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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили не станет проблемой в отношениях с Украиной, - спикер парламента Грузии Кучава

Саакашвили не станет проблемой в отношениях с Украиной, - спикер парламента Грузии Кучава

Находящийся с визитом в Киеве спикер парламента Грузии Каха Кучава сообщил, что на его встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем была затронута тема задержания в Тбилиси экс-президента Михеила Саакашвили.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как заявил Кучава после встречи грузинским телекомпаниям, ситуация с Саакашвили, это тот вопрос, который создает неудобства обеим странам, однако, по его словам, ни один человек не сможет стать причиной и основанием для ухудшения отношений между Грузией и Украиной.

"Конечно же, они (власти Украины) не знали об этом плане (Саакашвили), незаконном пересечении им границ, и в целом неудобная ситуация", - сказал он. "Факт один, зафиксировано незаконное пересечение границы Украины, соответственно, наверное, кто-то понесет ответственность, но это не мое дело, это не мой вопрос. Украина свои действия сама осуществит", - отметил Кучава.

Спикер грузинского парламента подчеркнул, что Грузия и Украина являются дружественными странами, стратегическими партнерами и этому ничто не может помешать.

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На вопрос журналистов о том, обсуждался ли вопрос возможной экстрадиции Саакашвили в Украину, Кучава заявил, что этот вопрос не обсуждался. Он также сообщил, что накануне имел возможность пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но о Саакашвили они не говорили.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

Также читайте: Обстоятельства выезда Саакашвили из Украины расследуются, - спикер Госпогранслужбы Демченко

Автор: 

Грузия (4499) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+6
А какая может быть проблема? И в Грузии правосудие восторжествует и в Украине одной продажной гнидой меньше стало.
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07.10.2021 19:26
+5
Доречі. А де поділися усі свідки великого реформатора з пропелером?

Іх ще роки три тому тут було побільше ніж зелених в 2019.

Виздохли чи що?
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07.10.2021 19:25
+4
Судя по благодарностям, украинская власть его добросовестно сплавила. Надоело ежемесячно отстегивать за закрытый рот.
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07.10.2021 19:26
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Доречі. А де поділися усі свідки великого реформатора з пропелером?

Іх ще роки три тому тут було побільше ніж зелених в 2019.

Виздохли чи що?
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07.10.2021 19:25 Ответить
Та да. Где Парасюк, Наем и Зимин? Куда сгинули?
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07.10.2021 19:28 Ответить
Егорку Хорькова-Скунсова забыли. Ну, того. что с говномётки ртом маричке Падле женат.
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07.10.2021 19:32 Ответить
Сейчас всплывёт Олег Петрович 6725475743745 и расскажет нам о "мужественной" харе этого ублюдка и о нем, как "реформаторе" его "великих" реформах в Украине.
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07.10.2021 19:28 Ответить
Сиди спокійно! Все ок,ти нікому не потрібен.
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07.10.2021 19:26 Ответить
Судя по благодарностям, украинская власть его добросовестно сплавила. Надоело ежемесячно отстегивать за закрытый рот.
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07.10.2021 19:26 Ответить
А какая может быть проблема? И в Грузии правосудие восторжествует и в Украине одной продажной гнидой меньше стало.
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07.10.2021 19:26 Ответить
И бюджет отдохнет от дополнительного расхода на офис никаких решений.
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07.10.2021 19:29 Ответить
Он не нужен ни тем ,ни другим. Коррупция ликует...
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07.10.2021 19:29 Ответить
«Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу»
Похоже що кинула наша влада Карлсона тепер з тюряги будем чути виття і плач про Зелених бариг
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07.10.2021 19:29 Ответить
Слыште? Угражает! Говорит "смотрите, а то мы его обратно выпустим!"
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07.10.2021 19:32 Ответить
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07.10.2021 19:38 Ответить
Саакашвили не станет проблемой в отношениях Грузии и Украины .-Конечно, не станет. Зеленский же не знал что пригрел возле себя террориста .По данным наших спецслужб, Саакашвили и его команда планировали убийство нескольких оппозиционеров и беспорядки, - премьер Грузии Гарибашвили .
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07.10.2021 19:37 Ответить
Как грузинские чиновники хором загундосили мантру "Саакашвили не станет проблемой" в международньіх отношениях Грузии. Не станет в российско-грузинских отношениях под протекцией прокремлевского "мечтателя" Бидзиньі Иванова , а в отношениях с демократическими странами , и Украиной в том числе , НЕПРЕМЕННО СТАНЕТ большой проблемой.
Свободу Михеилу Саакашвили !
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07.10.2021 19:54 Ответить
 
 