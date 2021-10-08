РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10029 посетителей онлайн
Новости Умер нардеп Поляков
36 187 107
Нацполиция (16187) смерть (9176) такси (211) Бутусов Юрий (4242) Поляков Антон (111)

Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД, - Бутусов

Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД, - Бутусов

Сегодня, 8 октября, ночью экипаж патрульной полиции за нарушение правил дорожного движения остановил машину такси. На заднем сиденье автомобиля патрульные обнаружили лежащего человека, потерявшего сознание. Им оказался нардеп Антон Поляков, который в последствии умер.

Об этом рассказал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня около 2.00 экипаж патрульной полиции за нарушение правил дорожного движения остановил машину такси. На заднем сиденье автомобиля патрульные обнаружили лежащего человека, потерявшего сознание. Вызванная реанимационная бригада откачать человека не смогла. Это оказался народный депутат группы "За майбутне" Антон Поляков, избранный в парламент от партии "Слуга народа", - рассказал журналист.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Антон Поляков найден мертвым

"По словам таксиста, депутат с признаками алкогольного опьянения якобы остановил машину в Днепровском районе по адресу проспект Собороности, 2, и сказал ехать на улицу Березняковскую. Идет следствие", - добавил Бутусов.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+43
Прикольно , так это же убийство 😡 , и самое интересное , сьемки на площадке квартала 95 нам хотят выдать, как покушение на Шифера , а убийство Полякова , как естественную смерть
показать весь комментарий
08.10.2021 08:40
+33
Таксисты ночью и вотку достанут и девочку привезут. И наркотики у них есть. И за зеленского они голосовали на пару с учителями
показать весь комментарий
08.10.2021 08:32
+28
Бедный таксист🤔
показать весь комментарий
08.10.2021 08:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Новичок" по-украински?
Поляков много знал и не боялся об этом говорить.
показать весь комментарий
08.10.2021 15:11 Ответить
...Один пошел на день рожденья, осталось только 449...
показать весь комментарий
08.10.2021 15:17 Ответить
..вот не думал.. - "ночь длинных ножей" началась раньше чем я ТУТ предупреждал..
зебилы-лохторат, вы доси влюблены в свою Зелю Сралину-Алилуеву?.. дебилы одноклеточные..(
показать весь комментарий
08.10.2021 15:21 Ответить
"Стоит отметить, что водитель провез Полякова небольшое расстояние, около 600 метров - от остановки транспорта ул. Тампере до Березняковской, 2. Вероятно, за две-три минуты нардепа не могли отравить."(obozrevatel.com)
Странно как то - за что полицаи остановили?
показать весь комментарий
08.10.2021 15:34 Ответить
Тут все странно и подозрительно
показать весь комментарий
08.10.2021 16:21 Ответить
Что-то я давно не видел, чтобы кто-то просто так на улице у нас в Киеве поймал с руки такси))
99% все по предварительному вызову или заказу.
показать весь комментарий
08.10.2021 16:36 Ответить
значить версію готували в тих краях - де таке можливо....
Л - Логіка
показать весь комментарий
09.10.2021 11:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 