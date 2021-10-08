За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 127 685 человек, всего - 7 421 452, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 6 008 605 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"Более 6 млн украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19! 127 685 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 7 октября 2021. Первую дозу получили 61 250 человек, полностью иммунизированы - 66 435 человек.

В течение суток работали: 936 мобильных бригад, 3 050 пунктов вакцинации, 355 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 7 421 452 человека, из них получили одну дозу - 7 421 450 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 008 605 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 13 430 055 прививок", - рассказали в Минздраве.



