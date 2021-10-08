За последние две недели из Разумкова сделали "святого" Дмитрия Регламентовича, это политическая манипуляция, - нардеп Устинова
Лояльность у Разумкова потерялась в последние полтора месяца, когда он начал играть в какую-то свою политическую игру.
Об этом заявила нардеп "Голоса", объединения "Справедливость" Александра Устинова, говорится в материале Цензор.НЕТ.
"Я вам скажу, мне было очень неприятно, что за последние две недели из Разумкова сделали "святого". Святой Дмитрий Регламентович! Ну, сорри, у нас последние полтора года вся оппозиция стояла на ушах из-за того, что Разумков постоянно нарушал регламент, делал неприемлемые вещи", - отметила парламентарий.
"Я помню, как сама к нему бегала, когда шел закон по транспортно-весовому контролю. Тогда за 10 минут до голосования появилась новая таблица с правками - не та, которая прошла комитет. И я прибежала и говорю: это что такое, я его вычитать не могу, там 600 с чем-то правок! Но тогда это никого не интересовало", - добавила Устинова.
По словам нардепа, за три последние недели ни с того, ни с сего Дмитрий Александрович "становится святым человеком, борцом за Регламент".
"Для меня это было странно. Это тупо политическая манипуляции и игра. Я понимаю, для чего это нужно оппозиции - для того, чтобы решение любого нового спикера подвергать критике и говорить о нарушении Регламента. ... Знаете, лояльность у Разумкова потерялась в последние полтора месяца, когда он, я так понимаю, начал играть в какую-то свою политическую игру. Потому что до этого ни у кого не возникало сомнений, что Дима сделает все, что говорила Банковая", - объяснила Устинова.
Подробнее читайте в материале "Отставка Разумкова: мнения депутатов из разных лагерей".
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сашо, це діма вже так готується до виборів, які будуть позачерговими...
Я не говорю что он классный - он рыг со всеми вытекающими, но по сравнению с Клоуном он действительно святой!
(кстати рыги какими говнюками они не были, все же пытались соблюдать приличия и видимость законности - не нравился закон - они его тупо меняли, а эти тупо срут на Закон и говорят, что Закон им не писан)
Саша, тебя тоже "сделают", если заслужишь.
Она сделала селфи и у неё есть алиби.
Сначала олигархи сделали "святого и наивного" и мелкого, трусливого, тупого и самовлюбленного шута! А теперь когда уже всем понятно, что он из себя представляет реально, но начали лепить "святого" из его соратника который еще более-менее не зашкварился
В данной ситуации, разумков действовал в рамках закона и регламента ВР
А зеленые папуасы, даже здесь пытаются скрытые мотивы найти.
В данном случае, прихвостни зеленых
Голос ж так палко виступає за демократію, законність і права людини... А ця група, яка відкололася, постійно розказувала, що в них партійний з'їзд з порушенням процедури пройшов. Так якого дідька ви зараз голсоували з порушенням процедури???
Т.е. "Голос" себя к оппозиции не относит уже?
Не стоит забывать, что Разумков профессиональный политтехнолог. Амбициозный парень, которому явно было тесно в роли полит-консультанта. Не упустил шанс, на зелёной волне выплыл из серой обыденности, сделал имя. На половине каденции красиво ушел в собственное плавание. Ещё три года назад его фамилия ассоциировалась исключительно с папой, а сегодня без сомнения Разумков это Дима. До мастера-Порошенко, который в 2014 году за несколько месяцев из мусорного рейтинга в 1,2% сделал 54%, Дима конечно пока не дотягивает. Но старт очень не плохой.)