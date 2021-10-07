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Новости
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Мецгера разозлил вопрос журналистов о кредите в $60 млн, выданном Брюховецкому на покупку SkyMall

Мецгера разозлил вопрос журналистов о кредите в $60 млн, выданном Брюховецкому на покупку SkyMall

Сергей Брюховецкий владеет долями в трех компаниях, зарегистрированных на оккупированном Донбассе. Банк выдал ему кредит $60 млн для покупки ТРЦ Sky Mall в Киеве.

Об этом рассказал на пресс-конференции временно исполняющий обязанности главы правления "Укрэксимбанка" Сергей Ермаков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

Журналисты программы "Схемы" ранее указывали только, что спрашивали Мецгера о сомнительном кредите госбанка. Теперь Ермаков раскрыл детали.

Он объяснил, что банк выдал $60 млн компаниям, бенефициаром которых выступает гражданин Украины со статусом внутренне перемещенного лица Сергей Брюховецкий.

"На момент выдачи кредита заемщик господин Брюховецкий прошел надлежащую процедуру проверки KYC, в рамках которой банк не выявил информацию, которая свидетельствовала бы о наличии уголовных дел и производств в связи с фактом владениям долями в компании, зарегистрированными в том числе на неподконтрольных территориях", – сообщил Ермаков.

Читайте: Мецгер: Получил подозрение от прокуратуры, готов в полном объеме сотрудничать со следствием. ДОКУМЕНТ

Кредит был выдан в апреле 2021 года для приобретения корпоративных прав и завершения сделки по покупке ТРЦ Sky Mall в Киеве. Общая сумма покупки - $80 млн.

По данным "Нового времени", Sky Mall, один из крупнейших ТРЦ Киева, мог перейти под влияние известного одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Именно с ним связывают Брюховецкого собеседники издания на рынке недвижимости.

Также читайте: Скандал в "Укрэксимбанке" возник после вопроса о кредите для "ДНР", выглядит как сокрытие преступления, - Сюмар

ак ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.

Автор: 

журналистика (3296) Укрэксимбанк (123) SkyMall (6) Мецгер Евгений (70)


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Топ комментарии
+28
Сейчас, по новому закону, любой вопрос еврею, касательно "откуда деньги?, считается проявлением злобного антисемитизма.
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07.10.2021 21:20
+27
зеленых "мецгеров" злят любые вопросы о бабках и налогах - ето же на поверхности...
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07.10.2021 21:13
+24
У Києві працівниця "Укрексімбанку" з 22-річним стажем після звільнення з посади наклала на себе руки, вистрибнувши з вікна. Жінку звали Світлана Подольська, у неї залишився 9-річний син.

Про це https://www.facebook.com/aleksey.komakha/posts/3279770242103975 повідомив на своїй сторінці у Facebook користувач Олексій Комаха.

Трагічний інцидент стався 12 вересня - Світлана Подольська загинула, випавши з вікна. В "Укрексімбанку" вона керувала напрямком кредитування АПК.
Олексій Комаха повідомив, що жінку звільнили з роботи і могли довести до стану самогубства роботодавці, оскільки новий керівник "Укрексімбанку", кум Володимира Зеленського Євген Мецгер розпочав в установі масові звільнення.
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07.10.2021 21:15
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зеленых "мецгеров" злят любые вопросы о бабках и налогах - ето же на поверхности...
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07.10.2021 21:13 Ответить
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07.10.2021 21:13 Ответить
не получится дело расследовать.. с завтрашнего дня действует закон про антисемитизм... поэтому обвинить ни кого из участников уже не получится )
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07.10.2021 21:14 Ответить
Для того і приймали.
Но....нє пракатіт..
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07.10.2021 21:16 Ответить
Ви тільки на їх морди гляньте !!! Шайка злодіїв захопила Україну !!! Люди добрі ,що ви натворили !!!
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07.10.2021 22:31 Ответить
ув. Павел Шульга, а что банкир Мецгер еврей ?

