Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД, - Бутусов
Сегодня, 8 октября, ночью экипаж патрульной полиции за нарушение правил дорожного движения остановил машину такси. На заднем сиденье автомобиля патрульные обнаружили лежащего человека, потерявшего сознание. Им оказался нардеп Антон Поляков, который в последствии умер.
Об этом рассказал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбуке.
"Сегодня около 2.00 экипаж патрульной полиции за нарушение правил дорожного движения остановил машину такси. На заднем сиденье автомобиля патрульные обнаружили лежащего человека, потерявшего сознание. Вызванная реанимационная бригада откачать человека не смогла. Это оказался народный депутат группы "За майбутне" Антон Поляков, избранный в парламент от партии "Слуга народа", - рассказал журналист.
"По словам таксиста, депутат с признаками алкогольного опьянения якобы остановил машину в Днепровском районе по адресу проспект Собороности, 2, и сказал ехать на улицу Березняковскую. Идет следствие", - добавил Бутусов.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".
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Поляков много знал и не боялся об этом говорить.
зебилы-лохторат, вы доси влюблены в свою Зелю Сралину-Алилуеву?.. дебилы одноклеточные..(
Странно как то - за что полицаи остановили?
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Л - Логіка