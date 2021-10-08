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"Ниже плинтуса": Разумков раскритиковал ряд нардепов за принятие законопроектов в нарушение закона

Нарушения законов депутатами в Верховной Раде и отказ от принципов, которые декларировались до выборов, стали ключевыми причинами того, что монобольшинство начало терять поддержку общества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" рассказал экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По словам политика, ему очень не нравилось, когда депутаты парламента принимали законопроекты, нарушая закон. Тогда такие действия нардепов выглядели "ниже плинтуса". Разумков считает, что с таким подходом депутаты не могут требовать от народа соблюдать те же законы, за которые "слуги народа" голосуют в Верховной Раде.

Также Разумков высказался по поводу законопроекта об открытии рынка земли. Политик отметил, что был против принятия этого закона.

"Я выступал против того, чтобы было 200 тысяч гектаров в одни руки. Если бы был другой законопроект, то намного бы проще все прошло. Если говорить о програмных принципах, которые закладывались во время избирательной кампании - да, речь шла об открытии рынка земли, но в другой последовательности. Мы говорили, о том, что сначала примем законы, которые это позволят, а потом уже будет открывать рынок. Фактически мы это и сделали в конце, когда пролонгировали открытие рынка и привязали его к референдуму который, если примет такое решение украинский народ, позволит покупать земли иностранным инвесторам", - сказал политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банковая - какое-то проклятое место, - Разумков

Ранее политик рассказал, принял бы он участие в выборах два года назад, если бы знал, что с ним поступят подобным образом.

"Я боролся не за победу Зеленского, я боролся за победу принципов, с которыми мы шли на выборы в 2019 году. То, что мы обещали людям, я продолжал это делать, потому что я искренне верил в то, что мы говорили, в то, что мы защищали, и в своей программе, и в своих выступлениях во время эфиров два года назад. И сегодня я сделал бы такой же выбор, я бы пошел защищать то, во что верю я, во что верит большая часть наших людей, потому что именно за это они голосовали", — сказал он.

Напомним, что Дмитрий Разумков перестал быть председателем Верховной Рады 7 октября. За его отставку проголосовали большинство народных депутатов.

Добавим, что процесс отставки Разумкова был запущен депутатами монобольшинства в Трускавце, где депутатская фракция "Слуга народа" собрала больше 150 подписей, чтобы инициировать отзыв Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров ранее говорил, что сбор подписей за отставку Разумкова инициировал не президент, а глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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пишут что один из депутатов найден сегодня мертвым
вроде как антон поляков (бывший слуга а ныне "довира")
молодой
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08.10.2021 08:04 Ответить
порядочный честный Поляков, которого слуги Зе выгнали с Аней Скороход.
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08.10.2021 08:21 Ответить
насчет "порядочный" и "честный" сомневаюсь

скорее "предвидящий" и "не дурак"

имел свое мнение, но голосовал так как скажет партия
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08.10.2021 08:43 Ответить
Принципы ???!!!!!!! Агласите весь списк, пжлста!
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08.10.2021 08:10 Ответить


А то, что они, в массе своей, - циничные, необразованные и просто хапуги, Так это вроде как и ничего страшного?


какой же это выбор? Опять за зё? Не наелся?
не думаю, что Разумков просто так очень осторожно фильтрует свои слова. Чего-то боится? Потерять мандат? Или на что-то надеется?
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08.10.2021 08:37 Ответить
Повезло что не брыкался и сразу ушел..
А то мог бы как Поляков..
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08.10.2021 08:54 Ответить
подставляйте левую щеку штобы правая не болела
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08.10.2021 08:56 Ответить
краєм ока дивився я цю пердячку (бо паралельно на 5-тому була куди цікавіша програма Юрія Луценка). Так от, риговатна аудиторія "уркаїна24" на 95% підтримувала Разумкова. Але як влащенко з разумковим ницили слуг урода.. - навіть мені сподобалось, як грамотно це було...
Короче, 98% тої риговатної аудиторії - за перевибори парламенту. Вони, щоправда, нічого не рішають, вони на Майдани не виходять, і все ж...
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08.10.2021 08:58 Ответить
ну так а кто входит в этот ряд раскритикованных депутатов? трахамония? месопотамия? коряга?
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08.10.2021 09:14 Ответить
 
 