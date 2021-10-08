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Новости Отставка Разумкова
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Гетманцев о причинах отставки Разумкова: "Спикер перешел "красную линию", точка невозврата была пройдена на антиолигархическом законе"

Гетманцев о причинах отставки Разумкова:

Дмитрий Разумков в какой-то момент разошелся с партией "Слуга народа" в тех ценностях, с которыми она шла к избирателю в 2019 году.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа", глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Эти трения чем дальше, тем больше усиливались, но точка невозврата была пройдена на антиолигархическом законе, где мы достаточно серьезно разошлись, а спикер перешел "красную линию", поскольку мы из плоскости дискуссии по предмету законопроекта перешли в плоскость поиск препятствий для их (там целый пакет документов) непринятия. Мы с этим не могли смириться и приняли решение, которое приняли", - объяснил парламентарий.

По словам Гетманцева, юридическая же сторона этого решения заключается в очевидных нарушениях регламента, допущенных Разумковым на протяжении сентября.

"Это и отказ ставить наши предложения на согласительный совет, и некоторые другие моменты. Это было сложное для партии решение, но она его приняла", - добавил "слуга народа".

Кроме того, Гетманцев заявил, что Разумков, вероятнее всего, считает, что для него это старт самостоятельной политической жизни.

"В случае с законом об олигархате Разумковым были перейдены определенные красные линии и смещены акценты в сторону оппозиции. Уже оппозиция стала руководить - а это уже никак не сопрягаемая с демократией ситуация. Поэтому Стефанчук вернется в то русло, в котором мы работали полтора года. Мы заинтересованы в диалоге и хорошо относимся к конструктивной критике", - подытожил парламентарий.

Мнения нардепов об отставке спикера Дмитрия Разумкова читайте в материале Цензор.НЕТ.

Также читайте: "Ниже плинтуса": Разумков раскритиковал ряд нардепов за принятие законопроектов в нарушение закона

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Топ комментарии
+15
Пытаюсь вспомнить "ценности" с которыми СН шла на выборы - только фейки и вранье.
Ничего из обещанного не выполнено и даже не пытались.
Все, в чем лживо обвиняли Порошенко и БПП, оказалось вполне таки правдой относительно ЗЕ и СН.

Сама "красная линия" - антиконституционная попытка узурпации ЗЕ-властью единоличного права казнить и миловать.

Разумков та еще гнида, но не идиот, чтобы идти потом вместе со всеми Слугами Наркомана под суд.
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08.10.2021 09:30
+10
Да как он посмел отправить закон на проверку европейских юристов.))
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08.10.2021 09:27
+8
Интересно, что именно было той "красной линией" и какие именно "ценности" они не поделили. А то все как то абстрактно, как в том анекдоте (додумай сама)

- Где был, почему так поздно?
- Да вот, э-эээ...
- Опять, наверно, на партийном собрании задержался?
- А, да-да, конечно!
- А почему от тебя духами пахнет чужими?
- Да это, как его...
- Наверно, просто рядом на собрании сидели одни женщины?
- Ну да, конечно, дорогая!
- А чей это волос у тебя на костюме и след помады на шее?
- Да я, да...
- Наверно, давка была в автобусе, когда возвращался?
- О, да, да!
- Ну, ложись спать, дорогой.
Муж раздевается.
- Постой, а почему на тебе женские трусы?
- Маша, ну ты же умная женщина, ну придумай что-нибудь!
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08.10.2021 09:29
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Нет, точка невозврата - это такси. А Разумков, я так понимаю, не возвращаться не собирается. Только вряд ли удастся.
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08.10.2021 09:25 Ответить
Дима, не садись в такси!!!
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08.10.2021 09:26 Ответить
ха ха ха гомерически на всю Ук4раину о каких то линиях пределах Рубиконах правилах и законах варнякают те кто на ЭТо все поклал болт с гайкой..воистину "дебильная зеленая шобла" с вагонами бервен с собственных глазах ищет ядро клетки амебы без электронного микроскопа...
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08.10.2021 09:38 Ответить
Да как он посмел отправить закон на проверку европейских юристов.))
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08.10.2021 09:27 Ответить
банда будет наказана
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08.10.2021 09:29 Ответить
Интересно, что именно было той "красной линией" и какие именно "ценности" они не поделили. А то все как то абстрактно, как в том анекдоте (додумай сама)

- Где был, почему так поздно?
- Да вот, э-эээ...
- Опять, наверно, на партийном собрании задержался?
- А, да-да, конечно!
- А почему от тебя духами пахнет чужими?
- Да это, как его...
- Наверно, просто рядом на собрании сидели одни женщины?
- Ну да, конечно, дорогая!
- А чей это волос у тебя на костюме и след помады на шее?
- Да я, да...
- Наверно, давка была в автобусе, когда возвращался?
- О, да, да!
- Ну, ложись спать, дорогой.
Муж раздевается.
- Постой, а почему на тебе женские трусы?
- Маша, ну ты же умная женщина, ну придумай что-нибудь!
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08.10.2021 09:29 Ответить
Пытаюсь вспомнить "ценности" с которыми СН шла на выборы - только фейки и вранье.
Ничего из обещанного не выполнено и даже не пытались.
Все, в чем лживо обвиняли Порошенко и БПП, оказалось вполне таки правдой относительно ЗЕ и СН.

