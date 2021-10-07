Минздрав утвердил перечень профессий, для представителей которых прививка против COVID-19 является обязательной
Министерство здравоохранения Украины своим приказом №2153, зарегистрированным в Минюсте 07.10.2021, утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- местных государственных администраций и их структурных подразделений;
- учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.
"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться коронавирусной болезнью. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 - невакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях ", - пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не привьются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Педагоги и работники органов власти, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, в соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Украины от 16 сентября 2011 № 595, не подлежат обязательной вакцинации.
"Мы завершили первый этап определения профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг ", - сообщил министр.
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Конечно, в каком- то смысле стимулирует. Но не иммунитет.
претензии уже сняты принятыми в этом году законами
полициянты и всякие чиновники тут есть)
судей пока щадят)
хотя все равно телемедицина для большинства населения скоро будет
и только для богатых - частные клиники
Пожежники ніби теж послали.
А у медпрацівників термін - 15.10. Передбачені тисячі випадків усунення від роботи.
У госпіталях - неймовірний завал і без цього, але "боротьба" ж ...
Натомість кацапські боти сиплють з рукіпедії знання про речі, яких самі не розуміють.
Тож ваші потуги подати свою позицію в наших умовах дописувачами не вітаються. Та ви вдаєте, що не розумієте причини.
2. Я на відкритому публічному майданчику з обміну думками щодо викладених новин, називається - форум (хоча певна категорія тих, хто на ньому знаходиться, намагається перетворити йго на помийку-каналізацію. На жаль, успішно). І маю право писати те, що вважаю за потрібне з тієї чи іншої теми. А якщо це окремим індивідам мозолить очі і спонукає оббріхувати мене, обзивати та принижувати - то винятково їхні проблеми та розлади.
3. На щастя, на форумі є адекватні користувачі, з якими приємно спілкуватися, бо їхні дописи - коректні, аргументовані і стосуються теми, а не обливання брудом (і це ще м*яко кажути) інших форумчан.
Справа не в мені. Бо я лише спостерігач, а ви виявились стороною конфлікту. Хто б його не розпочав. Я лише запропонував вам поглянути на ситуацію іншими очима. З України, а не з Канади, і попри відчуття ображеної гідності, яке більшість тут, до речі, сприймає адекватно. Бо, незважаючи на культурну близкість, ми з вами живемо в різних умовах. Про що я і спробував вам нагадати. Тому ваші слушні зауваження не можуть бути сприйняті українцями поза межами українського контексту.
Звісно, я не маю наміру переконувати вас, що ви не праві. Маю лише зазначити, що ті адекватні користувачі, які спроможні кваліфіковано вам опонувати, уникають цього через власні причини, які не пов'язані персонально із вами. Поза тим, ви дійсно можете висловлювати власне бачення, особливо, якщо ви самі причетні до медицини, епідеміології чи імунології. Ті, на кого ви скаржитесь, напевно будуть поважати вашу думку, якщо ви зі свого боку зважите на відмінності між нашими реальностями, не лише соціальними, але й інформаційними.
Попри моє пояснення, ви маєте незаперечне право, внести цей майданчик, до списку помийок. А мою пропозицію вважати маячнею і персональною образою. Хоч я, насправді, пропоную вам шлях до примирення. Принаймні до взаєморозуміння.
Тому закордонний антиваксерун - пішов у сад.
«Вы там будете петь? Нет, вы там будете слушать».(с)