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"Категорически не приемлю коррупцию и не потерплю ее никаких проявлений в Вооруженных Силах", - Залужный

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный заявляет, что нулевая толерантность к коррупции - это исходное условие для назначения лица на должность в ВСУ.

"Я категорически не приемлю коррупцию и не потерплю ее никаких проявлений в Вооруженных Силах Украины. Свою позицию считаю необходимым публично озвучить, чтобы о ней знала общественность и весь без исключения личный состав ВСУ", - написал Залужный в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что нулевая толерантность к коррупции - это исходное условие для назначения лица на должность.

"Я буду особенно тщательно относиться к руководящему составу сил логистики, высших военных учебных заведений, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, ответственных за назначение военнослужащих на должности в миротворческие контингенты", - заявил Залужный.

Кроме того, он призвал сообщать о фактах коррупционных действий, совершенных должностными лицами ВСУ по телефону: 044-271-39-86, по электронной почте [email protected] или писать в личные сообщения в Facebook.

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Автор: 

ВСУ (6590) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+12
По этому поводу хорошо сказал "Слуга" Тищенко:
"Он не разделяет наши идеалы!"
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07.10.2021 19:35
+10
Боюсь, после таких заявлений, не долго он будет на должности.
ГовноКомандующий Бубочка Офшорный его быстро уволит.
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07.10.2021 19:33
+10
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07.10.2021 19:37
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Тогда придется застрелить главкома и его ближайших холуев. Хунта одобряет.
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07.10.2021 19:32 Ответить
Четырежды откосившего главкома.
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07.10.2021 19:33 Ответить
Боюсь, после таких заявлений, не долго он будет на должности.
ГовноКомандующий Бубочка Офшорный его быстро уволит.
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07.10.2021 19:33 Ответить
По этому поводу хорошо сказал "Слуга" Тищенко:
"Он не разделяет наши идеалы!"
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07.10.2021 19:35 Ответить
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07.10.2021 19:37 Ответить
Что есть, то есть.
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07.10.2021 19:42 Ответить
А корупцію президента перетерпите ?
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07.10.2021 19:42 Ответить
Ксения , фактьі в студию ! Иначе , пук в лужу ...
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07.10.2021 20:03 Ответить
Факты?
Ремонт и постройка дорог на "Великому Будівницті" в 2-3 раза ДОРОЖЕ, чем тоже самое, тем же подрядчиком, но годом ранее!
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07.10.2021 20:08 Ответить
Для проверки и возбуждения достаточно публикации в прессе что строительство и ремонт на 85 млрд. (!!) выведено за пределы предусмотренных законом тендерных процедур. Тоже самое и празднованием Дня Независимости.
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07.10.2021 20:34 Ответить
Без проблем. Уже с подобными обвинениями арестовывали и Гладковского по Богданам и генерала Марченко по делу о брониках. И позорились и картины Пороха арестовывали даже. Ну и что? Отпустили не солоно хлебавши, ничего не найдя от слова совсем.
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07.10.2021 20:40 Ответить
"Просто ля ля" - это ТЫ тут пишешь!
По поводу катеров - уже в ТРЕТИЙ раз за два года расследуют и что? Будет как первые два раза - НИЧЕГО криминального не найдут.
А по поводу "Великого Крадівництва" - уже писали заявления, но никто расследовать не спешит.
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07.10.2021 20:41 Ответить
ой.. главное что бы слова не расходились с делом, а то в 100% в Украине слова ничего не значат, на деле все наоборот от сказанного!
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07.10.2021 19:47 Ответить
Армія України і корупція, сьогодні це слова синоніми. Ввесь старий генералітет, це суцільна корупція, яка, за тридцять років, поширилась по всьому війську. А звіди і некомплект мотивованого особового складу , несвоєчасний і неякісний ремонт техніки, навмисне неприйняття передової ******** техніки і т. д.і т. п.
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07.10.2021 20:25 Ответить
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07.10.2021 20:45 Ответить
Прямо кушать не могу(с)
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07.10.2021 21:02 Ответить
А командувача отг "північ" который контрабас крышевал на Донбасе и устроил засаду на "Эндрю", а теперь в "Десне" дерибанит лес и устраивает бани с сабантуями проверяющим из минобороны... Его кто назначил?
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07.10.2021 21:13 Ответить
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07.10.2021 21:26 Ответить
Ну тогда надо начинать с отстрела ОПы. Загнать гамнокамандущего на пальму и отстрелить ему его свисающие офшорные яйца. Как то так...
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07.10.2021 21:45 Ответить
... армия и другие силовые структуры, нам присланы не из созвездия Льва: поэтому этим структурам присущи болезни общества. А, общество в Украине по мнению европейских специалистов присмерти от Её Величества Коррупции. Так что это, ввиду того что у него есть рот (а, без рта его бы в роддоме усыпили) и помимо употребления еды, выходят команды и подобные "занимательные истории"
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08.10.2021 05:17 Ответить
верно сказал.
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08.10.2021 09:44 Ответить
 
 