РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9644 посетителя онлайн
Новости Тарифы ЖКХ
6 044 113

Повышении тарифов на газ и отопление - результат просчетов Зе-власти, - фракция "ЕС" в Киевсовете

Повышении тарифов на газ и отопление - результат просчетов Зе-власти, - фракция

"Европейская Солидарность" в Киевском городском совете требует от Кабинета Министров остановить рост тарифов на отопление и горячее водоснабжение.

Соответствующее обращение "ЕС" поддержали 77 депутатов Киевсовета, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"С приходом осени мы снова становимся свидетелями политических игрищ Банковой тарифам. Весь непрофессионализм и безответственность Зе-власти мы с вами уже видим в платежках за отопление и горячую воду ", - подчеркнул заместитель председателя фракции " ЕС" в Киевсовете Вадим Сторожук.

По его словам, "если бы Зе-власть планировала защитить людей от подорожания, то решала бы этот вопрос в начале лета, когда газ стоил в разы дешевле. Но вместо этого цена на газ для населения выросла на 20%, а для бюджетных организаций - в разы! Им уже сейчас приходят авансовые счета, в которых требуют платить по 20 гривен за кубометр газа. Как в таких условиях обогреть больницы, детские сады, школы?".

Также "Европейская Солидарность" считает недопустимыми попытки переложить ответственность за оплату жилищно-коммунальных услуг на местные общины и соответствующие бюджеты.

Читайте: Команда Зеленского идет по пути Путина и Лукашенко, возглавляя олигархат и коррупцию, - Ирина Геращенко

"Уже через месяц услышим манипуляционные оправдания: мол, это не мы такие цены придумали, их устанавливают местные власти. Но тарифы - это результат профессиональных просчетов Банковой. Именно там выставляют неподъемные цены на газ, из которых потом формируются тарифы на отопление в каждом городе, не только в Киеве. Это значит - сотни миллионов гривен Киев потратит не на развитие, а на отопление социальных учреждений зимой. Но вопрос к власти: почему она бьет по самым уязвимым - врачам, учителям, детям? ", - заявил Сторожук.

Он отметил, что таким образом власть опустошает местные бюджеты и заводит людей в кризис неплатежей.

"Представляя громаду города Киева, мы обращаемся к органам центральной власти с требованием обеспечить природным газом производителей тепла без коммерческих посредников. А также установить справедливую цену на газ украинской добычи! Иначе граждане, большинство которых в условиях пандемии остались без стабильного дохода, просто не смогут платить бешеные тарифы ", - отметил председатель фракции "ЕС" в Киевсовете Владимир Прокопив.

Также читайте: Порошенко призвал направить деньги от МВФ на выплаты военным и на тринадцатую пенсию в ноябре

Автор: 

Киевсовет (1373) Тарифы на отопление (721) Повышение тарифов (56) Европейская Солидарность (1052)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
Они не стоили дороги, они набивали свои клоунские карманы имитируя большое строительство
показать весь комментарий
07.10.2021 20:23
+14
показать весь комментарий
07.10.2021 20:33
+11
Так офшорный клоун никогда и не скрывал, что он пришел к власти с одной целью - обогатится за счет лошар, которые любят приколы. Так что 60% киевлян сделали себя вместе еще в мае 2019-го проголосовав за зеленого барыгу
показать весь комментарий
07.10.2021 20:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Вова Зеленський? Це ти?
показать весь комментарий
07.10.2021 23:50 Ответить
Псы воют, караван - идет)
показать весь комментарий
10.10.2021 04:58 Ответить
Да задолбали с тем газом! Я плачу за него 0. У моих родителей есть газовая плита - они платят 3 гривны в месяц. Пусть хоть в 10 раз дорожает, какая нафиг разница?

На олигархов где предприятия жрут газ как то насрать. Отопление - это уголь или уран или вода если что (ТЭС, АЭС, ГЭС ).
показать весь комментарий
07.10.2021 22:20 Ответить
Прежде всего нужно с позором и конфискациеё выгнать министра энергетикм, он это заслужил.
показать весь комментарий
07.10.2021 23:03 Ответить
Причем здесь Зеля или Порох, энергоносители дорожают во всем мире.
показать весь комментарий
07.10.2021 23:21 Ответить
ну у германии 220 как было так и стоит ,у польши сербии по 240 баксов и стоит, у белорусов 127, если бы медвечук договорился с путей у нас бы 175 баксов и не росла б цена. почему можно у кацапов покупать все кроме газа? у нас цена на бирже 1500 почти в 10 раз больше и всеравно это тот же кацапский газ.
показать весь комментарий
08.10.2021 08:54 Ответить
в спам, рузькэ провокатор
показать весь комментарий
08.10.2021 10:11 Ответить
Не гони пургу. Петя с гносей нам в уши лили, что газ вырабатывают чикаладные хфабрики и мы его покупаем через марсиан, но - никак не у параши. И у пети никогда не было друзей с фамилиями грановский, мертвечук, хонтарева, свинарчук, косюк и прочие нечисти. Все это - наклеп на самое честное кучерявое хл@бало всея вселенная.
показать весь комментарий
10.10.2021 05:06 Ответить
Украина добывает собственного газа полностью, чтобы закрыть все вопросы.
https://biz.today.ua/ru/taryf-na-gaz-v-ukrayne-dolzhen-byt-drugym-v-natskomyssyy-soschytaly-nastoyashhuyu-sebestoymost-gaza-ukraynskoj-dobychy/ Себестоимость газа 2,5 грн за куб .
Почему народ Украины должен покупать собственный газ по каким то мировым ценам?!
показать весь комментарий
08.10.2021 11:06 Ответить
Ранее вы грабили народ, теперь эти. Какая разница?
показать весь комментарий
08.10.2021 11:03 Ответить
Страница 2 из 2
 
 