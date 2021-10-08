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В графике на 2022 год Укрзализныця вводит 19 новых поездов, а 49 поездов ускорены

В графике на 2022 год Укрзализныця вводит 19 новых поездов, а 49 поездов ускорены

"Укрзализныця" в графике на 2022 год предусмотрела 19 новых поездов, еще 49 поездов ускоренно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, график начнет действовать с 12 декабря 2021 года.

"В частности, среди новых маршрутов: поезд №6 / 5 Мариуполь - Ворохта (Рахов). Он станет самым длинным в стране и будет преодолевать на своем маршруте в одну сторону 1756 км. Таким образом жители Мариуполя, Запорожья и Днепра получат прямое железнодорожное сообщение с Ивано-Франковском, Яремче, Ворохтой, Ясиней и Раховом. Более того, указанный поезд будет ехать во Львов 21 час вместо 28 часов, как было в предыдущем расписании. В сообщении, кроме уже привычных маршрутов, появится два новых поезда: 19/20 и №27 / 28 Львов - Перемышль", - говорится в сообщении.

Всего в новом графике движения было оптимизировано 58% поездов, курсировали до этого, указали в УЗ.

С деталями относительно новых и ускоренных поездов можно ознакомиться ПО ССЫЛКЕ

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поезд (1025) расписание (24) Укрзализныця (2751)


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Надеюсь Наши Украинские Поезда, а не жабоедов или азиатов.
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08.10.2021 06:58 Ответить
 
 