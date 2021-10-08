COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент

В Украине зафиксированы 16 362 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 8 октября. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в конце апреля 2021 года - 22 апреля выявили 16 235 новых случаев, 16 апреля - 17 479.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 7 октября 2021 в Украине зафиксировано 16 362 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 553, медработников - 431).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 3 526 человек;

летальных случаев - 241;

выздоровели - 4 720 человек.

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 53 211 человек,

методом ИФА - 10 100 человек,

экспресс-тестами - 43 558 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 514 005 человек;

выздоровели - 2 282 482 человека;

летальных случаев - 58 081;

проведено ПЦР-тестов - 13 164 600.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях", - рассказали в Минздраве.





