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Новости Отставка Разумкова
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Разумков Дмитрий (1520) Ермак Андрей (1240)

Ермак стал вторым лицом в государстве. Я считаю, что это неправильно, - Разумков

Ермак стал вторым лицом в государстве. Я считаю, что это неправильно, - Разумков

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак ведет себя так, будто он второе лицо в государстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом уволенный с должности спикера Верховной Рады внефракционный нардеп Дмитрий Разумков заявил "BBC Україна" в интервью, которое было опубликовано 7 октября.

"Много рычагов влияния сконцентрированы у руководителя Офиса Президента. Если мы посмотрим на фото протокольных мероприятий, то даже расстановка должностных лиц показывает, что вторым лицом в государстве является руководитель Офиса Президента. Я не считаю, что это правильно", – сказал он.

Разумков считает, что Ермак причастен к его отставке с должности спикера.

"Не нравлюсь не я как человек, а не нравится то, что я делаю, за что я переживаю и борюсь", – объяснил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков об отставке: Ни одна должность не стоит потери самоуважения, достоинства, а главное - доверия людей

Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку.

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Топ комментарии
+31
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ведет себя так, будто он второе лицо в государстве.

Как будто даже первое..
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07.10.2021 21:28
+26
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07.10.2021 21:30
+25
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07.10.2021 21:33
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Если первое лицо требует слюнявчика, то рядом должна быть нянька.
Арина Родионовна Ермак.
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07.10.2021 23:09 Ответить
Вернее - Сара Соломоновна.
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07.10.2021 23:10 Ответить
У нас парламентско-президентская республика. Глава ВР - первое лицо государства. Президент - второе.

Если Разумков так и не смог стать первым лицом - сам виноват. Если Ермак умудрился "подвинуть" всех - талант у человека.

У Разумкова были все возможности БЫТЬ первым лицом гоударства. В меру сил, конечно. Нишмагла...
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07.10.2021 23:19 Ответить
За такие таланты пожизненное дают.
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08.10.2021 02:18 Ответить
хм... ніби прізвище спонукає до розуму, але він і тут не вгадав, бо ЗЕрмак - не друга морда, а ПЕРША! "Дєньгі" самі "акуратна" не викачаються
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07.10.2021 23:26 Ответить
Дима, тебя Вова с беней тупо кинули, использовали чтобы получить власть и дальше стать на путь узурпации.
Вряд ли такой импульсивный человек как зеленский смог сам продумать эти комбинации. Тут кто то более опытный в тени. Клоун скорее всего фронтмен, а всем рулит или беня или кремль в связке с беней. Ермак, смотрящий непосредственно за клоуном на месте, держит его на поводке чуть ли не в прямом смысле.
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07.10.2021 23:55 Ответить
Друг семьи Зебобика спонсирует дэнэрэ
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08.10.2021 00:05 Ответить
Можно и так сказать,если учесть,что "второе лицо" вещает голосом первого.
НО сидеть будет первое,если доживет.
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08.10.2021 01:19 Ответить
Не жив ти у колгоспі! Разумков. А то б знав би--що комірник то сейф колгоспного управління і статків. Там знають, що дати державі, а що здерти . Там відомо про падіж скота, атмосферні впливи , гризунів і саме там замовляють дезінфекторів, вівіскторів, польотінформаторів. Туди ж і стікається уся інформація--публічна, секретна і надсекретна. Саме комірник виводить статистику і натягує шкірку на кисіль, інколи хоч цвілу. То ж він! найважливіша персона в нашому колгоспі. Тільки не говори, що то різні речі. Я не про речі. Я про принципи дій Народ бажав колгоспу. Ми в колгоспі.
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08.10.2021 04:15 Ответить
Три чоботи - пара... ЗЕ+ Разумков+Єрмак...
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08.10.2021 07:58 Ответить
а в какой еще стране секретарь, который должен подносить бумаги, является вторым лицом? чисто украинский маразм...
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08.10.2021 05:58 Ответить
А не проглядується тут своєрідна "многоходовочка" із засланцем?
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08.10.2021 06:57 Ответить
Какой развитый мальчуган - уже отлично лепечет через 2 года. А ведь долго жмолчал. А когда он сказал свое первое слово "Бабло" ?
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08.10.2021 07:22 Ответить
Жаль, спикер, а не разобрался. Первым. Харант привык смешить публику, это всё. Без сценариста это никак. Ни веры, ни идей,ни морали. Артист по жизни
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08.10.2021 10:36 Ответить
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