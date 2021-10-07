Минздрав утвердил перечень профессий, для представителей которых прививка против COVID-19 является обязательной

Министерство здравоохранения Украины своим приказом №2153, зарегистрированным в Минюсте 07.10.2021, утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессиональной перед высшими, профессиональной (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться коронавирусной болезнью. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 - невакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях ", - пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не привьются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Педагоги и работники органов власти, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, в соответствии с Перечнем медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Украины от 16 сентября 2011 № 595, не подлежат обязательной вакцинации.

"Мы завершили первый этап определения профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. Следующим этапом в этот перечень будут включены работники всех государственных учреждений, организаций и предприятий, социальные работники и работники почтовых услуг ", - сообщил министр.