Намного больше он похож на немца... Закона про антигерманизм пока ещё нет.
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08.10.2021 07:30 Ответить
По версії кума Зеленського журналісти не мають права на подібні питання ))
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07.10.2021 21:14 Ответить
За версією самого Зеленського, журналісти мають бути професійно підготовлені.
Вміти заглядати начальнику до рота, і знати наперед про що питати. А не так, щоби президент одразу обісрався.
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07.10.2021 22:51 Ответить
У Києві працівниця "Укрексімбанку" з 22-річним стажем після звільнення з посади наклала на себе руки, вистрибнувши з вікна. Жінку звали Світлана Подольська, у неї залишився 9-річний син.

Про це https://www.facebook.com/aleksey.komakha/posts/3279770242103975 повідомив на своїй сторінці у Facebook користувач Олексій Комаха.

Трагічний інцидент стався 12 вересня - Світлана Подольська загинула, випавши з вікна. В "Укрексімбанку" вона керувала напрямком кредитування АПК.
Олексій Комаха повідомив, що жінку звільнили з роботи і могли довести до стану самогубства роботодавці, оскільки новий керівник "Укрексімбанку", кум Володимира Зеленського Євген Мецгер розпочав в установі масові звільнення.
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07.10.2021 21:15 Ответить
Это уже тановится интересным, согласитесь. Падения из окон сотрудников, тем более уволеных, как-то уж больно подозрительными становятся, учитывая, что охранка этого банка привыкла руки распускать, а Мецгер не любит на вопросы отвечать.
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07.10.2021 21:58 Ответить
Звичайний чорт.
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07.10.2021 22:07 Ответить
задал бы репортер мецгеру вопрос о бабках пороха?
пленки бы не хватило етот зеленый срач записать.....
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07.10.2021 21:16 Ответить
фу... банку хана, кто с ним работать теперь будет?
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07.10.2021 21:16 Ответить
всегда есть ордла, а тому банку не в первый раз.....
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07.10.2021 21:18 Ответить
Та госбанкам похер.
Рефинасирование сначала дадут а потом спишут.
А расплатимся за всё мы.
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07.10.2021 21:23 Ответить
Перечень проблемных кейсов госбанка больше похож на сборную Кабмина разных годов: Павел Лазаренко, Виктор Тополов, Петр Порошенко, Андрей Клюев, Борис Колесников, Вадим Новинский, Ринат Ахметов и десятки других известных фамилий.

ОГРАБЛЕНИЕ ПО-УКРАИНСКИ: КАК ИЗ УКРЭКСИМА ВЫДОИЛИ $3 МЛРД.
https://project.liga.net/projects/ukreximbank/
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07.10.2021 22:17 Ответить
Сепары Переселённые лица с фирмами в ОРДЛО
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07.10.2021 21:59 Ответить
Ну правильно. Это вообще, антисемитский вопрос был.
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07.10.2021 21:18 Ответить
Было задание, срочно придумать отмазку, с заданием новый справился
Простому народу надо же лапшу вешать, а не правду же говорить, что там где они баблом вертят большим, там у них нет ни войны, ни террористов.
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07.10.2021 21:18 Ответить
Сейчас, по новому закону, любой вопрос еврею, касательно "откуда деньги?, считается проявлением злобного антисемитизма.
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07.10.2021 21:20 Ответить
Тобто де факто мецхер видав 60 лямів баксів чуваку в якого НЕМАЄ жодного активу. Застава в ДАНЕцку? Серйозно?
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07.10.2021 21:23 Ответить
Часть в ОДЛО написали, но по сути - ДА
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07.10.2021 21:28 Ответить
Под покупку трц, это и есть залог
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07.10.2021 21:36 Ответить
И купил ????

