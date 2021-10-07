Верховный Суд принял к рассмотрению иск Зеленского в деле назначения Тупицкого судьей КС

Большая палата Верховного суда рассмотрит дело об обжаловании указа президента Украины Владимира Зеленского, которым отменено назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

"Большая палата Верховного суда постановлением от 7 октября 2021 г. назначила к рассмотрению апелляционную жалобу президента Украины на решение Кассационного административного суда в составе ВС по делу № 21.96.9901 по иску Александра Тупицкого по обжалованию указа президента Украины от 27 марта 2021 г. № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены указа президента Украины от 14 мая 2013 г. № 256 о назначении истца судьей Конституционного суда Украины", - сообщает пресс-служба Верховного суда в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы назначено на 11:00 17 ноября 2021 г.

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В июле сообщалось, что Верховный суд отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

В Офисе президента заявили, что Зеленский намерен подавать апелляцию на решение Верховного суда о признании противоправным его указа от 27 марта "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым был отменен указ экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины

Тупицкий потерял статус судьи КС Украины вследствие отмены президентом Украины Зеленским указа Виктора Януковича о его назначении, поскольку в соответствии с решением СНБО, его дальнейшее пребывание на должности судьи КС составило бы существенную угрозу национальной безопасности Украины. Этим же указом Зеленский отменил указ о назначении судьей КС Александра Касминина.

Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" подписан 27 марта.

Президент Украины 29 декабря 2020 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.

В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, а Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий. При этом положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

26 февраля 2021 года подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля еще на один месяц.

1 февраля 2021 года Тупицкий обратился в суд с обжалованием указа от 29 декабря 2020 года №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" об отстранении истца на два месяца. Постановлением от 3 февраля отказано в открытии производства, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

27 марта 2021 года президент подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

14 июля стало известно, что Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.