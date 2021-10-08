В графике на 2022 год Укрзализныця вводит 19 новых поездов, а 49 поездов ускорены
"Укрзализныця" в графике на 2022 год предусмотрела 19 новых поездов, еще 49 поездов ускоренно.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба компании.
Согласно сообщению, график начнет действовать с 12 декабря 2021 года.
"В частности, среди новых маршрутов: поезд №6 / 5 Мариуполь - Ворохта (Рахов). Он станет самым длинным в стране и будет преодолевать на своем маршруте в одну сторону 1756 км. Таким образом жители Мариуполя, Запорожья и Днепра получат прямое железнодорожное сообщение с Ивано-Франковском, Яремче, Ворохтой, Ясиней и Раховом. Более того, указанный поезд будет ехать во Львов 21 час вместо 28 часов, как было в предыдущем расписании. В сообщении, кроме уже привычных маршрутов, появится два новых поезда: 19/20 и №27 / 28 Львов - Перемышль", - говорится в сообщении.
Всего в новом графике движения было оптимизировано 58% поездов, курсировали до этого, указали в УЗ.
С деталями относительно новых и ускоренных поездов можно ознакомиться ПО ССЫЛКЕ
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