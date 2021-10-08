РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11189 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 980 47
карантин (16728) Минздрав (4883) статистика (2310) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент

В Украине зафиксированы 16 362 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 8 октября. Последний раз такой высокий показатель суточной заболеваемости в Украине фиксировался в конце апреля 2021 года - 22 апреля выявили 16 235 новых случаев, 16 апреля - 17 479.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 7 октября 2021 в Украине зафиксировано 16 362 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 553, медработников - 431).

Также за минувшие сутки:

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 01 госпитализированы - 3 526 человек;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 01 летальных случаев - 241;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 01 выздоровели - 4 720 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет Рады поддержал введение уголовной ответственности за подделку ковид-сертификатов

За сутки протестированы:

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 01 методом ПЦР - 53 211 человек,

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 01 методом ИФА - 10 100 человек,

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 01 экспресс-тестами - 43 558 человек.

За все время пандемии в Украине:

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 01 заболели - 2 514 005 человек;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 01 выздоровели - 2 282 482 человека;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 01 летальных случаев - 58 081;

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 01 проведено ПЦР-тестов - 13 164 600.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях", - рассказали в Минздраве.

COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 11
COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 12
COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 16 тысяч человек, умер 241 пациент 13

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Почти 96% случаев COVID-19 выявлены у невакцинированных Источник:
показать весь комментарий
08.10.2021 09:29
+8
Представь себе-я переболел на новый год.Полежал в больничке.Увидел всё своими глазами...И в сентябре Пфайфером ширнулся.А вы антиваксы идите лесом..P.S.Дай бог не попадете в список умерших.
показать весь комментарий
08.10.2021 10:23
+5
показать весь комментарий
08.10.2021 10:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почти 96% случаев COVID-19 выявлены у невакцинированных Источник:
показать весь комментарий
08.10.2021 09:29 Ответить
Если принять во внимание, что не вакцинировались 90%, то что ж тут странного? Странно что аж 4% вакцинированных в больницу попали.
показать весь комментарий
08.10.2021 18:56 Ответить
Во-первых, вы пытаетесь манипулировать, подменяя термин "выявлено", на "попали в больницу". Во-вторых, вы пытаетесь манипулировать %% вакцинированных, намеренно занижая эту цифру.
показать весь комментарий
08.10.2021 19:13 Ответить
Если принять во внимание тех, что "вакцинировался" витаминами, то я эту цифру вообще завысила.
показать весь комментарий
09.10.2021 11:59 Ответить
Только не говорите, что бездействие клоунской власти в распространении короновируса в стране - это не преступление?!
показать весь комментарий
08.10.2021 09:12 Ответить
Намекаешь, что все эти без масок в транспорте и других общественных местах, и воющее стадо антиваксеров - лично сам потерпевший вислюк?
показать весь комментарий
08.10.2021 09:20 Ответить
В чем уверены антиваксеры?
показать весь комментарий
08.10.2021 09:29 Ответить
Коек с кислородом на вас всех хватит? Или будете в коридорах дохнуть?
показать весь комментарий
08.10.2021 09:30 Ответить
Вырабатывать эстэствэнный иммунитет.
показать весь комментарий
08.10.2021 09:32 Ответить
Представьте да, естественный(природный )иммунитет, даёт надежную защиту . Доказано британскими вирусологами и иммунологами. А вот вы уколотые, «голые «перед вирусом, у некоторых нет антител ВООБЩЕ, тоже доказано. Так , что кто кого переживет, ещё посмотрим. Будьте здоровы
показать весь комментарий
08.10.2021 09:36 Ответить
Представь себе-я переболел на новый год.Полежал в больничке.Увидел всё своими глазами...И в сентябре Пфайфером ширнулся.А вы антиваксы идите лесом..P.S.Дай бог не попадете в список умерших.
показать весь комментарий
08.10.2021 10:23 Ответить
Та я ж не против, колитесь на здоровье. Это ваша жизнь, ваш выбор. Мне , как то все равно….. абсолютно. Чего вы все так нервничаете вакцинованные?
показать весь комментарий
08.10.2021 10:33 Ответить
Чювак, я тоже под новый год выписался. ИЧСХ, ничо интересного там не видал. Ну так шоп было неодолимое желание ширнуться непонятно чем.

