Саакашвили не станет проблемой в отношениях с Украиной, - спикер парламента Грузии Кучава

Находящийся с визитом в Киеве спикер парламента Грузии Каха Кучава сообщил, что на его встрече с премьером Украины Денисом Шмыгалем была затронута тема задержания в Тбилиси экс-президента Михеила Саакашвили.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как заявил Кучава после встречи грузинским телекомпаниям, ситуация с Саакашвили, это тот вопрос, который создает неудобства обеим странам, однако, по его словам, ни один человек не сможет стать причиной и основанием для ухудшения отношений между Грузией и Украиной.

"Конечно же, они (власти Украины) не знали об этом плане (Саакашвили), незаконном пересечении им границ, и в целом неудобная ситуация", - сказал он. "Факт один, зафиксировано незаконное пересечение границы Украины, соответственно, наверное, кто-то понесет ответственность, но это не мое дело, это не мой вопрос. Украина свои действия сама осуществит", - отметил Кучава.

Спикер грузинского парламента подчеркнул, что Грузия и Украина являются дружественными странами, стратегическими партнерами и этому ничто не может помешать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Об экстрадиции Саакашвили в Украину речи не идет, с правовой точки зрения такое невозможно, - глава МИД Грузии Залкалиани

На вопрос журналистов о том, обсуждался ли вопрос возможной экстрадиции Саакашвили в Украину, Кучава заявил, что этот вопрос не обсуждался. Он также сообщил, что накануне имел возможность пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но о Саакашвили они не говорили.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

Также читайте: Обстоятельства выезда Саакашвили из Украины расследуются, - спикер Госпогранслужбы Демченко