он купил этот ТРЦ ? Он ведь кредит получил ?
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07.10.2021 21:43 Ответить
ВОПРОС ПРАВИЛЬНЫЙ


1. а под какую заставу выдали кредит Брюховецкрму ? БЛИН, 60 млн долларов !!!!

в украинских банках за 0,5 млн гривен душу вымотают
2, КОГДА ВЫДАЮТ КРЕДИТ , просчитываются все источники покрытия кредита .
Чем Брюховецкий кредит собирался оплачивать ?
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07.10.2021 21:42 Ответить
Физлицам Ексим не выдает. Выдали юрлицу, в котором этот чувак выступает бенефициаром . В залоге - обьект кредитования скорее всего. Тут другой вопрос, на кредиты в валюте вроде есть запрет НБУ.
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07.10.2021 21:42 Ответить
ТО ЕСТЬ КОМПАНИИ БРЮХОВЕЦКОГО В ДНР
Сергей Брюховецкий владеет долями в трех компаниях, зарегистрированных на оккупированном Донбассе. Банк выдал ему кредит $60 млн для покупки ТРЦ Sky Mall в Киеве. Источник:

Он объяснил, что банк выдал $60 млн компаниям, бенефициаром которых выступает гражданин Украины со статусом внутренне перемещенного лица Сергей Брюховецкий. Источник:
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07.10.2021 21:46 Ответить
зеленых крыс потащили на свет вот они и стали кусаться
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07.10.2021 21:26 Ответить
поддонок имеет бизнес в Лугандоне,живет в Киеве,гос банк дает ему кредиты..
Попахивает крышей СБУ или ФСБ в лице Ермака
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07.10.2021 21:50 Ответить
Банальный отмыв сепарского бабла.
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07.10.2021 22:10 Ответить
Можливо кража нашого. Скільки таких кредитів списано Укрексімбанку за час існування,щось підказує що дуже багато.
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08.10.2021 08:19 Ответить
подумаешь, какие то 60 лямов, для зеленых братьев це просто чаевые
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07.10.2021 22:08 Ответить
https://www.facebook.com/corruption.schemes/videos/177714254513901/ https://www.facebook.com/corruption.schemes/videos/177714254513901/

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07.10.2021 22:14 Ответить
"СпецРемМаш" Брюховецького сплатив терористам 1,4 млн. грн. (тільки за 7 місяців 2021 р.).
Що це, як не фінансування тероризму?!
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08.10.2021 00:27 Ответить
тю. а чого ото було руки розпускать? нe готовий був вiдповiдати а повeдiнка як у бидла.
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07.10.2021 22:18 Ответить
неадекватна реакція натякає на щось більше ніж просто великий кредит для мутного бізнесмена, пов'язаного з окупованими територіями..

Україна зацікавлена в вугіллі з лугандону.. а колаборантам своє вугілля немає куди штовхнути, всі відмовляються..
петене фсбу возило готівку в валізах..

а не могли щось придумати зеленята, щоб оживити цю схему ?
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07.10.2021 22:28 Ответить
Де СБУ?
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07.10.2021 22:29 Ответить
в доле, понятное дело
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07.10.2021 22:33 Ответить
ну глава СБУ, сейчас на всех первых полосах, Мировых СМИ, рядом с Нелохом Оманским, он там один из главных подозреваемых в отмывании лаве Бени
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07.10.2021 22:40 Ответить
\известного одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Именно с ним связывают Брюховецкого \
о так і є, Галантерник це відомий "бізнесмен" на клікуху Лампочка. Клейма ніде ставить.
Зараз якраз його подільника Труханова за жабри взяли.
Маю надію що присядуть обидва.
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07.10.2021 22:42 Ответить
Очень странное самоубийство… как бы не помогли ей… хвосты подчищают
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07.10.2021 22:47 Ответить
Мецгер кореш Зе, и был уверен в безнаказанность, и бабло он тоже согласовал
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07.10.2021 22:51 Ответить
60 млн долларов под сепарские документы ?

