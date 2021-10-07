В деле смерти украинца Никифоренко в польском отделении полиции задержано 8 человек, - прокуратура

Окружная прокуратура в Щецине задержала восемь человек по делу о смерти 30 июля у Вроцлаве 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко. На сегодня прокуроры проводят с задержанными следственные действия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Укринформу сообщила прокурор Окружной прокуратуры в Щецине Ева Обарек.

"На данный момент могу подтвердить, что по приказу Окружной прокуратуры в Щецине по делу гражданина Украины задержаны восемь человек. Четверо из задержанных на время трагического события были полицейскими ", - сообщила Обарек.

Она уточнила, что всех задержали на 48 часов. После проведения с ними следственных действий прокуратурой будут приниматься дальнейшие решения об аресте или отпущения подозреваемых домой.

В интересах следствия прокурор не сообщил, кем является четыре другие лица, которых задержала прокуратура.

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По неофициальной информации Gazeta Wyborcza, другими четырьмя лицами являются врач вытрезвителя, куда был доставлен украинец после задержания, и трое работников этого заведения. По неподтвержденным данным, двое из них на данный момент уже уволены.

Как отмечается, всех подозреваемых по делу о смерти Никифоренко были задержаны полицией в четверг утром в своих домах и доставлен в прокуратуру.

Ожидается, что завтра им будет предъявлено обвинение по этому делу.

Как стало известно, в четверг решением коменданта полиции во Вроцлаве со службы в органах правопорядка был уволен третьий из четырех полицейских, участвовавших в задержании и избиении Никифоренко.

На этой неделе внутреннее расследование дела Никифоренко также передано из полиции Вроцлава правоохранителям в Щецине.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения в городском вытрезвителе 30 июля умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Полиция утверждала, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к офицеру полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники.

По данным польских СМИ, насилие в отношении украинца применяли неоправданно. Дело смерти украинца после задержания полицией вызвала значительный резонанс в Польше.

Позже со службы уволили двух полицейских, которым были предъявлены дисциплинарные обвинения, в том числе в незаконном применении мер прямого принуждения в виде физической силы и дубинок.

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