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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 127 685 человек, всего - 7 421 452, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 127 685 человек, всего - 7 421 452, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 6 008 605 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"Более 6 млн украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19! 127 685 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 7 октября 2021. Первую дозу получили 61 250 человек, полностью иммунизированы - 66 435 человек.

В течение суток работали: 936 мобильных бригад, 3 050 пунктов вакцинации, 355 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 7 421 452 человека, из них получили одну дозу - 7 421 450 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 008 605 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 13 430 055 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 127 685 человек, всего - 7 421 452, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 127 685 человек, всего - 7 421 452, - Минздрав 02

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А у антиваксеров свой путь:

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08.10.2021 09:28 Ответить
любителям экстима посвящается))
ну, можно еще ездить на велике и на лыжах без шлема, переходить проспект Бажана, минуя подземные переходы...
Не, ну а чо, если не судьба - то не собьет. Правда, там 8 полос... не ну не трусить же, чтоб как баба трусливая, переходить по подземному!
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08.10.2021 09:42 Ответить
Вакцинация гаваріті... - В Домбаровском районе Оренбургской области произошло массовое отравление суррогатами алкоголя. По информации источника, девять человек погибли, еще трое были госпитализированы.
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08.10.2021 09:46 Ответить
 
 