Из-за второй волны коронавируса школы Харьковской области уйдут на каникулы раньше, - ОГА

В Харьковской области осенние каникулы для школьников начнутся с 18 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ХОГА Михаила Черняка, такое решение было принято в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в регионе.

"Введем школьные каникулы на территории области, что с учетом праздников, которые будут на следующей неделе - четыре праздничных выходных - позволит на достаточно существенное время ограничить контакты и детей, и взрослых", - цитирует Черняка пресс-служба.

Как сообщалось, ранее в четверг городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об ужесточении карантинных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе и введении с 10 октября ограничений "оранжевой" зоны.

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