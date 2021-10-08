Для вакцинации от COVID-19 40% населения мира нужно собрать 8 млрд долларов, - генсек ООН Гутерриш
Генсек ООН Антониу Гутерриш объявил, что для помощи в вакцинации против COVID-19 40% населения мира надо собрать $8 млрд.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщает в четверг газета The Guardian.
"Не добиться равного распределения вакцин - это не просто проблема с моралью, это глупость", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханомом Гебрейесусом.
Гутерриш призвал страны G20 содействовать решению этой проблемы на саммите в Риме, который пройдет в октябре.
СМИ напоминают, что по разработанному ВОЗ плану глобальной вакцинации привить 70% населения планеты планируется к середине 2022 года.
Согласно имеющейся информации, в мире распределены уже более 6,3 млрд доз вакцин. Однако половине человечества еще только предстоит получить хотя бы первую дозу соответствующего препарата.
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Дуже дивує, чому вакциновані, а значить максимально захищені люди, стали настільки агресивними.
Тобто ідіоти вам вже другий рік заважають дихати , вам ,"нормальному".
Нормальні як правило освідчені, а от ви.. якось мабудь несклалося
Люди яки постійно читають коментарі розуміють подібні випадки, тому що в транспорті в русі і тикати по маленькому екрану незручно, для таких як ви це ясне діло новина
Но как гАварят - пишите исчо, ваше мнение очень важно для нас
Продайте любую яхту любого олигарха.
В чём проблема то? Денег нет?
Займите у Зеленского с Беней под 10лярдов с откатом 2 лярда через Эксим Банк
Мецгер и не такое прокручивал