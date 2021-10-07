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Новости Коронавирус и карантин
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За 2 недели в желтой зоне карантина полиция выписала 12,4 тыс. штрафов за отсутствие маски, - Минздрав

За 2 недели в желтой зоне карантина полиция выписала 12,4 тыс. штрафов за отсутствие маски, - Минздрав

С момента перевода Украины в желтый уровень карантина полицейскими составлено 1 137 административных протоколов за нарушение правил карантина и 12 436 постановлений о пребывании в общественных местах без защитных масок.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Админпротоколы составляли преимущественно в отношении юридических лиц. Речь идет о ч.1 ст.44-3 "Нарушение правил карантина людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях. За нарушение карантинных правил предусмотрена ответственность в виде штрафа. Для граждан - в размере от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, для должностных лиц - от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

За это же время полицейские составили 12 436 постановлений о совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 44-3 КУоАП. Речь идет о пребывании физических лиц без средств индивидуальной защиты в общественных зданиях, сооружениях или общественном транспорте. Отсутствие защитной маски в общественном месте влечет за собой наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первые приговоры за подделку COVID-сертификатов: виновные отделались штрафами в 850 грн

Всего с начала введения карантина на территории Украины было составлено 103 774 административных протоколы за правонарушения связанные с карантинными правилами. В суд уже направили 101 467 протоколов.

Из них больше всего касалось работников предприятий и учреждений - 18 747 протоколов. Также 13 287 протоколов составили в отношении водителей транспортных средств, 9 823 - в отношении руководителей торговых заведений, 4 770 - руководителей предприятий общественного питания и развлекательных заведений.

За нарушение правил самоизоляции составили 3 543 административных протокола.

С момента начала карантина полицейские вынесли 368 655 постановлений за пребывания в общественных заведениях лиц без средств индивидуальной защиты.

Также читайте: В Минздраве призвали обязательно носить маски и менять их каждые два часа

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) штраф (1285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)


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Топ комментарии
+5
Вот для чего нужен карантин, для пополнения бюджета.
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07.10.2021 21:28
+3
а скока в бездонных полициянских карманах улеглося.....- знает только ветер....
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07.10.2021 21:52
+3
Який жах...
Це соловйоб особисто таймером засікав ?
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07.10.2021 21:56
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Вот для чего нужен карантин, для пополнения бюджета.
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07.10.2021 21:28 Ответить
Гріх не заробити на дурощах українців.
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07.10.2021 21:43 Ответить
Цікавий метод поповнення бюджету 😀😀😀
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07.10.2021 21:52 Ответить
На цьому зросли наші олігархи, політики, слуги, кловани... Українці ******* дурощі понад усе.
Підприємливі особи це зрозуміли, і вміло обмінюють сірники на золото.
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07.10.2021 21:55 Ответить
все верно! В Америке хорошо живут потому что там каждые 15 сек - ограбление!
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07.10.2021 21:53 Ответить
Який жах...
Це соловйоб особисто таймером засікав ?
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07.10.2021 21:56 Ответить
берiть ширшее - сам грабував...
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07.10.2021 22:17 Ответить
Если каждый больной безмасочник заразаит по 2-4 человека что будет с бюджетом?
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08.10.2021 07:34 Ответить
Так прививаться нада. Тогда не заразит!
Шо, не?
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08.10.2021 10:24 Ответить
Да надо. Тогда вероятность заражения ковидом значительно снизится. И вероятность стать инвалидом или умереть тоже.
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08.10.2021 10:27 Ответить
а скока в бездонных полициянских карманах улеглося.....- знает только ветер....
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07.10.2021 21:52 Ответить
буджет он тоже не резиновый, на большую стройку гроши отовсюду надобны
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07.10.2021 22:03 Ответить
https://t.me/Sharpreview Sharp`s

Украина заняла 2е место в Европе по суточной смертности от ковид.
От полиомиелита привито только 53% детей, недавно годовалого ребенка парализовало из-за этой побежденной во всем цивилизованном мире болезни.
Марш за Киев пестрит плакатами против собственников и капитализма.

Новое варварство выглядит именно так. Мир стал слишком сложен? Мир стал слишком непонятен? Мир пугает тебя? Разрушь этот мир! Упрости его, сведи к паре простых и понятных тезисов!

Простота, в свою очередь, не терпит сложных систем. Мы это видим на примере нашего простого президента: если институт ему непонятен, если что-то идет вразрез с его представлением о функционировании государства - это уничтожается. А когда разрушаются институты, плодятся проблемы - некомпетентность, коррупция, нищета.

Вызов нашего поколения, похоже, это не ковид, не Китай и даже не колонизация Марса. Наш вызов - эти новые варвары, рушащие мир вокруг в угоду своему невежеству, страхам и комплексам. Если не решить эту проблему, то колонизировать Марс будет некому, нечем и незачем.
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07.10.2021 22:07 Ответить
А являются ли эти штрафы законными особенно в Конституционном аспекте?Законы и роспоряжения можно понапринимать какие угодно но ни одно из них не прошло через Констуционное учреждение на законность.Если это понапиниманое перечит Конституции Украины значит все это противозаконное.
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07.10.2021 22:29 Ответить
В Раду нехай за штрафами ходять.
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07.10.2021 22:35 Ответить
не там пополняете бюджет - поезд интерсити киев-запорожье и запорожье-киев - клондайк для проверяющих. маски надеты у 5% пассажиров переполненных вагонов....
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08.10.2021 00:26 Ответить
Антимасочники нікого не бояться. Навіть ковіду, бо у їхніх хворих головах його не існує.

А пам'ятаєте, як у них все починалось
Антиковідник.
Антимасочник.
Антиваксерун.
Антиукраїнець.
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08.10.2021 01:25 Ответить
Мусорам більш зайнятись нічим?
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08.10.2021 06:48 Ответить
Кримінал подолали, немає чим зайнятися...
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08.10.2021 08:55 Ответить
 
 