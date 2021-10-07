Ермак и Нуланд обсудили вопрос переговоров в "нормандском" формате
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел разговор с заместительницей государственного секретаря США по политическим делам Викторией Нуланд, в ходе которого, среди прочего, обсуждался вопрос участия США в процессе мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Ермак сообщил в Твиттере.
"Провел конструктивный разговор с Викторией Нуланд. Обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины, перспективы диалога в формате "нормандской четверки", важность усиления роли США в переговорном процессе по мирному урегулированию на Востоке Украины", - написал глава ОП.
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А народ не обирав єрмака, не обирав шефіра, кумів, сватів, братів і кварталівців, тощо..
галантерейщик и кардинал, де то вроде я уже ето слышал....
Нуланд неприятно удивила - опустилась до уровня ермака.
https://www.youtube.com/watch?v=53V9Vo0f5wk
найдите плечо и вас приятно пощекочет бородой санта-дедушка игор варельич
нет еще,что я агент Кремля Козырь знает только жена Зеленского и ее офшоры...
Ты Ермаку веришь?
Об этом на стене туалета написала сама уборщица Маня.
Госдеп ничего ни с кем не проводил. И ни о каких переговорах с Ермаком не сообщал.
И вам не стыдно репостить брехню этого кацапского ублюдка?
С Ермаком в Госдепе никто разговаривать не хочет. И Госдеп уже не один раз про это заявлял.
https://twitter.com/tZEinform/status/1446167365574615049 4 ч
Мы конечно не знаем с кем говорил забытый всеми (и Вовой) Ермак, но Нуланд с самого утра и по нынешнее время (конечно с разрешения руководства) занималась делами очень далекими от своих обязанностей, но очееь важными для нее. И вряд ли в этих планах был Ермак.