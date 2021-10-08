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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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По фактам нарушения прав человека в оккупированном Крыму начато около 400 уголовных производств - Венедиктова

По фактам нарушения прав человека в оккупированном Крыму начато около 400 уголовных производств - Венедиктова

В Украине завели около около 400 производств о нарушениях прав человека в Крыму, около сотни из которых – по фактам нарушения законов и обычаев войны. Об этом сказала Генпрокурор Ирина Венедиктова,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пиишет пресс-служба ОГП.

Так, Венедиктова обсудила с Генеральным Директором по правам человека и верховенства права Совета Европы Кристосом Джакумопулосом, директором Директората по правам человека Совета Европы Кристофом Пойрелом и директором Директората по политическим вопросам и внешним отношениям Совета Европы Александром Гесселем актуальные вопросы противодействия нарушению прав человека в аннексированном Крыму. Она отметила, что расследование этой категории дел является одним из приоритетных направлений.

"В настоящее время существует около 400 производств этой категории. Среди них почти 100 – по фактам нарушения законов и обычаев войны. В этих делах сообщено о подозрении 77 лицам. Кроме того, расследуется систематическое преследование проукраински настроенных активистов и нарушения прав крымскотатарского населения оккупационными властями Крыма", – отметила Венедиктова.

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Ирина Венедиктова утверждает, что в Офисе Генерального прокурора начал работу Международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, к которому привлекаются иностранные и международные специалисты, национальные эксперты по международному гуманитарному и уголовному праву, а также представители неправительственных правозащитных организаций. Целью данного органа является изучение опыта расследования военных преступлений и преступлений против человечности и разработки национальных стандартов в этой области.

"Мы направляем дела в национальные суды, и осознаем, насколько важно сотрудничать в этом направлении в международных инстанциях. Мы активно взаимодействуем с Международным уголовным судом. Сейчас в МКС направлено 12 информационных сообщений о нарушениях в Крыму", – сказала Венедиктова.

В свою очередь генеральный директор по правам человека и верховенства права Совета Европы Кристос Джакумопулос отметил, что отслеживание ситуации с нарушением прав человека в аннексированном Крыму является чрезвычайно важным, а потому он рассчитывает на дальнейшее плодотворное сотрудничество в этом вопросе.

Автор: 

Крым (26400) Венедиктова Ирина (726)


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А шо там с офшорами клоуна?
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08.10.2021 00:09 Ответить
Це всеодно що заводити справи не марсіан.
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08.10.2021 00:21 Ответить
це і близько не те саме. якщо цих справ не заводити , оті мудила приїдуть прямо в Україну і будуть ссять тобі на голову. А так - побояться.
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08.10.2021 07:12 Ответить
тресконя зеленых кузнечиков - ноль интереса.
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08.10.2021 00:51 Ответить
В Чернигове мрази из полиции покрывают извращенцев, которые угрожали моей жене, причем это родственники одного из полицейских, черниговская полиция -мрази и выродки
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08.10.2021 05:26 Ответить
Журналістам : будь ласка, запитайте статистику, скільки в Україні карних справ, які розслідуються по 5 та більше років на етапі "ми навіть не знаємо , що саме сталося, а підозрюваного ще і близько нема" .... і побачите, що оце тіло буде казать )))
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08.10.2021 07:10 Ответить
Спочатку розберіться з порушеннями прав людини на Україні. А те що там в Криму, це проблема кримчан. Адже це був їх вибір.
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08.10.2021 07:28 Ответить
 
 