Гетманцев о причинах отставки Разумкова: "Спикер перешел "красную линию", точка невозврата была пройдена на антиолигархическом законе"

Дмитрий Разумков в какой-то момент разошелся с партией "Слуга народа" в тех ценностях, с которыми она шла к избирателю в 2019 году.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа", глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Эти трения чем дальше, тем больше усиливались, но точка невозврата была пройдена на антиолигархическом законе, где мы достаточно серьезно разошлись, а спикер перешел "красную линию", поскольку мы из плоскости дискуссии по предмету законопроекта перешли в плоскость поиск препятствий для их (там целый пакет документов) непринятия. Мы с этим не могли смириться и приняли решение, которое приняли", - объяснил парламентарий.

По словам Гетманцева, юридическая же сторона этого решения заключается в очевидных нарушениях регламента, допущенных Разумковым на протяжении сентября.

"Это и отказ ставить наши предложения на согласительный совет, и некоторые другие моменты. Это было сложное для партии решение, но она его приняла", - добавил "слуга народа".

Кроме того, Гетманцев заявил, что Разумков, вероятнее всего, считает, что для него это старт самостоятельной политической жизни.

"В случае с законом об олигархате Разумковым были перейдены определенные красные линии и смещены акценты в сторону оппозиции. Уже оппозиция стала руководить - а это уже никак не сопрягаемая с демократией ситуация. Поэтому Стефанчук вернется в то русло, в котором мы работали полтора года. Мы заинтересованы в диалоге и хорошо относимся к конструктивной критике", - подытожил парламентарий.

Мнения нардепов об отставке спикера Дмитрия Разумкова читайте в материале Цензор.НЕТ.

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