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Венедиктова о смерти Полякова: Вскрытие состоится в ближайшие часы, автомобиль такси изъяли, водителя допрашивают

Венедиктова о смерти Полякова: Вскрытие состоится в ближайшие часы, автомобиль такси изъяли, водителя допрашивают

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала смерть народного депутата Антона Полякова в Киеве.

Об этом на своей странице в Facebook написала генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью скончался народный депутат Антон Поляков. Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем", - написала она.

Как отметила Венедиктова, по словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине.

Причины смерти будут устанавливаться при вскрытии, которое состоится уже в ближайшие часы. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено следователям СУ ГУ Нацполиции в г.. Киеве. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи.

"Мои соболезнования близким Антона Полякова и заверения, что мы быстро и объективно найдем истину", - добавила генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД, - Бутусов

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".

Венедиктова о смерти Полякова: Вскрытие состоится в ближайшие часы, автомобиль такси изъяли, водителя допрашивают 01
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Топ комментарии
+17
Я лично не могу себе представить чтоб таксист не остановился при виде рыгающего в салоне пассажира а прибавил газу, что-то тут не так.
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08.10.2021 09:25
+13
А тех кто остановил за якобі нарушение пдд, допрашивают?
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08.10.2021 09:23
+5
ото таксисту фартануло
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08.10.2021 09:25
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А тех кто остановил за якобі нарушение пдд, допрашивают?
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08.10.2021 09:23 Ответить
Клоун візьме під особистий контроль.
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08.10.2021 09:50 Ответить
ото таксисту фартануло
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08.10.2021 09:25 Ответить
😂100%
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08.10.2021 09:27 Ответить
ага, думал человек денег подзаработать.

а теперь:

- стал ближе к управлению государством;

- убедился что депутаты тоже из крови и плоти;

- готов работать в комитете по вопросам правоохренительной системы;

.............
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08.10.2021 09:30 Ответить
ТОШНИТЬ СТАЛО.. ясно быстродейстующиЙ ЯД даже пищевое отравление так быстро не дает летальный исход хотя яд мог быть и прологнгированного отсроченнного действа могут быть и истинные прирождные причины инфаркт миокарда ОСН инсульт разрыв аорты аневризмы расслоением тканевых стуктур органа -онкология или гнилостное разложение тканей сосудов неясной этиологии(причин)..
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08.10.2021 09:41 Ответить
Таксиста отпустят, он свой наверно
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08.10.2021 09:27 Ответить
))))
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08.10.2021 09:31 Ответить
Или умрет внезапно
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08.10.2021 09:33 Ответить
від передоза напевно
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08.10.2021 09:37 Ответить
От угрызений совести.
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08.10.2021 09:40 Ответить
Просто нестыковка в работе спецслужб и полиции, забыли предупредить, чтобы машину не останавливали, а теперь все это вылилось в прессу и нужно какой нибудь цирк устраивать
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08.10.2021 09:53 Ответить
Я лично не могу себе представить чтоб таксист не остановился при виде рыгающего в салоне пассажира а прибавил газу, что-то тут не так.
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08.10.2021 09:25 Ответить
Он ещё себя и задушить пытался.
Короче, дело ясное.
Шо там расследовать?
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08.10.2021 09:28 Ответить
Може побачив що з ним твориться і погнав до лікарні порушуючи ПДД?
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08.10.2021 09:34 Ответить
а може дав по газам щоб заїхати в якись глухий двір(в тому районі їх вдосталь) щоб обібрати, бо побачив що непогано вдягнений в сраку пяно - обдовбаний мужик, якого розвести не задасть багать проблем
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08.10.2021 09:39 Ответить
Навіщо в такому випадку поспішати порушуючи ПДД? Тобі б писати детективи.
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08.10.2021 09:46 Ответить
щоб клієнт не заригав усе авто
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08.10.2021 11:42 Ответить
Таксист черговий каскадер із обслуги Ані Лорак, як у випадку із "замахом" на Шефіра?
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08.10.2021 09:26 Ответить
Слуга урода? Лень гуглить.
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08.10.2021 09:27 Ответить
Нужно нормальное профессиональное токсикологическое исследование.
На всякие "новички" тоже.
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08.10.2021 09:28 Ответить
Так. Родичам Полякова варто наполягати на аналізах в лабораторіях Європи або США.
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08.10.2021 09:30 Ответить
Хорошо, что таксист был в скафандре.
Предусмотрительный чувак...