Рассказуй, чо видел, может и я побегу.
показать весь комментарий
08.10.2021 10:37 Ответить
Женя Московский, если бы ты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО провалялся в больнице с короной, то побежал бы ширяться лишь бы чем, чтобы второй раз не бояться, что тебе в больнице маски с кислородом не хватит.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:12 Ответить
Хахаха, улюлю.
Действительно провалялся, в александровской, с видом на парус, а вам скоко платят за коммент?
показать весь комментарий
08.10.2021 11:36 Ответить
От коронавируса нет естественного иммунитета, многие болеют и два, и три раза. Уровень антител высокий несколько месяцев после болезни, потом падает, спросите Разумкова, она дважды болел.
Швеция сначала надеялась выработать естественный иммунитет, а сейчас там 70% вакцинированных Пфайзером, Модерной и Астразенекой.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/sweden/
показать весь комментарий
08.10.2021 10:49 Ответить
Алисо, у меня сестра ДВАЖДЫ переболела ковидом.
Прикинь. а я после вакцинации пока не болел.
Отакое от...

Эта зараза страшна в том числе тем, что не дает пожизненного гарантированного иммунитета. Ни после вакцинации, ни после болезни.
Так что я лучше буду вакцинирвоаться раз в полгода, там пару дней всего температуришь в худшем случае, чем болеть раз в полгода. Нуегонафуй. как вспомню так вздрогну..
показать весь комментарий
08.10.2021 11:09 Ответить
Раз в месяц, а потом в неделю. Лиш бі чиго не вішло!
показать весь комментарий
08.10.2021 11:41 Ответить
если бы тебе было действительно все равно, Алиса Ивановна, то ты бы тут не рвала жёппу, как никому нинада вакцинироваться.
Спутником уже ширнулась, тролятина ольгинская?
показать весь комментарий
08.10.2021 11:11 Ответить
Побочка…. Побочка 😂😂😂😂. Эко вас плющитЬ
показать весь комментарий
08.10.2021 11:24 Ответить
Где я пишу , что нИнада????? Галлюцинации тоже побочка🤦🏼‍♀️
показать весь комментарий
08.10.2021 11:25 Ответить
С какой скоростью чистят. На арене только Валерик грефф, 🤷‍♀️😂😂
показать весь комментарий
08.10.2021 09:39 Ответить
Не ображайся, дурників і в церкві б'ють.
показать весь комментарий
08.10.2021 09:51 Ответить
надо услуги вакцинации предоставить в супермаркетах, паликмахерских, кафе, как у некоторых людей, иначе толку не будет, с "семейными врачами", поликлиниками и т.д.
показать весь комментарий
08.10.2021 09:44 Ответить
Так у нас, уже ,на рынках мобильные бригады. Скоро отлавливать начнут?🙂
показать весь комментарий
08.10.2021 09:53 Ответить
Це ще тільки і сезон "гриппів" розпочинається. А далі можуть бути і випадки смерті від переохолодження у власних квартирах.
показать весь комментарий
08.10.2021 09:49 Ответить
Як на мене, то неправільно порівнювати кількість захворівших зараз, під час нового зростання захворюванності, з періодом спаду захворюванності весною. Порівнювати треба з періодом березневого підвищення, тоді можно буде співвіднести темпи зростання тоді, і зараз.
показать весь комментарий
08.10.2021 10:20 Ответить
Да всё норм, идём по обычной траектории. Через две недели начнёт попускать.
показать весь комментарий
08.10.2021 10:39 Ответить
Не факт, ой не факт!

Наразі вже чітко прослідковується сезонність захворюванності - весною, і восени. В минулому році підйом розпочався в кінці серпня, і на спад пішло десь в грудні. Цьогоріч почало рости вже в кінці липня - на початку серпня, і не факт що в грудні скінчиться. Тому я не став би стверджувати, що двома тижнями обійдемось. Наразі, як на мене, до плато ще далеко, поки що бачу вибухове зростання захворюванності.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:36 Ответить
Я тоже гарантии не даю. Но в прошлом году ИМХО біло тоже самое, с поправкой на меньшее количество тестов.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:40 Ответить
Те, та не те.

Минулого року в Одесі за сотню на добу перевалило на початку вересня, десь 2-5-го, цьогоріч - вже в першій декаді серпня.

Якщо пік, плато прийдеться на ті самі дати, що і минулого року, тобто на листопад, то до цього ще ой як далеко, і цифри захворюваності, відповідно, будуть набагато більші.

Боюсь, що весняні події на цьому тлі можуть здатися легкою прогулянкою. Принаймі в Одесі місць в реанимації вже залишилось дуже мало, і їхньому збільшенню заважає не кількість обладнання, яке можно докупити, а тупо відсутність лікарів з відповідною кваліфікацією.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:59 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2021 10:36 Ответить
Кино, говорите? Рестораны? Супермаркеты, с посетителями без масок? Дебилы! Вымрем все!
показать весь комментарий
08.10.2021 11:30 Ответить
Природній відбір.

Нежиттездатні повинні відмерти, звільнивши світ для більш розвинених, у тому числі і розумово.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:45 Ответить
 
 