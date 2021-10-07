Трухин говорит, что за рулем был не он, - замглавы фракции "СН" Шуляк о скандальном ДТП
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, который в августе стал участником резонансного ДТП, в разговоре с заместителем главы фракции СН Еленой Шуляк сказал, что не был за рулем автомобиля в момент происшествия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шуляк рассказала в интервью hromadske.
"Я только что говорила с Александром. Он говорит, что не был за рулем", - сказала Шуляк.
По ее мнению, в истории с ДТП с участием Трухина "очень много домыслов или, точнее, вольной трактовки".
На вопрос, почему Трухин до сих пор сам публично не сказал, что не был за рулем, Шуляк ответила: "Я не знаю".
"Возможно, менеджеры, ведущие его коммуникации, или пиарщики рекомендуют придерживаться именно такой стратегии, но это же личное дело каждого. Мы все по-разному общаются, иногда не очень удачно ..." - сказала заместитель председателя фракции СН.
Авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
ГБР до сих пор не установило, находился ли народный депутат за рулем автомобиля.
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И вот скажите чем эти твари лучше казламордых? Те уничтожают соседей ,а эти свою страну. Когда спрашиваешь зескота, что же вы натворили- следует дежурный ответ, что они политикой не интересуются.
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ага..бухий автопілот був ...Під андроїдом.
зеленый парадокс ....
а в раде одна зеленая кнопка - хрен ошибешься.
Зеля своих не бросает, особенно, когда сам Порох за рулём сидел и подставил беднягу.
за какое же тупое быдло ета кривороготня всех держит....
Та й взагалі - його автівка просто стояла, а ті три ганялись заднім ходом й врізалися у автівку трухіна...
Если Трухин подонок,то Шуляк глава фракции подонков.
_По её словам, а не "по её мнению". С чего вы взяли что она говорит именно то, что думает? Да она просто ссыт в глаза.
- Я невиновен!
- Он говорит, что невиновен! Расходимся. Суд закрыт!
(вся суть нашего суда)
Сколько Трухман дал тебе за этот пиар??
на пол шишечки??