скорее всего тут надо искать 50% откат , то есть кому то отстегнули 30 млн долларов .
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07.10.2021 22:57 Ответить
Журналісти програми «Схеми» оприлюднили розслідування про державний Укрексімбанк, через яке на знімальну групу напали у кабінеті голови правління банку
«Схемам» вдалося з'ясувати, що державний «Укрексімбанк» видав $60 млн кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованій частині Донеччини (ОРДО), на якій діє за підтримки Росії угруповання «ДНР», і сплачує податки окупаційній владі. Про це йдеться у розслідуванні «Схем».
Відео оприлюднене на сторінках проєкту у соцмережах.
За даними «Схем», у квітні 2021 року Укрексімбанк ухвалив рішення видати кредит на $60 мільйонів двом компаніям - «Оптова мережа 2011» та «Славіан». Їхнім власником є бізнесмен Сергій Брюховецький, який був депутатом Горлівської міськради від «Партії регіонів», а нині власник проблемного ТРЦ Sky Mall та тесть нардепа від ОПзЖ Федора Христенка.
«Як випливає з документів - суть кредиту, виданого Укрексімбанком, як раз і полягала в тому, щоб профінансувати цю його покупку [ТРЦ]. Цей механізм викладений у кредитному договорі обсягом у понад 100 сторінок, який є у розпорядженні «Схем», - розповіли журналісти.
Як з'ясували журналісти, Сергій Брюховецький володіє компанією «Спец-реммаш» в окупованій Горлівці. У грудні 2014 року окупаційна влада перереєструвала компанію за так званими місцевими «законами», проте співвласником вказаний Брюховецький.
Як і до окупації Росією частини території Донецької і Луганської областей, вона ремонтує обладнання для місцевих шахт.
Так, у фірми Брюховецького послуги замовляють, наприклад:
«Шахта Комсомолець Донбасу»
«Макіїввугілля»
«Торезантрацит»,
«Шахта імені О.Ф. Засядька» та інші.
Усі перелічені підприємства перебувають під прямим контролем угруповання «ДНР».
Також «Схеми» з'ясували, що «Спец-реммаш» лише за 2020 рік заробила понад 5 мільйонів рублів (близько двох мільйонів гривень на той час). За активну господарську діяльність бізнес Брюховецького сплачує податки у «бюджет ДНР» - за 7 місяців 2021 року щонайменше 3,5 млн рублів (приблизно 1,4 мільйона гривень).
Наразі Сергій Брюховецький проігнорував прохання прокоментувати цю інформацію журналістам.
Водночас Євген Мецгер під час інтерв'ю заперечував інформацію, запевняючи, що Укрексімбанк не видавав кредит компаніям «Оптова мережа 2011» та «Славіан», а також що у компаній-позичальників банку немає власників, які б сплачували податки «ДНР».
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/napad-na-zhurnalistiv-opublikovano-rozsliduvannya-shem-shchodo-ukreksimbanka-789455.html
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07.10.2021 23:04 Ответить
"Ну а шо такоє?Ну далі дєнєх погорєльцу бєжєнцу с даунбаса Ахмєтову Брюховєцкому.Зліє ви.Нєт в вас состраданія".
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07.10.2021 23:09 Ответить
Выходцы из Израиля с автоматом в окопе сидеть не буду, они могут только в застенки приходить помочь пытать человека.
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08.10.2021 11:06 Ответить
Який Зеля, такий і його політичний курс... А Путіну вони теж кредити дають?
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07.10.2021 23:32 Ответить
все в могилу не утащите
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08.10.2021 09:25 Ответить
юристы укрэксима не выявили нарушений закона. возможно, там всё законно. тут уже следствие должно разбираться.
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08.10.2021 09:51 Ответить
У нас уже банки определяют занимался ли человек противоправной деятельность в ОРДЛО или нет. Или это только для евреев такая привилегия.
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08.10.2021 11:03 Ответить
 
 