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08.10.2021 09:32 Ответить
Травонути можна не тільки новічком.
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08.10.2021 09:35 Ответить
Я ж сообщение прочитал и отреагировал.
Травонуться тоже можно.
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08.10.2021 09:38 Ответить
якщо травити слуг, то простіше кокосом
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08.10.2021 09:40 Ответить
Згадав нашу українську іграшку Xenus 2: White Gold (досить непоганий клон Far Cry) - https://youtu.be/*********** приблизно отак, як у вступному відео ...
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08.10.2021 11:14 Ответить
Если человек ловит такси стоя, значит это отравление замаскированное под перепой.
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08.10.2021 09:29 Ответить
Если родственники не добьются независимой экспертизы, правды мы не узнаем.
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08.10.2021 09:33 Ответить
сейчас кругом камеры. Легко отследить, где человек садился, и что он делал ДО посадки, откуда вышел и т.д.
На Дарницкой площади полно и кабаков и банков - есть и где нажраться и камер у входа понавешано.
Разберутся без диванных икспердов.
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08.10.2021 09:49 Ответить
С Ющенком уже отследили.
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08.10.2021 11:05 Ответить
жаль, шо их толпа такси не поймала.....
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08.10.2021 09:30 Ответить
это ж обычное дело,наблюдать по вечерам депутатов ВР,возле остановки общественного транспорта.ловящего такси...
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08.10.2021 09:31 Ответить
два года зебильной чистосердечной брехни - и теперь кто-то ожидает услышать от зелёных правду?
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08.10.2021 09:32 Ответить
За три дня до ЭТОГО, "Умерший сегодня ночью член депутатской группы "За майбутнє", бывший "слуга народа"Антон Поляков утверждал, что народные депутаты от "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.
Не это ли могло стать причиной?
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08.10.2021 09:32 Ответить
Скоріш за все це стало причиною отруєння.
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08.10.2021 09:37 Ответить
И где это Ермак "Новичком" то разжился?
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08.10.2021 09:32 Ответить
Новая тема, ермачок.
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08.10.2021 09:41 Ответить
Коллеги из ГРУ Расеи подогнали
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08.10.2021 09:44 Ответить
Главное рвотные массы в надёжное место спрятать надо, в них ключ к разгадке(у меня предчувствие).И таксиста не мучайте,он не причем(жертва передовых депутатов)☺️
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08.10.2021 09:34 Ответить
Ничего сложного в установлении причины смерти тут не будет. Вскрытие - анализ крови, содержимого рвотных масс, допрос таксиста, сверка камер наблюдения начиная от места предполагаемой посадки пассажира. К тому же, если таксист был от официальной конторы - у него в кабине есть камера тоже.
Ничего там сложного не будет.
Всяко бывает. Может, добухался, может на клофелинщицу нарвался. Хотя деньги при нем остались - так что вряд ли ограбление.
Может и просто набухался. Он же явно не самого глубокого ума, раз от Слуги народа баллотировался.
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08.10.2021 09:53 Ответить
Интересная работа у таксиста, то бутылку водки привезти нужно, то девочку найти, то депутата в лес завести похоронить ..
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08.10.2021 09:36 Ответить
А що дав розтин трупа Чорновола? А що дав розтин трупа Гонгадзе? Те саме і дасть розтин трупа Полякова. Навіщо дурити нарід? Чи Ви такі самі чесні велосипедисти і сплошні Голобородьки? Ні, за вами брехня, порушення закону і фальшування кримінальних справ.
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08.10.2021 09:37 Ответить
Реформированная соросятиной скорая помощь не смогла реанимационные процедуры производить на ходу. За полчаса никуда не довезли.
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08.10.2021 09:37 Ответить
А що, Ви Косоворотку вже називаєте "соросятіной"? Це через Сирожу Ляща і Найома Пуштуна?
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08.10.2021 09:46 Ответить
Тепер ні один депутат слова корявого не скаже, бо цією смертю залякали депутатів, а от таксисту крупно не повезло, наша доблесна поліція може все на нього повісити, а хто ж іще буде винен, ну точно не ті, на кого всі думають.
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08.10.2021 09:39 Ответить
уже и виновного нашли-водитель
Быстро работают
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08.10.2021 09:39 Ответить
Якщо це вбивство, то висновки державних експертів можуть бути сумнівними. Тут треба незалежна еспертиза, можливо і допомога ФБР.
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08.10.2021 09:39 Ответить
ФБР больше нечем заняться - может ещё галактический совет позвать?
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08.10.2021 09:51 Ответить
МЕЖгалактический. Без него никаг..
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08.10.2021 09:53 Ответить
По українському законодавству ФБР, чи інша іноземна структура не може приймати участі в процессі згідно УПК.
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08.10.2021 10:13 Ответить
Главное не перепутайте, вскрывать не таксиста, а Полякова(у которого нет ни мамы, ни папы, он самозачался), и допрашивать таксиста, а не Полякова.
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08.10.2021 09:44 Ответить
Полякова сейчас допросить будет несколько затруднительно.
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08.10.2021 09:54 Ответить
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08.10.2021 11:17 Ответить
заключение по вскрытию проведут"эксперты"
которые сказали что Трушин был трезвый и бежал за Ауди
а во всем виноват Антоненко
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08.10.2021 09:51 Ответить
https://www.facebook.com/DmytroVovnianko/?__cft__[0]=AZUHElBfMiNjHTaqe5MYWWTObDYOVLFfSF0PeVqByfuG5tAH883k9_fF5FEfewZFH94-7gNYOw61YME1NaKTyWaX9iVKhJDyzk79uWo9Hqi8hnQ8z5-KcFWPNvDkAOOO7Yr6fi3mQd35c7LI2JQhisrJ9j7i0uix7SuxfyPnvn6txQt8mTVgKhTCu9N1X_p3X08&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро "Калинчук" Вовнянко

