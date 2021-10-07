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Новости Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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Трухин говорит, что за рулем был не он, - замглавы фракции "СН" Шуляк о скандальном ДТП

Трухин говорит, что за рулем был не он, - замглавы фракции

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин, который в августе стал участником резонансного ДТП, в разговоре с заместителем главы фракции СН Еленой Шуляк сказал, что не был за рулем автомобиля в момент происшествия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шуляк рассказала в интервью hromadske.

"Я только что говорила с Александром. Он говорит, что не был за рулем", - сказала Шуляк.

По ее мнению, в истории с ДТП с участием Трухина "очень много домыслов или, точнее, вольной трактовки".

На вопрос, почему Трухин до сих пор сам публично не сказал, что не был за рулем, Шуляк ответила: "Я не знаю".

"Возможно, менеджеры, ведущие его коммуникации, или пиарщики рекомендуют придерживаться именно такой стратегии, но это же личное дело каждого. Мы все по-разному общаются, иногда не очень удачно ..." - сказала заместитель председателя фракции СН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прокомментировал ДТП, совершенное "слугой народа" Трухиным: Ну попал человек в ДТП, никто не погиб

Авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

ГБР до сих пор не установило, находился ли народный депутат за рулем автомобиля.

Автор: 

ДТП (7674) цензура (1337) Шуляк Елена (86) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+42
Ага, и именно поэтому "случайно" нет изображения ни с одной камеры по трассе. А их там натыкано как грибов после дождя.
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07.10.2021 23:27
+30
Вобщім Трухін їхав такий загашений , шо сам на себе не був схожий.
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07.10.2021 23:31
+25
Ну, чудово - відкривайте справу на того, хто був за кермом, авто ж не автопілотоване було. А там нехай самі вирішувати, кому термін мотати.
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07.10.2021 23:27
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Ага, и именно поэтому "случайно" нет изображения ни с одной камеры по трассе. А их там натыкано как грибов после дождя.
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07.10.2021 23:27 Ответить
пархатый во всей своей красе...
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08.10.2021 00:16 Ответить
Меня бесит не эти бандиты , а скот который их избрал. Виновата не пуля, убившая человека а тот кто нажал на курок.
И вот скажите чем эти твари лучше казламордых? Те уничтожают соседей ,а эти свою страну. Когда спрашиваешь зескота, что же вы натворили- следует дежурный ответ, что они политикой не интересуются.
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08.10.2021 07:03 Ответить
Так в стране таких не 73%, а наверное более 90 %, так что это больное общество, и таблеток от этого к сожалению нет.
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08.10.2021 08:07 Ответить
Ну, чудово - відкривайте справу на того, хто був за кермом, авто ж не автопілотоване було. А там нехай самі вирішувати, кому термін мотати.
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07.10.2021 23:27 Ответить
за рулем был автопилот.... тоже пьяный
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08.10.2021 00:47 Ответить
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07.10.2021 23:29 Ответить
Трухин говорит, что за рулем был не он
===================
ага..бухий автопілот був ...Під андроїдом.
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07.10.2021 23:29 Ответить
Если Трухин (читай "подозревемый") говорит, что он ни в чём не виноват, то это наверняка сущая правда, тут и гадать нечего.
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08.10.2021 00:42 Ответить
Вобщім Трухін їхав такий загашений , шо сам на себе не був схожий.
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07.10.2021 23:31 Ответить
А кто пострадавшие? Если зелень- то виновата карма.
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08.10.2021 07:09 Ответить
Он не помнит. чтобы он был за рулём.
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08.10.2021 08:29 Ответить
Вот это поворот ... Он забыл еще добавить что был абсолютно тверезый !
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07.10.2021 23:31 Ответить
И в момент ДТП сидел в пострадавшем автомобиле. А над его головой в этот момент свистели пули венгерского производства.
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08.10.2021 07:52 Ответить
все расходимся, не он это, не он
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07.10.2021 23:31 Ответить
Ну всё. Шкуляк врать не будет. Дело раскрыто. Расходимся.
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07.10.2021 23:36 Ответить
Цікаво , а що б сказала , генератор случайних слов , Безугла?
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07.10.2021 23:37 Ответить
не заметили? когда какой срачь с авариями - за рулем никогда никого не было..
зеленый парадокс ....
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07.10.2021 23:39 Ответить
ну или порох.
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07.10.2021 23:48 Ответить
У Трухина амнезия. А как он тогда депутатом работает?
