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За последние две недели из Разумкова сделали "святого" Дмитрия Регламентовича, это политическая манипуляция, - нардеп Устинова

За последние две недели из Разумкова сделали

Лояльность у Разумкова потерялась в последние полтора месяца, когда он начал играть в какую-то свою политическую игру.

Об этом заявила нардеп "Голоса", объединения "Справедливость" Александра Устинова, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Я вам скажу, мне было очень неприятно, что за последние две недели из Разумкова сделали "святого". Святой Дмитрий Регламентович! Ну, сорри, у нас последние полтора года вся оппозиция стояла на ушах из-за того, что Разумков постоянно нарушал регламент, делал неприемлемые вещи", - отметила парламентарий.

"Я помню, как сама к нему бегала, когда шел закон по транспортно-весовому контролю. Тогда за 10 минут до голосования появилась новая таблица с правками - не та, которая прошла комитет. И я прибежала и говорю: это что такое, я его вычитать не могу, там 600 с чем-то правок! Но тогда это никого не интересовало", - добавила Устинова.

По словам нардепа, за три последние недели ни с того, ни с сего Дмитрий Александрович "становится святым человеком, борцом за Регламент".

"Для меня это было странно. Это тупо политическая манипуляции и игра. Я понимаю, для чего это нужно оппозиции - для того, чтобы решение любого нового спикера подвергать критике и говорить о нарушении Регламента. ... Знаете, лояльность у Разумкова потерялась в последние полтора месяца, когда он, я так понимаю, начал играть в какую-то свою политическую игру. Потому что до этого ни у кого не возникало сомнений, что Дима сделает все, что говорила Банковая", - объяснила Устинова.

Подробнее читайте в материале "Отставка Разумкова: мнения депутатов из разных лагерей".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гетманцев о причинах отставки Разумкова: "Спикер перешел "красную линию", точка невозврата была пройдена на антиолигархическом законе"

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Топ комментарии
+13
Оооо продажная подстилка офиса Зе проклюнулась! Сколько в конвертах ежемесячно эта политическая пилядь получает?!
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08.10.2021 09:54
+9
А чего они хотели?
Сначала олигархи сделали "святого и наивного" и мелкого, трусливого, тупого и самовлюбленного шута! А теперь когда уже всем понятно, что он из себя представляет реально, но начали лепить "святого" из его соратника который еще более-менее не зашкварился
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08.10.2021 09:57
+8
Не только! Разумков все же более вменяемый и понимает где Закон и что нужно держать определенные рамки. А у Клоуна - ни берегов, ни совести, ни ответственности....
Я не говорю что он классный - он рыг со всеми вытекающими, но по сравнению с Клоуном он действительно святой!
(кстати рыги какими говнюками они не были, все же пытались соблюдать приличия и видимость законности - не нравился закон - они его тупо меняли, а эти тупо срут на Закон и говорят, что Закон им не писан)
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08.10.2021 10:02
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Оооо продажная подстилка офиса Зе проклюнулась! Сколько в конвертах ежемесячно эта политическая пилядь получает?!
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08.10.2021 09:54 Ответить
Дима, ты?!
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08.10.2021 09:57 Ответить
так і хочеться у неї запитати:
сашо, це діма вже так готується до виборів, які будуть позачерговими...
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08.10.2021 10:17 Ответить
Отличие Разумкова от зеленого утырка только в том, что у него скучное лицо.
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08.10.2021 09:55 Ответить
Ну не клоун так точно. Хотя посмотрите на роже Зе полследний год....трагик шекспировский...."Ка же оно за страну переживает. не бережет себя. отдохнуть ему надо" Наша Раша из старого галустян и светлаков.
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08.10.2021 09:57 Ответить
Не только! Разумков все же более вменяемый и понимает где Закон и что нужно держать определенные рамки. А у Клоуна - ни берегов, ни совести, ни ответственности....
Я не говорю что он классный - он рыг со всеми вытекающими, но по сравнению с Клоуном он действительно святой!
(кстати рыги какими говнюками они не были, все же пытались соблюдать приличия и видимость законности - не нравился закон - они его тупо меняли, а эти тупо срут на Закон и говорят, что Закон им не писан)
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08.10.2021 10:02 Ответить
Абсолютно верно вы расставили акценты!
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08.10.2021 10:44 Ответить
Будуть лохам готувати заміну НеЛоха на Димитрія Регламеновича.
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08.10.2021 10:21 Ответить
Если человек старался поступать по Закону и не нарушать Конституцию....то мнению Слуг Уродов и примкнувших тварей он - Мученик?!
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08.10.2021 09:55 Ответить
Элементарная женская зависть.
Саша, тебя тоже "сделают", если заслужишь.
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08.10.2021 09:56 Ответить
Просто устинова отрабатывает конверт денег, который ей передали в туалете вр, за голосование по увольнению разумкова
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08.10.2021 09:57 Ответить
Не надо!
Она сделала селфи и у неё есть алиби.