ПОМЕР ПОЛЯКОВ

Ранок привітав дарунком з серії "колуном між очі". Помер Антон Поляков. Стало зле в таксі. Лікарям "швидкої" реанімувати не вдалося. Йому було 33 роки.

Я знав Антона Полякова. Не те щоби близько - перетиналися кілька разів на ефірах. Люди бувають різні. Вороги бувають розумні та порядні, а прибічники - таке собі.

Поляков не був ані прибічником, ані ворогом. З ним було складніше.
Безумовно він був людиною розумною і кмітливою. Цікавою у розмові.

Було від нього відчуття, що він іде за своїми принципами і шукає тих хто готовий їх поділяти, а не тулиться аби будь до кого всупереч принципам. У ВР він прийшов за списком "Слуги народу" але зі служок був виключений, бо нещадно їх критикував. На моїх очах "слуг" він на ефірах шматував так, що пір'я летіло.

Характерно, Порошенка Поляков не підтримував, але заслуги Порошенка визнавав - в т ч у прямих ефірах. Сам бачив. Мене це здивувало певною мірою.
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08.10.2021 09:52 Ответить
Згадую його, і повірити не можу. Він ну от категорично не виглядав людиною хворобливою, напаки - був тип "живчика". Був енергійний, випромінював здоров'я. Як таке могло статися?

33 роки. Стало зле у таксі - явно зненацька. Антон Поляков шалено критикував "Слуг народу".

Саме він написав як після голосування закону про "ЗЕолігархізацію" в туалетах ВР роздали бюджет невеличкої області.
Саме Поляков барвисто описав всі зашквари Стефанчука в ті дні, коли той заміняв Разумкова - і виставив його на посміховисько.
Саме Поляков зібрав на вчора позачергове засідання аби проголосувати законопроект про пенсії - і служки на голосування просто не прийшли.
Саме Поляков повідомив в телеефірі, що вже дав показання НАБУ щодо роздачі конвертів депутатам "Слуги народу".
І саме проти Полякова вчора почали гнати чорнуху - написали ніби він прикупив собі новий Мерседес.

І - на тобі. 33-річний здоровий парубок несподівано помер у таксі. Збіг - не інакше.

