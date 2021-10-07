Мецгера разозлил вопрос журналистов о кредите в $60 млн, выданном Брюховецкому на покупку SkyMall
Сергей Брюховецкий владеет долями в трех компаниях, зарегистрированных на оккупированном Донбассе. Банк выдал ему кредит $60 млн для покупки ТРЦ Sky Mall в Киеве.
Об этом рассказал на пресс-конференции временно исполняющий обязанности главы правления "Укрэксимбанка" Сергей Ермаков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".
Журналисты программы "Схемы" ранее указывали только, что спрашивали Мецгера о сомнительном кредите госбанка. Теперь Ермаков раскрыл детали.
Он объяснил, что банк выдал $60 млн компаниям, бенефициаром которых выступает гражданин Украины со статусом внутренне перемещенного лица Сергей Брюховецкий.
"На момент выдачи кредита заемщик господин Брюховецкий прошел надлежащую процедуру проверки KYC, в рамках которой банк не выявил информацию, которая свидетельствовала бы о наличии уголовных дел и производств в связи с фактом владениям долями в компании, зарегистрированными в том числе на неподконтрольных территориях", – сообщил Ермаков.
Кредит был выдан в апреле 2021 года для приобретения корпоративных прав и завершения сделки по покупке ТРЦ Sky Mall в Киеве. Общая сумма покупки - $80 млн.
По данным "Нового времени", Sky Mall, один из крупнейших ТРЦ Киева, мог перейти под влияние известного одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Именно с ним связывают Брюховецкого собеседники издания на рынке недвижимости.
ак ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но....нє пракатіт..
Намного больше он похож на немца... Закона про антигерманизм пока ещё нет.
Вміти заглядати начальнику до рота, і знати наперед про що питати. А не так, щоби президент одразу обісрався.
Про це https://www.facebook.com/aleksey.komakha/posts/3279770242103975 повідомив на своїй сторінці у Facebook користувач Олексій Комаха.
Трагічний інцидент стався 12 вересня - Світлана Подольська загинула, випавши з вікна. В "Укрексімбанку" вона керувала напрямком кредитування АПК.
Олексій Комаха повідомив, що жінку звільнили з роботи і могли довести до стану самогубства роботодавці, оскільки новий керівник "Укрексімбанку", кум Володимира Зеленського Євген Мецгер розпочав в установі масові звільнення.
пленки бы не хватило етот зеленый срач записать.....
Рефинасирование сначала дадут а потом спишут.
А расплатимся за всё мы.
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-УКРАИНСКИ: КАК ИЗ УКРЭКСИМА ВЫДОИЛИ $3 МЛРД.
https://project.liga.net/projects/ukreximbank/
СепарыПереселённые лица с фирмами в ОРДЛО
Простому народу надо же лапшу вешать, а не правду же говорить, что там где они баблом вертят большим, там у них нет ни войны, ни террористов.
он купил этот ТРЦ ? Он ведь кредит получил ?
1. а под какую заставу выдали кредит Брюховецкрму ? БЛИН, 60 млн долларов !!!!
в украинских банках за 0,5 млн гривен душу вымотают
2, КОГДА ВЫДАЮТ КРЕДИТ , просчитываются все источники покрытия кредита .
Чем Брюховецкий кредит собирался оплачивать ?
Сергей Брюховецкий владеет долями в трех компаниях, зарегистрированных на оккупированном Донбассе. Банк выдал ему кредит $60 млн для покупки ТРЦ Sky Mall в Киеве. Источник:
Он объяснил, что банк выдал $60 млн компаниям, бенефициаром которых выступает гражданин Украины со статусом внутренне перемещенного лица Сергей Брюховецкий. Источник:
Попахивает крышей СБУ или ФСБ в лице Ермака
Що це, як не фінансування тероризму?!
Україна зацікавлена в вугіллі з лугандону.. а колаборантам своє вугілля немає куди штовхнути, всі відмовляються..
петене фсбу возило готівку в валізах..
а не могли щось придумати зеленята, щоб оживити цю схему ?
о так і є, Галантерник це відомий "бізнесмен" на клікуху Лампочка. Клейма ніде ставить.
Зараз якраз його подільника Труханова за жабри взяли.
Маю надію що присядуть обидва.
скорее всего тут надо искать 50% откат , то есть кому то отстегнули 30 млн долларов .
«Схемам» вдалося з'ясувати, що державний «Укрексімбанк» видав $60 млн кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованій частині Донеччини (ОРДО), на якій діє за підтримки Росії угруповання «ДНР», і сплачує податки окупаційній владі. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».
Відео оприлюднене на сторінках проєкту у соцмережах.
За даними «Схем», у квітні 2021 року Укрексімбанк ухвалив рішення видати кредит на $60 мільйонів двом компаніям - «Оптова мережа 2011» та «Славіан». Їхнім власником є бізнесмен Сергій Брюховецький, який був депутатом Горлівської міськради від «Партії регіонів», а нині власник проблемного ТРЦ Sky Mall та тесть нардепа від ОПзЖ Федора Христенка.
«Як випливає з документів - суть кредиту, виданого Укрексімбанком, як раз і полягала в тому, щоб профінансувати цю його покупку [ТРЦ]. Цей механізм викладений у кредитному договорі обсягом у понад 100 сторінок, який є у розпорядженні «Схем», - розповіли журналісти.
Як з'ясували журналісти, Сергій Брюховецький володіє компанією «Спец-реммаш» в окупованій Горлівці. У грудні 2014 року окупаційна влада перереєструвала компанію за так званими місцевими «законами», проте співвласником вказаний Брюховецький.
Як і до окупації Росією частини території Донецької і Луганської областей, вона ремонтує обладнання для місцевих шахт.
Так, у фірми Брюховецького послуги замовляють, наприклад:
«Шахта Комсомолець Донбасу»
«Макіїввугілля»
«Торезантрацит»,
«Шахта імені О.Ф. Засядька» та інші.
Усі перелічені підприємства перебувають під прямим контролем угруповання «ДНР».
Також «Схеми» з'ясували, що «Спец-реммаш» лише за 2020 рік заробила понад 5 мільйонів рублів (близько двох мільйонів гривень на той час). За активну господарську діяльність бізнес Брюховецького сплачує податки у «бюджет ДНР» - за 7 місяців 2021 року щонайменше 3,5 млн рублів (приблизно 1,4 мільйона гривень).
Наразі Сергій Брюховецький проігнорував прохання прокоментувати цю інформацію журналістам.
Водночас Євген Мецгер під час інтерв'ю заперечував інформацію, запевняючи, що Укрексімбанк не видавав кредит компаніям «Оптова мережа 2011» та «Славіан», а також що у компаній-позичальників банку немає власників, які б сплачували податки «ДНР».
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/napad-na-zhurnalistiv-opublikovano-rozsliduvannya-shem-shchodo-ukreksimbanka-789455.html
погорєльцубєжєнцу с даунбаса АхмєтовуБрюховєцкому.Зліє ви.Нєт в вас состраданія".