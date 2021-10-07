За 2 недели в желтой зоне карантина полиция выписала 12,4 тыс. штрафов за отсутствие маски, - Минздрав
С момента перевода Украины в желтый уровень карантина полицейскими составлено 1 137 административных протоколов за нарушение правил карантина и 12 436 постановлений о пребывании в общественных местах без защитных масок.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Админпротоколы составляли преимущественно в отношении юридических лиц. Речь идет о ч.1 ст.44-3 "Нарушение правил карантина людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях. За нарушение карантинных правил предусмотрена ответственность в виде штрафа. Для граждан - в размере от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, для должностных лиц - от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
За это же время полицейские составили 12 436 постановлений о совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 44-3 КУоАП. Речь идет о пребывании физических лиц без средств индивидуальной защиты в общественных зданиях, сооружениях или общественном транспорте. Отсутствие защитной маски в общественном месте влечет за собой наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Всего с начала введения карантина на территории Украины было составлено 103 774 административных протоколы за правонарушения связанные с карантинными правилами. В суд уже направили 101 467 протоколов.
Из них больше всего касалось работников предприятий и учреждений - 18 747 протоколов. Также 13 287 протоколов составили в отношении водителей транспортных средств, 9 823 - в отношении руководителей торговых заведений, 4 770 - руководителей предприятий общественного питания и развлекательных заведений.
За нарушение правил самоизоляции составили 3 543 административных протокола.
С момента начала карантина полицейские вынесли 368 655 постановлений за пребывания в общественных заведениях лиц без средств индивидуальной защиты.
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Підприємливі особи це зрозуміли, і вміло обмінюють сірники на золото.
Це соловйоб особисто таймером засікав ?
Шо, не?
Украина заняла 2е место в Европе по суточной смертности от ковид.
От полиомиелита привито только 53% детей, недавно годовалого ребенка парализовало из-за этой побежденной во всем цивилизованном мире болезни.
Марш за Киев пестрит плакатами против собственников и капитализма.
Новое варварство выглядит именно так. Мир стал слишком сложен? Мир стал слишком непонятен? Мир пугает тебя? Разрушь этот мир! Упрости его, сведи к паре простых и понятных тезисов!
Простота, в свою очередь, не терпит сложных систем. Мы это видим на примере нашего простого президента: если институт ему непонятен, если что-то идет вразрез с его представлением о функционировании государства - это уничтожается. А когда разрушаются институты, плодятся проблемы - некомпетентность, коррупция, нищета.
Вызов нашего поколения, похоже, это не ковид, не Китай и даже не колонизация Марса. Наш вызов - эти новые варвары, рушащие мир вокруг в угоду своему невежеству, страхам и комплексам. Если не решить эту проблему, то колонизировать Марс будет некому, нечем и незачем.
А пам'ятаєте, як у них все починалось
Антиковідник.
Антимасочник.
Антиваксерун.
Антиукраїнець.