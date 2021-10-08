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обстрел (25728) ранение (3357) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. За минувшие сутки - 6 нарушений "тишины", с полуночи - 2, - штаб ООС

Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. За минувшие сутки - 6 нарушений

За прошедшие сутки, 7 октября, российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в направлении Пивденного противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Марьинки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм.

Возле Новозвановки враг осуществил обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

В сторону населенного пункта Золотое-4 вражеские вооруженные формирования открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Майорска велись обстрелы из ручных противотанковых подствольных гранатометов.

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Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 8 октября зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Позиции украинских воинов возле Золотого-4 враг обстрелял используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Возле Троицкого оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину была оказана неотложная домедицинскую помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

В штабе подчркнули, что для того, чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

"Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. За минувшие сутки - 6 нарушений тишины, с полуночи - 2, - штаб ООС 01
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Найшвидшого одужання хлопцю……..
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08.10.2021 08:08 Ответить
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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08.10.2021 10:05 Ответить
Каждые такие новости действуют не просто удручающе, жалко пацанов (слово жалко не подходит..) За что умирают, или получают ранения, во имя какой нахер светлой идеи, какого бога?? Неужели конца и края этому не будет еще лет 100?? Задаться вопросом - кому это выгодно, кому это нужно?? Парни выздоравливайте, с вами большинство украинцев!!!
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08.10.2021 10:19 Ответить
Кому потрібен заморожений конфлікт? Фуйлу і тим, хто, тепер вже реально, наживається на війні.
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08.10.2021 10:25 Ответить
Та согласен, мордовский упырь с ним все ясно, так и среди наших же находятся падлы которые на этом руки греют. Нахера у нас СБУ МВД и другие прихлебатели?? Пусть хотя бы своим по рукам надают, глядишь и то поменьше будет желающих "руський мир" проталкивать!!! А то развелось уже как тараканов за баней.
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08.10.2021 10:32 Ответить
Вся влада в руках плісняви. І ті, хто наживається на забезпеченні, за великі відкати, армії гнилим, іржавим непотрібом, і сбу, і прокуратура, і дбр.
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08.10.2021 11:10 Ответить
И хорошо, если бы Донбассом всё ограничилось. Я боюсь чтоб всё это не переросло в полномасштабную войну по всему Юго-востоку Украины...
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08.10.2021 15:25 Ответить
Найшвидшого одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі.
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08.10.2021 10:26 Ответить
горіть у пеклі москалі (с)...... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата !!!
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08.10.2021 10:58 Ответить
 
 