Я скажу так. В інтересах влади зараз не просто розслідувати смерть Полякова, а зробити це настільки прозоро, аби ні в кого не виникло запитань. Інакше від звинувачення "отруїли, аби заткнути рот і залякати інших, аби мовчали" владі не відмитися.
Ніколи.
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08.10.2021 09:53 Ответить
Заради справедливості, якщо виглядав "живчиком" - не факт, що від здорового штибу життя. Можливо, вживав відповідні речовини (амфетаміни, "ґарґентинський сніг"). Від них людина якраз виглядає бадьорою та активною... До певного моменту.
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08.10.2021 10:56 Ответить
Сині полоси на шиї також від "речовин"?
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08.10.2021 11:01 Ответить
...ага, от щойно прочитав . Справа стає цікавішою.
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08.10.2021 11:27 Ответить
Вбили, як пити дати, вбили.
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08.10.2021 09:52 Ответить
Странные смерти начались по всей Украине...,краснопузый ЧеКиздонский террор пришел Сралина-чЛенина ...1918 года...,
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08.10.2021 09:54 Ответить
Чмо начало "мочить в сортире". Не рано ли? Лукашенко убивать начал намного позже.
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08.10.2021 09:55 Ответить
Это жуть...,трагически погиб футболист Десны Максим Маркелов,в Одессе стреляли из ружья в судью УПЛ Андрея Лисаковского,задушили нардепа Полякова,....,как говорил Василий Шукшин ...что с нами происходит???
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08.10.2021 09:59 Ответить
Все как по сценарию таксист наряд полиции скорая и в итоге труп... даже не нужно ломать голову и так очевидно что в будет вердикт - острая сердечная недостаточность тромб...
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08.10.2021 09:59 Ответить
Бывший белорусский мент предлагает убивать 100 белорусов за смерть КГБста недавно которого застрелил Айтишник ...видео тут...https://youtu.be/BuULNBObLi0
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08.10.2021 10:06 Ответить
Ну конечно "быстро и объективно найдете истину". Как там видео по Трухину поживает?
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08.10.2021 10:08 Ответить
При Кучме были "Эскадроны смерти" если кто не помнит...,Орлы Кравченко...,который потом сам себя застрел двумя выстрелами в висок...,даже и такое бывает...
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08.10.2021 10:10 Ответить
У сусідній темі написав - знайомий так помер: був у нічному клубі зі своєю гьорлфренд, впоровся амфетаміном у цицьку, ще й ґалькоґоль... На світанку з дівкою їде додому сексом трахатися - і раптом у таксі, як кажуть киргизи, https://www.google.com/amp/s/ru.sputnik.kg/amp/society/20180812/1040596914/smert-pravila-kyrgyzy.html ажал тапты .
Передоз, сер.
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08.10.2021 10:19 Ответить
что именно нарушил таксист? Превышение? Ну так они почти все по ночам гоняют, шо дурные, гнал наверное, чтоб побыстрее высадить тело уже облевавшее или собирающееся облевать ему салон, а вот что слуга ловил машину "с руки" это действительно странно, если он накидался дома у кого-то или в кабаке, то чего машину туда не вызвали, короче водила посадил к себе в машину тройную головную боль, был как то у меня годик, когда я таксовать пытался, по неопытности брал их, потом понял, что денег это не стоит ,тех которые они платят, дама простите обмочилась или села такой, второй вырубился наглухо, хорошо был видимо постоянным ,в базе был номер квартиры и его ждали там, компания таких может еще и в голову дать или попытаться, короче позже просто разворачивался и валил если видел ,что клиентура конкретно синяя.....
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08.10.2021 10:22 Ответить
За три дня до смерти Поляков заявил, что "Слугам народа" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах прямо в туалете Источник:
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08.10.2021 10:28 Ответить
Офшоры Сэр, Офшоры а раньше Вагнергейт....,это ток начало процесса...,главный сюрприз впереди от Байдена...Зелемойские вы готовы?
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08.10.2021 11:22 Ответить
Так, тут докладніше
https://www.youtube.com/watch?v=UXGVB2Cjh7U&ab_channel=ЮрийШвец--официальныйканал
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08.10.2021 14:47 Ответить
А може хай вскритіє робе ФБР, ну щоб все почесному було))))
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11.10.2021 08:10 Ответить
 
 