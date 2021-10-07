Ермак стал вторым лицом в государстве. Я считаю, что это неправильно, - Разумков
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак ведет себя так, будто он второе лицо в государстве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом уволенный с должности спикера Верховной Рады внефракционный нардеп Дмитрий Разумков заявил "BBC Україна" в интервью, которое было опубликовано 7 октября.
"Много рычагов влияния сконцентрированы у руководителя Офиса Президента. Если мы посмотрим на фото протокольных мероприятий, то даже расстановка должностных лиц показывает, что вторым лицом в государстве является руководитель Офиса Президента. Я не считаю, что это правильно", – сказал он.
Разумков считает, что Ермак причастен к его отставке с должности спикера.
"Не нравлюсь не я как человек, а не нравится то, что я делаю, за что я переживаю и борюсь", – объяснил политик.
Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.
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Арина Родионовна Ермак.
Если Разумков так и не смог стать первым лицом - сам виноват. Если Ермак умудрился "подвинуть" всех - талант у человека.
У Разумкова были все возможности БЫТЬ первым лицом гоударства. В меру сил, конечно. Нишмагла...
Вряд ли такой импульсивный человек как зеленский смог сам продумать эти комбинации. Тут кто то более опытный в тени. Клоун скорее всего фронтмен, а всем рулит или беня или кремль в связке с беней. Ермак, смотрящий непосредственно за клоуном на месте, держит его на поводке чуть ли не в прямом смысле.
НО сидеть будет первое,если доживет.