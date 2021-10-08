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Новости Борьба с коронавирусом
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вакцина (3777) ВОЗ (776) ООН (4053) Гутерриш Антониу (329) COVID-19 (18606)

Для вакцинации от COVID-19 40% населения мира нужно собрать 8 млрд долларов, - генсек ООН Гутерриш

Для вакцинации от COVID-19 40% населения мира нужно собрать 8 млрд долларов, - генсек ООН Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш объявил, что для помощи в вакцинации против COVID-19 40% населения мира надо собрать $8 млрд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщает в четверг газета The Guardian.

"Не добиться равного распределения вакцин - это не просто проблема с моралью, это глупость", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом.

Гутерриш призвал страны G20 содействовать решению этой проблемы на саммите в Риме, который пройдет в октябре.

СМИ напоминают, что по разработанному ВОЗ плану глобальной вакцинации привить 70% населения планеты планируется к середине 2022 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 96% случаев COVID-19 выявлены у невакцинированных, - Ляшко

Согласно имеющейся информации, в мире распределены уже более 6,3 млрд доз вакцин. Однако половине человечества еще только предстоит получить хотя бы первую дозу соответствующего препарата.
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Топ комментарии
+8
Пане Миколо, я звичайно не бажаю Вам нічого поганого, але дивіться, щоб у результаті, "кретином" не виявились Ви.
Дуже дивує, чому вакциновані, а значить максимально захищені люди, стали настільки агресивними.
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08.10.2021 08:31
+5
А через полгода опять повторно собирать 8 лярдов, чтоб повторить?
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08.10.2021 08:09
+4
Особисто для моєї родини не не було ніяких проблем з доступом до вакцини завдяки величезній кількості кретинів, котрі, надивившись руських медіа вважали, що вакцина це зло, та відмовлялись вакцинуватися. Всі вдома вакциновані першим ешелоном. Природний відбір в дії.
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08.10.2021 07:51
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Особисто для моєї родини не не було ніяких проблем з доступом до вакцини завдяки величезній кількості кретинів, котрі, надивившись руських медіа вважали, що вакцина це зло, та відмовлялись вакцинуватися. Всі вдома вакциновані першим ешелоном. Природний відбір в дії.
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08.10.2021 07:51 Ответить
Пане Миколо, я звичайно не бажаю Вам нічого поганого, але дивіться, щоб у результаті, "кретином" не виявились Ви.
Дуже дивує, чому вакциновані, а значить максимально захищені люди, стали настільки агресивними.
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08.10.2021 08:31 Ответить
в этом и есть цель: ещё больше разделить людей на касты - но наверно мой коммент удалят...
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08.10.2021 09:03 Ответить
На касти живих і мертвих.
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08.10.2021 09:09 Ответить
Так агресивні. Тому, що завдяки ідіотам-антиковідунам ми всі ще 10 років будемо будемо ходити в масках і йти восени на карантин за свій рахунок на пів року. Завдяки ідіотам виборцям, ми ще 2 роки будемо бачити це інфантильне позорище в кріслі головнокомандувачам. В 19 році я раптом усвідомив, що ці ідіоти справді заважають нормальним людям жити. Хоча, зважаючи на відсоток ідіотів, треба ще розібратися, хто нормальний.
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08.10.2021 09:19 Ответить
Ви вже поділили всесвіт на ідіотів та вас (нормальних) ? Гітлер теж свого часу так міркував, алеж сталось по іншому.
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08.10.2021 09:21 Ответить
Ще одна ідіотська позиція. Якщо тобі щось не зрозуміло, то звинувачуй в фашизмі.
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08.10.2021 09:29 Ответить
О , ті ви й щє неосвідчений, Гітлер був нацистом а не фашистом, ви б читали побільше, а то дивлюсь вакцина на вас дуже вплинула. Ділення людей на касти та піднесення себе вищє ніж усі - ви ж сами писали : В 19 році я раптом усвідомив, що ці ідіоти справді заважають нормальним людям жити.
Тобто ідіоти вам вже другий рік заважають дихати , вам ,"нормальному".
Нормальні як правило освідчені, а от ви.. якось мабудь несклалося
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08.10.2021 09:44 Ответить
"О , ті ви й щє неосвідчений" А Ви де здобули таку освіДу?
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08.10.2021 11:19 Ответить
Дуже незручно з маленького тел. писати, в мене багато помилок виходить: О , ті ви й щє неосвідчений.
Люди яки постійно читають коментарі розуміють подібні випадки, тому що в транспорті в русі і тикати по маленькому екрану незручно, для таких як ви це ясне діло новина
Но как гАварят - пишите исчо, ваше мнение очень важно для нас
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08.10.2021 11:32 Ответить
Коли незручно з маленького телефона писати, люди пишуть короткі пости.
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08.10.2021 11:40 Ответить
Микола, поясніть будьласка, чому усі привіті страдають такою агрессією ? Спостерігаючи діалогі на цензорі, і весь час з початку вакцінаціі - привіті дуже агресівні, без пояснень,без аргументів, тупо агресія.Хоча уся мирова спільнота говорить о том що привівка недає гарантіі від зараження, і привіті навпаки більш разносять хворобу. Ви жалкуєте що вкололись та обратного ходу нема?
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08.10.2021 09:20 Ответить
На зарплате чел, наверху требуют результатов.
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08.10.2021 11:46 Ответить
Ну так это ж замечательно, что вы укололись, всей семьей. Чего ж такая истерика? Не уверены в экспериментальной прививке? И не юродствовали бы. Природный отбор, штука непредсказуемая)
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08.10.2021 09:50 Ответить
Руське медиа, к вашему сведению, именно тем и занимается, чем и ві. С точно такой же агрессией
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08.10.2021 11:47 Ответить
Бінго!
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08.10.2021 07:52 Ответить
А через полгода опять повторно собирать 8 лярдов, чтоб повторить?
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08.10.2021 08:09 Ответить
У Ролдугина попросите парочку.
Продайте любую яхту любого олигарха.
В чём проблема то? Денег нет?
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08.10.2021 08:35 Ответить
8 лярдов? не проблема
Займите у Зеленского с Беней под 10лярдов с откатом 2 лярда через Эксим Банк
Мецгер и не такое прокручивал
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08.10.2021 09:05 Ответить
Чому б не зібрати 20 млрд. аби вакцинувати всіх? Це ж копійки.
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08.10.2021 09:11 Ответить
Если сократить расходы на всяких гутерришей и геброисусов, то собрать нужную сумму будет не так уж и сложно...
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08.10.2021 09:12 Ответить
Можна вже здогадуватись, на чії рахунки потраплять ці мільярди
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08.10.2021 09:20 Ответить
а на распил - сколько пойдет.....
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09.10.2021 10:48 Ответить
 
 