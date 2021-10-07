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Ермак и Нуланд обсудили вопрос переговоров в "нормандском" формате

Ермак и Нуланд обсудили вопрос переговоров в

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел разговор с заместительницей государственного секретаря США по политическим делам Викторией Нуланд, в ходе которого, среди прочего, обсуждался вопрос участия США в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Ермак сообщил в Твиттере.

"Провел конструктивный разговор с Викторией Нуланд. Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины, перспективы диалога в формате "нормандской четверки", важность усиления роли США в переговорном процессе по мирному урегулированию на Востоке Украины", - написал глава ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы к участию и в Нормандском формате, и в параллельном с ним процессе, - Нуланд

Автор: 

Нуланд Виктория (314) Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+11
А міністр закордонних справ де?
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07.10.2021 20:11
+11
Стирал носки завхоза....
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07.10.2021 20:14
+10
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07.10.2021 20:15
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А міністр закордонних справ де?
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07.10.2021 20:11 Ответить
Стирал носки завхоза....
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07.10.2021 20:14 Ответить
В офисе бубочки прибирается вместо Ермака.
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07.10.2021 20:16 Ответить
Гонгадзе: Якщо Україна не розслідує офшорний скандал Зеленського, цим займуться в США, як у справі Коломойського
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07.10.2021 20:14 Ответить
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07.10.2021 20:15 Ответить
А У ........Кулеба ти що у відпустці????? В тебе єрмачок краде твою працю!!!!! То хто в Україні міністр МЗС?????????І знову єрмак, секретарша!!!!!!!
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07.10.2021 20:15 Ответить
Кулєба ніхто. Дефакто весь уряд і парламент НІЩО. Зеля рулить всім і вся.
А народ не обирав єрмака, не обирав шефіра, кумів, сватів, братів і кварталівців, тощо..
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07.10.2021 20:17 Ответить
Я в курсі!!!! Це був сарказм!!!!!!
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07.10.2021 20:20 Ответить
Я знаю. Не хвилюйтесь )
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07.10.2021 20:32 Ответить
Ні-ні, рулить не Зеля, а така собі фігура під нікнеймом ЄрЗе
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07.10.2021 20:24 Ответить
Нуланд гостра на язик дамочка...Певно Черпак наслухався американського сленгу..
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07.10.2021 20:16 Ответить
Зам. госсекретаря США и какая-то секретутка?! Пусть лучше фаворит Зели занимается канцтоварами и не лезет свиным рылом в государственную политику
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07.10.2021 20:16 Ответить
ермак и Нуланд?
галантерейщик и кардинал, де то вроде я уже ето слышал....
Нуланд неприятно удивила - опустилась до уровня ермака.
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07.10.2021 20:18 Ответить
У нас призедент походу Єрмак а тепер для виборців Зе
https://www.youtube.com/watch?v=53V9Vo0f5wk
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07.10.2021 20:19 Ответить
вы дошли тока до локтя в зелиной заднице....
найдите плечо и вас приятно пощекочет бородой санта-дедушка игор варельич
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07.10.2021 20:23 Ответить
Про убієнного брата мови не було?
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07.10.2021 20:23 Ответить
Штирлиц,вы охмурили Зелемойских?

нет еще,что я агент Кремля Козырь знает только жена Зеленского и ее офшоры...
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07.10.2021 20:25 Ответить
Какого хрена госдеп играет под дудку ермака и иже с ним? Игнор должен быть полный
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07.10.2021 20:31 Ответить
Кто тебе сказал, что вобще был какой-то разговор?

Ты Ермаку веришь?
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07.10.2021 21:07 Ответить
Клининг менеджер офисного центра на Банковой, 11 провела переговоры с Вице Президентом Мировой закулисы.
Об этом на стене туалета написала сама уборщица Маня.
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07.10.2021 20:47 Ответить
Порохоботьі , поучите Госдеп США , как и с кем нужно вести переговорьі ! Они же лохи , не знают, что сивочельій г - н готов направить их политику в правильное русло . Достаточно просто позвонить , а лучше - пригласить его в Вашингтон.
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07.10.2021 20:55 Ответить
Как передает, об этом сам Ермак сообщил в https://twitter.com/AndriyYermak/status/1446152647711641604 Твиттере.

Госдеп ничего ни с кем не проводил. И ни о каких переговорах с Ермаком не сообщал.
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07.10.2021 21:06 Ответить
Поясни полномочия Дерьмака, как они обозначены в законе.
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07.10.2021 21:17 Ответить
Ермак - доверенное лицо президента , его представитель. О каком законе вопрос ?
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07.10.2021 21:35 Ответить
Как передает, об этом сам Ермак сообщил в https://twitter.com/AndriyYermak/status/1446152647711641604 Твиттере.

И вам не стыдно репостить брехню этого кацапского ублюдка?

С Ермаком в Госдепе никто разговаривать не хочет. И Госдеп уже не один раз про это заявлял.
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07.10.2021 21:05 Ответить
Хто такий цей Єлдак? Та чому з ним хтось ще розмовляє?
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07.10.2021 23:23 Ответить
tZE inform

https://twitter.com/tZEinform/status/1446167365574615049 4 ч



Мы конечно не знаем с кем говорил забытый всеми (и Вовой) Ермак, но Нуланд с самого утра и по нынешнее время (конечно с разрешения руководства) занималась делами очень далекими от своих обязанностей, но очееь важными для нее. И вряд ли в этих планах был Ермак.
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07.10.2021 23:39 Ответить
А де це Найвеличніший?? Мабуть в астралі?? Знову коки нанюхався??
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08.10.2021 08:42 Ответить
 
 