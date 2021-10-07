Мецгера разозлил вопрос журналистов о кредите в $60 млн, выданном Брюховецкому на покупку SkyMall

Сергей Брюховецкий владеет долями в трех компаниях, зарегистрированных на оккупированном Донбассе. Банк выдал ему кредит $60 млн для покупки ТРЦ Sky Mall в Киеве.

Об этом рассказал на пресс-конференции временно исполняющий обязанности главы правления "Укрэксимбанка" Сергей Ермаков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

Журналисты программы "Схемы" ранее указывали только, что спрашивали Мецгера о сомнительном кредите госбанка. Теперь Ермаков раскрыл детали.

Он объяснил, что банк выдал $60 млн компаниям, бенефициаром которых выступает гражданин Украины со статусом внутренне перемещенного лица Сергей Брюховецкий.

"На момент выдачи кредита заемщик господин Брюховецкий прошел надлежащую процедуру проверки KYC, в рамках которой банк не выявил информацию, которая свидетельствовала бы о наличии уголовных дел и производств в связи с фактом владениям долями в компании, зарегистрированными в том числе на неподконтрольных территориях", – сообщил Ермаков.

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Кредит был выдан в апреле 2021 года для приобретения корпоративных прав и завершения сделки по покупке ТРЦ Sky Mall в Киеве. Общая сумма покупки - $80 млн.

По данным "Нового времени", Sky Mall, один из крупнейших ТРЦ Киева, мог перейти под влияние известного одесского бизнесмена Владимира Галантерника. Именно с ним связывают Брюховецкого собеседники издания на рынке недвижимости.

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ак ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.