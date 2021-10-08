Венедиктова о смерти Полякова: Вскрытие состоится в ближайшие часы, автомобиль такси изъяли, водителя допрашивают
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала смерть народного депутата Антона Полякова в Киеве.
Об этом на своей странице в Facebook написала генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью скончался народный депутат Антон Поляков. Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем", - написала она.
Как отметила Венедиктова, по словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине.
Причины смерти будут устанавливаться при вскрытии, которое состоится уже в ближайшие часы. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено следователям СУ ГУ Нацполиции в г.. Киеве. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи.
"Мои соболезнования близким Антона Полякова и заверения, что мы быстро и объективно найдем истину", - добавила генпрокурор.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".
Пожалуйста, подождите...
а теперь:
- стал ближе к управлению государством;
- убедился что депутаты тоже из крови и плоти;
- готов работать в комитете по вопросам правоохренительной системы;
.............
Короче, дело ясное.
Шо там расследовать?
На всякие "новички" тоже.
Предусмотрительный чувак...
Травонуться тоже можно.
На Дарницкой площади полно и кабаков и банков - есть и где нажраться и камер у входа понавешано.
Разберутся без диванных икспердов.
Не это ли могло стать причиной?
Ничего там сложного не будет.
Всяко бывает. Может, добухался, может на клофелинщицу нарвался. Хотя деньги при нем остались - так что вряд ли ограбление.
Может и просто набухался. Он же явно не самого глубокого ума, раз от Слуги народа баллотировался.
Быстро работают
которые сказали что Трушин был трезвый и бежал за Ауди
а во всем виноват Антоненко
ПОМЕР ПОЛЯКОВ
Ранок привітав дарунком з серії "колуном між очі". Помер Антон Поляков. Стало зле в таксі. Лікарям "швидкої" реанімувати не вдалося. Йому було 33 роки.
Я знав Антона Полякова. Не те щоби близько - перетиналися кілька разів на ефірах. Люди бувають різні. Вороги бувають розумні та порядні, а прибічники - таке собі.
Поляков не був ані прибічником, ані ворогом. З ним було складніше.
Безумовно він був людиною розумною і кмітливою. Цікавою у розмові.
Було від нього відчуття, що він іде за своїми принципами і шукає тих хто готовий їх поділяти, а не тулиться аби будь до кого всупереч принципам. У ВР він прийшов за списком "Слуги народу" але зі служок був виключений, бо нещадно їх критикував. На моїх очах "слуг" він на ефірах шматував так, що пір'я летіло.
Характерно, Порошенка Поляков не підтримував, але заслуги Порошенка визнавав - в т ч у прямих ефірах. Сам бачив. Мене це здивувало певною мірою.
33 роки. Стало зле у таксі - явно зненацька. Антон Поляков шалено критикував "Слуг народу".
Саме він написав як після голосування закону про "ЗЕолігархізацію" в туалетах ВР роздали бюджет невеличкої області.
Саме Поляков барвисто описав всі зашквари Стефанчука в ті дні, коли той заміняв Разумкова - і виставив його на посміховисько.
Саме Поляков зібрав на вчора позачергове засідання аби проголосувати законопроект про пенсії - і служки на голосування просто не прийшли.
Саме Поляков повідомив в телеефірі, що вже дав показання НАБУ щодо роздачі конвертів депутатам "Слуги народу".
І саме проти Полякова вчора почали гнати чорнуху - написали ніби він прикупив собі новий Мерседес.
І - на тобі. 33-річний здоровий парубок несподівано помер у таксі. Збіг - не інакше.
Я скажу так. В інтересах влади зараз не просто розслідувати смерть Полякова, а зробити це настільки прозоро, аби ні в кого не виникло запитань. Інакше від звинувачення "отруїли, аби заткнути рот і залякати інших, аби мовчали" владі не відмитися.
Ніколи.
Передоз, сер.
https://www.youtube.com/watch?v=UXGVB2Cjh7U&ab_channel=ЮрийШвец--официальныйканал