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08.10.2021 10:02 Ответить
Да, судя по выражению лица Устиновой с утреца чего-то не хватает.
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08.10.2021 10:03 Ответить
А чего они хотели?
Сначала олигархи сделали "святого и наивного" и мелкого, трусливого, тупого и самовлюбленного шута! А теперь когда уже всем понятно, что он из себя представляет реально, но начали лепить "святого" из его соратника который еще более-менее не зашкварился
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08.10.2021 09:57 Ответить
ага. імпічмент вже близько.
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08.10.2021 11:17 Ответить
К голосу уже можно не прислушиваться.
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08.10.2021 09:57 Ответить
То вже просто мишиний писк.
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08.10.2021 10:09 Ответить
Все очень просто.
В данной ситуации, разумков действовал в рамках закона и регламента ВР
А зеленые папуасы, даже здесь пытаются скрытые мотивы найти.
В данном случае, прихвостни зеленых
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08.10.2021 10:00 Ответить
Показательно будет голосование за нового спикера. Что тогда зелёные из Голоса будут говорить? Какие тогда будут аргументы?
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08.10.2021 10:02 Ответить
Про одного кандидата можуть сказати, що він самостійний і дуже солідний, забезпечений "мужчина", навіть тещу утримує.
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08.10.2021 10:12 Ответить
А голосування за спікера завжди ТАЄМНЕ! Можна на мороз упасти...
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08.10.2021 10:14 Ответить
Пані Устінова знає тільки святого Єрмака і Косоворотку і кандидата до секти "святих" Татарова. Що з людиною витворяють зелені листочки з портретом президента Америки, стибзених "пророками святих" Бені і Ахметки.
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08.10.2021 10:11 Ответить
Бляха-муха, вони нас за тупих тримають? Справа ж не в прізвищі спікера, справа в ПРОЦЕДУРІ! Черчіль говорив: демократія - це процедура!
Голос ж так палко виступає за демократію, законність і права людини... А ця група, яка відкололася, постійно розказувала, що в них партійний з'їзд з порушенням процедури пройшов. Так якого дідька ви зараз голсоували з порушенням процедури???
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08.10.2021 10:19 Ответить
Ну так захисник олігархів же ж. Ще декілька днів буде, а потім цей святий презерватив викинуть.
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08.10.2021 10:21 Ответить
" Я понимаю, для чего это нужно оппозиции - для того, чтобы решение любого нового спикера подвергать критике и говорить о нарушении Регламента."
Т.е. "Голос" себя к оппозиции не относит уже?
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08.10.2021 10:26 Ответить
А что барышня не так сказала? Как минимум полтора года Разумков был абсолютно покладистым «слугой». Ничего в линии партии его не смущало. А тут вдруг прозрел.
Не стоит забывать, что Разумков профессиональный политтехнолог. Амбициозный парень, которому явно было тесно в роли полит-консультанта. Не упустил шанс, на зелёной волне выплыл из серой обыденности, сделал имя. На половине каденции красиво ушел в собственное плавание. Ещё три года назад его фамилия ассоциировалась исключительно с папой, а сегодня без сомнения Разумков это Дима. До мастера-Порошенко, который в 2014 году за несколько месяцев из мусорного рейтинга в 1,2% сделал 54%, Дима конечно пока не дотягивает. Но старт очень не плохой.)
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08.10.2021 10:26 Ответить
Дивні зедебіли, закони з поняттями плутають
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08.10.2021 10:38 Ответить
Шлюпка
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08.10.2021 10:42 Ответить
За все время работы Разумкова троли обливали его помоями,а сейчас их послушать,так его и в самом деле стоит канонизировать.Вы собственные посты перечитайте хотя бы двухмесячной давности.
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08.10.2021 10:44 Ответить
Устінова чи дурна, чи прикидається! Справа ж не в особистості Разумкова! Справа в порушенні закона та знищенні парламентаризму! Тепер Устінова робить вигляд, що їхню компашку «борцунів» не купили!!! Беруть приклад з колишнього соратника по боротьбі за все хороше, «аби не Порошенко - серьожі лещенка!
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08.10.2021 10:51 Ответить
 
 