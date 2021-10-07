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Новости Коронавирус и карантин
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Карантинные ограничения "оранжевой" зоны вводятся в Харькове с 10 октября, - горсовет

Карантинные ограничения

Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании в четверг, 7 октября, приняла решение об ужесточении карантинных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе. С 10 октября вводятся ограничения "оранжевой" зоны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

В частности, запрещается прием посетителей в кинотеатрах, кинозалах, театрах и других учреждениях культуры с наполненностью более 50% мест; а также пребывание без респираторов или защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования.

Кроме того, в общественном транспорте количество пассажиров ограничивается количеством мест для сидения и обязательно соблюдение масочного режима.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендуется воздержаться от проведения всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, а руководителям субъектов хозяйствования всех форм собственности - обеспечить проведение вакцинации работающего персонала или регулярное тестирование на COVID-19.

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Школы и детсады продолжат работу в обычном режиме.

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карантин (16729) Харьков (7497) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
привет Т ерехову с его повсеместными встречами с избирателями, открытиями зоопарка, массовыми гуляниями 23 августа и т.д. так держать! выборы любой ценой!
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07.10.2021 19:55
+2
Они кому-то мешают, кого-то оскорбляют, создают неудобства? Почему такая нетерпимость? Хотя такая категоричность присуща подростковому возрасту.
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07.10.2021 19:58
+2
Странно...была куча комментов, а остались только от масоНчников)).
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07.10.2021 21:06
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Они кому-то мешают, кого-то оскорбляют, создают неудобства? Почему такая нетерпимость? Хотя такая категоричность присуща подростковому возрасту.
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07.10.2021 19:58 Ответить
в доковидные времена в азиатских странах в людных местах всегда маски носили...
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07.10.2021 19:59 Ответить
привет Т ерехову с его повсеместными встречами с избирателями, открытиями зоопарка, массовыми гуляниями 23 августа и т.д. так держать! выборы любой ценой!
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07.10.2021 19:55 Ответить
Странно...была куча комментов, а остались только от масоНчников)).
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07.10.2021 21:06 Ответить
Банять всіх хто має іншу думку...
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08.10.2021 06:49 Ответить
 
 