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07.10.2021 23:40 Ответить
ну ето же не машину водить - там 2 педали как минимум,
а в раде одна зеленая кнопка - хрен ошибешься.
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07.10.2021 23:43 Ответить
Машина котилась сама. Їхала і їхала. Зуб даю.
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07.10.2021 23:41 Ответить
И все лохи с радостью проглотят эту ложь.
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07.10.2021 23:42 Ответить
А остальные подавятся ей? Зелень насрала, а в гомне все
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08.10.2021 07:06 Ответить
Может просто авто угнал Порошенко
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07.10.2021 23:43 Ответить
Порошенко сидів за кермом щоб підставити трухіна.
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07.10.2021 23:48 Ответить
И не сомневаюсь, что у него всё будет хорошо, как и у его супруги в своё всемя.
Зеля своих не бросает, особенно, когда сам Порох за рулём сидел и подставил беднягу.
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07.10.2021 23:45 Ответить
Хахахаха,а мы же верим,это же надежные ребята,говорят только правду.
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07.10.2021 23:48 Ответить
та и сама машина то же самое говорит - "не трухин был за рулем, то я сама покатилася"...
за какое же тупое быдло ета кривороготня всех держит....
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07.10.2021 23:58 Ответить
наслаждайтесь выбором - ваше зе...
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07.10.2021 23:59 Ответить
Святой дух был за рулем! Алкогольный дух!
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08.10.2021 00:01 Ответить
а кто млять?! кто там был? Зорро? Бэтмен? агент козырь? или... о господи, не думал, что его могу раскрыть именно я... Том Круз и команда тимуровцев?.. в смысле команда "Мисия невозможна". Кто этот таинственный алкаш?
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08.10.2021 00:07 Ответить
безмоглая вместе с тск уже нашла кто бьіл за рулем -
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08.10.2021 00:11 Ответить
Так, так , знову Порошенко підставляє слугу урода 🤣🤣🤣👍🏼
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08.10.2021 00:43 Ответить
Нууу... Якщо трухін сказав...
Та й взагалі - його автівка просто стояла, а ті три ганялись заднім ходом й врізалися у автівку трухіна...
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08.10.2021 00:13 Ответить
Звісно що могло бути що за кермом був не він. Хай не він. Тоді хто? Комусь же треба відповідати за порушення ПДР, виплачувати компенсації за пошкоджені авто, за шкоду здоров'ю і інше
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08.10.2021 00:27 Ответить
Ну да, ща он признается и подпишет себе срок!В СН или полные идиоты,или украинцев держат за идиотов.Вообще что вы хотите чтобы сказала глава фракции долботялов?
Если Трухин подонок,то Шуляк глава фракции подонков.
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08.10.2021 00:37 Ответить
"По ее мнению, в истории с ДТП с участием Трухина "очень много домыслов или, точнее, вольной трактовки"
_По её словам, а не "по её мнению". С чего вы взяли что она говорит именно то, что думает? Да она просто ссыт в глаза.
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08.10.2021 00:51 Ответить
Ну, у тому, що "слуи" п"яними не бувають ніколи ми всі впевнились передивляючись відосики із Трускавця. А,щодо Трухіна-ну,говорить чоловік,що не був за кермом-значить не був. А хто був,то він і сам не знає... Вірити людям потрібно,вірити. Ото не він був п"яним,а поліцаї,що його ніби-то бачили на місці пригоди Видумали все,заздрісники безсовісні порохоботи нещасні,аби тільки "слугу" якнайсильніше зобидити. А воно ж таке тихе,та сумирне,богобоязливе. Всяк його зобидити може неправду сказавши, ну а він нічого не знає...
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08.10.2021 01:46 Ответить
Избиратели зебилов уже привыкли к ссанине в своих глазах.
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08.10.2021 01:47 Ответить
- Подсудимый, ваше последнее слово!
- Я невиновен!
- Он говорит, что невиновен! Расходимся. Суд закрыт!

(вся суть нашего суда)
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08.10.2021 02:01 Ответить
*******
Сколько Трухман дал тебе за этот пиар??
на пол шишечки??
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08.10.2021 03:35 Ответить
А-га, так это пиар-менеджеры советуют трухе, который не был бухим и не ехал за рулём, покрывать и не называть виновника дтп, в котором пострадали двое детей? Л - логика
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08.10.2021 05:22 Ответить
Зеленский балалаечник
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08.10.2021 05:46 Ответить
это выглядит так как неопохмелившийся алкаш ищет того козла который ему в штаны насрал
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08.10.2021 06:17 Ответить
Так цей факт і досі не встановлений? А ще збираються розкрити "покушеніє века", - на шофера Шифера!
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08.10.2021 06:51 Ответить
Трухина везли в багажнике (как Чауса) в сторону молдавской границы.
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08.10.2021 08:31 Ответить
Да там даже и руля не было...
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08.10.2021 09:01 Ответить
 
 