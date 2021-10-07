"Категорически не приемлю коррупцию и не потерплю ее никаких проявлений в Вооруженных Силах", - Залужный

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный заявляет, что нулевая толерантность к коррупции - это исходное условие для назначения лица на должность в ВСУ.

"Я категорически не приемлю коррупцию и не потерплю ее никаких проявлений в Вооруженных Силах Украины. Свою позицию считаю необходимым публично озвучить, чтобы о ней знала общественность и весь без исключения личный состав ВСУ", - написал Залужный в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что нулевая толерантность к коррупции - это исходное условие для назначения лица на должность.

"Я буду особенно тщательно относиться к руководящему составу сил логистики, высших военных учебных заведений, территориальных центров комплектования и социальной поддержки, ответственных за назначение военнослужащих на должности в миротворческие контингенты", - заявил Залужный.

Кроме того, он призвал сообщать о фактах коррупционных действий, совершенных должностными лицами ВСУ по телефону: 044-271-39-86, по электронной почте [email protected] или писать в личные сообщения в Facebook.

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