЗ, Минздрав и прочих нахлебников. Это незаконно, если мягко сказать.
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07.10.2021 18:07
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вообщето ковидный препарат это не классическая прививка . это стимулятор имунной системы .
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07.10.2021 20:27 Ответить
Этот препарат- инструкция (приказ) клеткам организма , синтезировать белок шипа вируса.
Конечно, в каком- то смысле стимулирует. Но не иммунитет.
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08.10.2021 08:52 Ответить
И? Где здесь пытки?
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07.10.2021 19:02 Ответить
Какие пытки? Написано ведь эксперименты. На сегодня вакцины от ковида являются экспериментальными субстанциями.
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07.10.2021 19:04 Ответить
Нет. не являются. Как только чиновники от МОЗ признали их вакцинами, их статус сменился из "экспериментальная субстанция" в "вакцина". Одним росчерком пера, да. Но у нас в жизни всё так, "убийца" и "солдат" отличаются только официальным статусом. Хоть по сути и один и другой убивают людей.
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07.10.2021 19:11 Ответить
а что чиновники МОЗ признали, прости? по официальной документации никто ничего не признал
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07.10.2021 19:15 Ответить
неа. там только согласие и подтверждение, что вас ознкомили с возможными последствиями
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07.10.2021 19:42 Ответить
ах точно
претензии уже сняты принятыми в этом году законами
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07.10.2021 19:47 Ответить
А где судьи, прокуроры, полициянты? Сбушники? П
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07.10.2021 18:11 Ответить
"центральных органов исполнительной власти"
полициянты и всякие чиновники тут есть)
судей пока щадят)
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07.10.2021 18:19 Ответить
Нет депутатов, медиков, работников общественного транспорта, потому что пошлют, а что с этим делать пока не знают. Вот и весь ужас-ужас. Есть те кто не заразится? Проколите статистиков им ещё рисовать и рисовать.
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07.10.2021 18:16 Ответить
О медиках речи даже не идет и в будущем. Получается медики не контактируют с людьми и не находятся на передовом рубеже борьбы с пандемией. Им менее всего нужно вакцинироваться. Очень интересный и показательный подход. Т.е. я так понимаю вакцинация у нас уже принудительная. Правда не для всех. Но только пока не для всех. Ну что ж. Кто-то из врачей получит дополнительный доход за сертификаты.
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07.10.2021 18:18 Ответить
І цей наказ видає сученя на ймення Ляшко, яке до цього часу саме не вакциноване... Це просто апофеоз гнилого цинізму.
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07.10.2021 18:23 Ответить
Та ні, він же коловся. А після того захворів.
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07.10.2021 20:22 Ответить
Шоб всі подивились, як легко він переносить хворобу навіть після однієї дози і воодушевілісь.
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07.10.2021 20:32 Ответить
От алкоголя и табака и социальных проблем гибнет больше, чем от ковида, но на это стараются не обращать внимание.
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07.10.2021 18:26 Ответить
алкоголь, табак обогащают олигархов) зачем обращать внимание?
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07.10.2021 18:27 Ответить
Первыми в этом списке должны быть медработники и работники мед учреждений не зависимо от форм собственности ( от уборщицы до министра). Все должны быть привить 2 вакцинами 100% состав. А уже потом другие категории. Но как не странно этой категории в обязательном списке нет. Это и настораживает. Получается что ребенок в учебном заведении может заразиться, а человек обратившийся к стоматологу или специалисту другой специальности "не может". В общем желательно услышать ответ на этот вопрос. В противном случае против руководства Минздрава можно возбуждать уголовное дело, за заражение граждан по "предварительному сговору" и с "преступными намерения"..
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07.10.2021 18:52 Ответить
А кто потом лечить будет? оО
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07.10.2021 19:02 Ответить
Вы хотели сказать " вакцинировать".
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07.10.2021 19:29 Ответить
нет, именно лечить
хотя все равно телемедицина для большинства населения скоро будет

и только для богатых - частные клиники
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07.10.2021 19:48 Ответить
прививка не предотвращает заражение вирусом и его передачу окружающим . согласно исследованиям оксфорской медицинской школы привитые разносят вирус в большей степени неежели непривитые .
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07.10.2021 20:17 Ответить
Принудительная вакцинация. не не слышали.
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07.10.2021 19:10 Ответить
Учителя поголовно за Зе были. так что пусть колятся или сдохнут от голода. Все правильно.
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07.10.2021 19:46 Ответить
А детей ты будешь учить?
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07.10.2021 23:28 Ответить
Оце так сіль на мозкову рану дегенератам-антиваксерам! )))
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07.10.2021 19:48 Ответить
1. Вакцинація необхідна. 2. Вакцинація не може бути примусовою. Це порушення Всесвітньої декларації прав людини і Конституції України. Навіть якщо це державні службовці, медики, інші важливі професії. В наш час " зеленого беззаконня" я не здивований, що міністр охорони здоров'я Ляшко підписав, а міністр юстиції Малюська його зареєстрував цей наказ... А історія ця про безпринципних і зручних посадовців ЗеКоманди
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07.10.2021 19:59 Ответить
І ще доповнення: всі кого звільнять за відмову вакцинуватися поновляться рішеннями судів, буде виплачена ЗП за період від дати звільнення. Всі виплати - за рахунок платників податків, тобто нас з вами...
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07.10.2021 22:42 Ответить
Тут поліція відбилася - і уряд притих.
Пожежники ніби теж послали.

