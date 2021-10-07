Ермак и Нуланд обсудили вопрос переговоров в "нормандском" формате

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел разговор с заместительницей государственного секретаря США по политическим делам Викторией Нуланд, в ходе которого, среди прочего, обсуждался вопрос участия США в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Ермак сообщил в Твиттере.

"Провел конструктивный разговор с Викторией Нуланд. Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины, перспективы диалога в формате "нормандской четверки", важность усиления роли США в переговорном процессе по мирному урегулированию на Востоке Украины", - написал глава ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы к участию и в Нормандском формате, и в параллельном с ним процессе, - Нуланд