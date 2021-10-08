Гетманцев о причинах отставки Разумкова: "Спикер перешел "красную линию", точка невозврата была пройдена на антиолигархическом законе"
Дмитрий Разумков в какой-то момент разошелся с партией "Слуга народа" в тех ценностях, с которыми она шла к избирателю в 2019 году.
Об этом заявил нардеп "Слуги народа", глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев, говорится в материале Цензор.НЕТ.
"Эти трения чем дальше, тем больше усиливались, но точка невозврата была пройдена на антиолигархическом законе, где мы достаточно серьезно разошлись, а спикер перешел "красную линию", поскольку мы из плоскости дискуссии по предмету законопроекта перешли в плоскость поиск препятствий для их (там целый пакет документов) непринятия. Мы с этим не могли смириться и приняли решение, которое приняли", - объяснил парламентарий.
По словам Гетманцева, юридическая же сторона этого решения заключается в очевидных нарушениях регламента, допущенных Разумковым на протяжении сентября.
"Это и отказ ставить наши предложения на согласительный совет, и некоторые другие моменты. Это было сложное для партии решение, но она его приняла", - добавил "слуга народа".
Кроме того, Гетманцев заявил, что Разумков, вероятнее всего, считает, что для него это старт самостоятельной политической жизни.
"В случае с законом об олигархате Разумковым были перейдены определенные красные линии и смещены акценты в сторону оппозиции. Уже оппозиция стала руководить - а это уже никак не сопрягаемая с демократией ситуация. Поэтому Стефанчук вернется в то русло, в котором мы работали полтора года. Мы заинтересованы в диалоге и хорошо относимся к конструктивной критике", - подытожил парламентарий.
Мнения нардепов об отставке спикера Дмитрия Разумкова читайте в материале Цензор.НЕТ.
Пожалуйста, подождите...
- Где был, почему так поздно?
- Да вот, э-эээ...
- Опять, наверно, на партийном собрании задержался?
- А, да-да, конечно!
- А почему от тебя духами пахнет чужими?
- Да это, как его...
- Наверно, просто рядом на собрании сидели одни женщины?
- Ну да, конечно, дорогая!
- А чей это волос у тебя на костюме и след помады на шее?
- Да я, да...
- Наверно, давка была в автобусе, когда возвращался?
- О, да, да!
- Ну, ложись спать, дорогой.
Муж раздевается.
- Постой, а почему на тебе женские трусы?
- Маша, ну ты же умная женщина, ну придумай что-нибудь!
Ничего из обещанного не выполнено и даже не пытались.
Все, в чем лживо обвиняли Порошенко и БПП, оказалось вполне таки правдой относительно ЗЕ и СН.
Сама "красная линия" - антиконституционная попытка узурпации ЗЕ-властью единоличного права казнить и миловать.
Разумков та еще гнида, но не идиот, чтобы идти потом вместе со всеми Слугами Наркомана под суд.
1. Об обещанном народовластии, по которому референдум может провести исключительно ЗЕлупа с д*Ермаком ...
2. Об импичменте преЗЕдонта, процедуру которого не способен выполнить сам Господь.
3. Об упразднении депутатского иммунитета, от которого не пострадал и не пострадает ни один дупутат от монобольшинства.
Можно и еще вспомнить, да и этого достаточно.
а как пример -Поляков..
кто не с Зе-швалью-того найдут в такси..
Всё смешалось в доме ... кони, люди...
А пункты по которым причисляют к олигархам... обоср***ся можно:
"Лицом, которое имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом)... считается физическое лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков:
1) участвует в политической жизни;
2) имеет значительное влияние на средства массовой информации;
3) является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, который в день введения в действие закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке;
4) подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых она является) превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года".
Я удивляюсь, что пятым пунктом не записали:" И все те, кого зовут Петр Алексеевич
Яка, нахрін, лінія партії? Якої країни ви депутаНи? Які
баранивиборці НАЙНЯЛИ вас на роботу? Кому ви заприсяглися служити?