COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент
В Украине зафиксированы 16 362 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 8 октября. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в конце апреля 2021 года - 22 апреля выявили 16 235 новых случаев, 16 апреля - 17 479.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 7 октября 2021 в Украине зафиксировано 16 362 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 553, медработников - 431).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 3 526 человек;
летальных случаев - 241;
выздоровели - 4 720 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 53 211 человек,
методом ИФА - 10 100 человек,
экспресс-тестами - 43 558 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 514 005 человек;
выздоровели - 2 282 482 человека;
летальных случаев - 58 081;
проведено ПЦР-тестов - 13 164 600.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях", - рассказали в Минздраве.
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Рассказуй, чо видел, может и я побегу.
Действительно провалялся, в александровской, с видом на парус, а вам скоко платят за коммент?
Швеция сначала надеялась выработать естественный иммунитет, а сейчас там 70% вакцинированных Пфайзером, Модерной и Астразенекой.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/sweden/
Прикинь. а я после вакцинации пока не болел.
Отакое от...
Эта зараза страшна в том числе тем, что не дает пожизненного гарантированного иммунитета. Ни после вакцинации, ни после болезни.
Так что я лучше буду вакцинирвоаться раз в полгода, там пару дней всего температуришь в худшем случае, чем болеть раз в полгода. Нуегонафуй. как вспомню так вздрогну..
Спутником уже ширнулась, тролятина ольгинская?
Наразі вже чітко прослідковується сезонність захворюванності - весною, і восени. В минулому році підйом розпочався в кінці серпня, і на спад пішло десь в грудні. Цьогоріч почало рости вже в кінці липня - на початку серпня, і не факт що в грудні скінчиться. Тому я не став би стверджувати, що двома тижнями обійдемось. Наразі, як на мене, до плато ще далеко, поки що бачу вибухове зростання захворюванності.
Минулого року в Одесі за сотню на добу перевалило на початку вересня, десь 2-5-го, цьогоріч - вже в першій декаді серпня.
Якщо пік, плато прийдеться на ті самі дати, що і минулого року, тобто на листопад, то до цього ще ой як далеко, і цифри захворюваності, відповідно, будуть набагато більші.
Боюсь, що весняні події на цьому тлі можуть здатися легкою прогулянкою. Принаймі в Одесі місць в реанимації вже залишилось дуже мало, і їхньому збільшенню заважає не кількість обладнання, яке можно докупити, а тупо відсутність лікарів з відповідною кваліфікацією.
Нежиттездатні повинні відмерти, звільнивши світ для більш розвинених, у тому числі і розумово.