Сама "красная линия" - антиконституционная попытка узурпации ЗЕ-властью единоличного права казнить и миловать.

Разумков та еще гнида, но не идиот, чтобы идти потом вместе со всеми Слугами Наркомана под суд.
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08.10.2021 09:30 Ответить
Да! Симптоматично, что Разумков во время голосований за такие одиозные ЗЕконы почему-то не находился на рабочем месте (конечно по уважительной причине каждый раз) и поэтому не голосовал.
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08.10.2021 09:40 Ответить
О каких "ценностях" этот выродок с рожей вампира звиздит?
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08.10.2021 09:31 Ответить
Эй зебилы, закон про олигархов уже приняли, а почему олигарх каломойше не сидит?!
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08.10.2021 09:31 Ответить
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08.10.2021 09:32 Ответить
Сегодня илью киву на ПРЯМОМ распекали за "Жму руку, поздравляю".
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08.10.2021 09:36 Ответить
Гетьманцев - Вражина Украины! Яркий ублюдочный представитель Слуги Уроды!
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08.10.2021 09:33 Ответить
Интересно как они Разумкова уберут,сгорит или утонет..
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08.10.2021 09:34 Ответить
"Ценности" у этих офшорных уродов ещё те..
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08.10.2021 09:35 Ответить
Зелёная кодла ,предатели и грабители Украины перешли все ,,красные линии''.
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08.10.2021 09:37 Ответить
Упырь Гетьманцев наверно такими "ценностями" считает ЗЕконы:
1. Об обещанном народовластии, по которому референдум может провести исключительно ЗЕлупа с д*Ермаком ...
2. Об импичменте преЗЕдонта, процедуру которого не способен выполнить сам Господь.
3. Об упразднении депутатского иммунитета, от которого не пострадал и не пострадает ни один дупутат от монобольшинства.
Можно и еще вспомнить, да и этого достаточно.
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08.10.2021 09:37 Ответить
Это точка не возврата
а как пример -Поляков..
кто не с Зе-швалью-того найдут в такси..
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08.10.2021 09:37 Ответить
Всех когда-нибудь "найдут в такси".
Всё смешалось в доме ... кони, люди...
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08.10.2021 09:49 Ответить
Тебе же Гетьманцеву, дураку, говорили шо спикер - это не фракционное лицо. Он для всей Рады спикер. Или ты просто ****** от рождения?
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08.10.2021 09:37 Ответить
Для таких закон не писаний, так що не дивуйтеся.
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08.10.2021 09:57 Ответить
Про який діалог і конструктивну критику воно мекає. Потураєв с трибуни Ради прямо заявив, що думку опозиції монобільшість буде "імєть ввіду"
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08.10.2021 09:55 Ответить
Вранье! Смотрел интервью с Разумковым по этому вопросу. Он был против того, что в олигархи "записывает" кучка долб***ов под громким названием СНБО. По сути, шмаркля через Леху луганского решает, кто свой, кто чужой.

А пункты по которым причисляют к олигархам... обоср***ся можно:

"Лицом, которое имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом)... считается физическое лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков:

1) участвует в политической жизни;

2) имеет значительное влияние на средства массовой информации;

3) является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, который в день введения в действие закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке;

4) подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых она является) превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года".

Я удивляюсь, что пятым пунктом не записали:" И все те, кого зовут Петр Алексеевич
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08.10.2021 09:55 Ответить
В грудні Венеціанська комісія зробить відповідний висновок, якщо "пліснява" не відкличе законопроект в якийсь надуманий спосіб.
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08.10.2021 10:00 Ответить
Та крім цього видно, що не з помийки і не ківоподібний.
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08.10.2021 10:04 Ответить
Интересно, скоко зеленский гетьманцеву с гнилого кредита подкинул?
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08.10.2021 10:53 Ответить
Чисто совяча, комуністична риторика, сталінських часів.
Яка, нахрін, лінія партії? Якої країни ви депутаНи? Які барани виборці НАЙНЯЛИ вас на роботу? Кому ви заприсяглися служити?
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08.10.2021 10:58 Ответить
 
 