А у медпрацівників термін - 15.10. Передбачені тисячі випадків усунення від роботи.
У госпіталях - неймовірний завал і без цього, але "боротьба" ж ...
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07.10.2021 20:22 Ответить
ВІдбилася? А в нас, така дрібничка, знову кисню не вистачає. І взаємоповаги, - не тулитися один до одного в черзі до каси. Рівень вакцинації - 15, а не 75%. А черги, то вже таке.
Натомість кацапські боти сиплють з рукіпедії знання про речі, яких самі не розуміють.
Тож ваші потуги подати свою позицію в наших умовах дописувачами не вітаються. Та ви вдаєте, що не розумієте причини.
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07.10.2021 23:14 Ответить
1. Ви маєте право робити висновки про те, що я думаю чи ні (і про мої "потуги"), правильні вони чи ні. Я пояснювати не мушу в жодному разі. Ваша думка для мене цінності не несе. Ви нічого не сказали по темі, але чомусь вважаєте себе уповноваженим висловити мені якесь своє надумане марення.

2. Я на відкритому публічному майданчику з обміну думками щодо викладених новин, називається - форум (хоча певна категорія тих, хто на ньому знаходиться, намагається перетворити йго на помийку-каналізацію. На жаль, успішно). І маю право писати те, що вважаю за потрібне з тієї чи іншої теми. А якщо це окремим індивідам мозолить очі і спонукає оббріхувати мене, обзивати та принижувати - то винятково їхні проблеми та розлади.

3. На щастя, на форумі є адекватні користувачі, з якими приємно спілкуватися, бо їхні дописи - коректні, аргументовані і стосуються теми, а не обливання брудом (і це ще м*яко кажути) інших форумчан.
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08.10.2021 01:13 Ответить
Маю надію, ви не мене мали на увазі, щодо приниження і обріхування? Бо я, попри своє право на висновки і зауваження, спершу роблю спробу зрозуміти дописувача, і вас, зокрема, а тоді вже коментую. Сподіваюсь, що замість образ на "потуги" - слова, яке в українській лексиці, на відміну від москальської говірки, здебільшого, не містить негативної коннотації і означає зусилля, спроби, силу, - ви теж спробуєте зрозуміти намір, яким я керувався у зверненні. Поза тим, що вам на нього начхати.

Справа не в мені. Бо я лише спостерігач, а ви виявились стороною конфлікту. Хто б його не розпочав. Я лише запропонував вам поглянути на ситуацію іншими очима. З України, а не з Канади, і попри відчуття ображеної гідності, яке більшість тут, до речі, сприймає адекватно. Бо, незважаючи на культурну близкість, ми з вами живемо в різних умовах. Про що я і спробував вам нагадати. Тому ваші слушні зауваження не можуть бути сприйняті українцями поза межами українського контексту.

Звісно, я не маю наміру переконувати вас, що ви не праві. Маю лише зазначити, що ті адекватні користувачі, які спроможні кваліфіковано вам опонувати, уникають цього через власні причини, які не пов'язані персонально із вами. Поза тим, ви дійсно можете висловлювати власне бачення, особливо, якщо ви самі причетні до медицини, епідеміології чи імунології. Ті, на кого ви скаржитесь, напевно будуть поважати вашу думку, якщо ви зі свого боку зважите на відмінності між нашими реальностями, не лише соціальними, але й інформаційними.

Попри моє пояснення, ви маєте незаперечне право, внести цей майданчик, до списку помийок. А мою пропозицію вважати маячнею і персональною образою. Хоч я, насправді, пропоную вам шлях до примирення. Принаймні до взаєморозуміння.
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08.10.2021 13:49 Ответить
Дрімуче бидло важко примусити. Вони назвуть сто причин та сто прикладів брехні з інтернетів, де боти-антиваксеруни вигадують таке, що на голову не налазить. Але коли ольгинське постить діч, то таке, це ольгинське рано чи пізно все одно здохне від ковіду або передозування. А от коли закордонний антиваксерун тут починає нас вчити, що та як нам робити, то хочеться його послати дуже далеко, щоб не повертався, тому що рівень медицини за кордоном та у нас - це небо та земля.

Тому закордонний антиваксерун - пішов у сад.
«Вы там будете петь? Нет, вы там будете слушать».(с)
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08.10.2021 00:56 Ответить
Зелень геноцид устроила. 20 миллионов будет достаточно. За 7 месяцев абсолютный рекорд по смертности на 1 млн. Населения, плюс 20 процентов от 2020 года. Толпа людей в транспорте, скрытые реальные цифры. Везде очереди, на анализы, вакцинацию, рентген...
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08.10.2021 06:25 Ответить
Почему прививка спутника магнитит металл. Можете ютуб посмотреть
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08.10.2021 06:27 Ответить
От малярии клепали 30 лет и только сейчас ,с низкой эфективностью (30+ % но один вроде раз и на всю жизнь) сделали, и считают это прорыв в медицине.А ковидную ( вирус, который на сейчас толком не установили всю формулу) колят напрополую говоря что эфективность 90%.Приэтом в начале иглоукалывания говорилось об одной, потом двух, потом двух в любой последовательности производителей (это вообще треш, тогда как в модере и пфайзере прямо написано уколоться ихней же второй раз ), а потом уже и бустер пошел.При этом уже открыто говорят - что она ни от чего не спасает , вероятно,но это не точно в каждом конкретном случае может уменьшить риск смерти, а болеть можете и с ней, и через пол года по новой колитесь.
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08.10.2021 09:06 Ответить
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