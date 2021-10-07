В деле смерти украинца Никифоренко в польском отделении полиции задержано 8 человек, - прокуратура
Окружная прокуратура в Щецине задержала восемь человек по делу о смерти 30 июля у Вроцлаве 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко. На сегодня прокуроры проводят с задержанными следственные действия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Укринформу сообщила прокурор Окружной прокуратуры в Щецине Ева Обарек.
"На данный момент могу подтвердить, что по приказу Окружной прокуратуры в Щецине по делу гражданина Украины задержаны восемь человек. Четверо из задержанных на время трагического события были полицейскими ", - сообщила Обарек.
Она уточнила, что всех задержали на 48 часов. После проведения с ними следственных действий прокуратурой будут приниматься дальнейшие решения об аресте или отпущения подозреваемых домой.
В интересах следствия прокурор не сообщил, кем является четыре другие лица, которых задержала прокуратура.
По неофициальной информации Gazeta Wyborcza, другими четырьмя лицами являются врач вытрезвителя, куда был доставлен украинец после задержания, и трое работников этого заведения. По неподтвержденным данным, двое из них на данный момент уже уволены.
Как отмечается, всех подозреваемых по делу о смерти Никифоренко были задержаны полицией в четверг утром в своих домах и доставлен в прокуратуру.
Ожидается, что завтра им будет предъявлено обвинение по этому делу.
Как стало известно, в четверг решением коменданта полиции во Вроцлаве со службы в органах правопорядка был уволен третьий из четырех полицейских, участвовавших в задержании и избиении Никифоренко.
На этой неделе внутреннее расследование дела Никифоренко также передано из полиции Вроцлава правоохранителям в Щецине.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения в городском вытрезвителе 30 июля умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.
Полиция утверждала, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к офицеру полиции, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники.
По данным польских СМИ, насилие в отношении украинца применяли неоправданно. Дело смерти украинца после задержания полицией вызвала значительный резонанс в Польше.
Позже со службы уволили двух полицейских, которым были предъявлены дисциплинарные обвинения, в том числе в незаконном применении мер прямого принуждения в виде физической силы и дубинок.
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Там право діє.
с кем не бывает
зачем убивать то,
неужто кацапы научили?
Те що поліцейських покарали, то добре. Може наступного разу іншим не захочется вбивати людину лише за те, що вона безправна та незахищена.
Звірі.
Горе батькам.