Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. За минувшие сутки - 6 нарушений "тишины", с полуночи - 2, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 7 октября, российские оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, в направлении Пивденного противник вел огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Марьинки оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм.

Возле Новозвановки враг осуществил обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

В сторону населенного пункта Золотое-4 вражеские вооруженные формирования открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Майорска велись обстрелы из ручных противотанковых подствольных гранатометов.

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Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра 8 октября зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Позиции украинских воинов возле Золотого-4 враг обстрелял используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Возле Троицкого оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину была оказана неотложная домедицинскую помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

В штабе подчркнули, что для того, чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

"Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.





