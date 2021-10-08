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Новости Отставка Разумкова
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После ухода Разумкова демократии в парламенте будет в разы меньше, - нардеп "Голоса" Рахманин

После ухода Разумкова демократии в парламенте будет в разы меньше, - нардеп

Роль самого парламента как самостоятельного центра принятия решений и ключевой структуры в системе государственного управления будет существенно понижена после отставки Дмитрия Разумкова.

Об этом Цензор.НЕТ заявил нардеп "Голоса" Сергей Рахманин, говорится в материале "Отставка Разумкова: мнения депутатов из разных лагерей".

По словам парламентария, он голосовал именно "против" отставки спикера, потому что процесс отставки происходил с грубым нарушением Регламента.

"Я считал, что с уходом Разумкова (которому я не являюсь ни адвокатом, ни судьей, ни прокурором) демократии в парламенте будет в разы меньше (и тут я очень хотел бы ошибаться), а роль самого парламента как самостоятельного центра принятия решений и ключевой структуры в системе государственного управления будет существенно понижена. Именно поэтому я голосовал "против", а не воздержался от голосования",  объяснил Рахманин.

Нардеп подчеркнул, что ни один спикер не был идеальным с точки зрения соблюдения Регламента.

Читайте: Гетманцев о причинах отставки Разумкова: "Спикер перешел "красную линию", точка невозврата была пройдена на антиолигархическом законе"

"Но если говорить о Разумкове, то, с моей точки зрения (и это при том, что у меня с ним были свои споры и трения), он не позволял себе нарушений, которые бы существенно отражались на репутации парламента Сейчас можно сколько угодно говорить о том, выстраивал ли он свою политическую линию - но, как по мне, у него было ощущение необходимости сохранения парламента как самостоятельного субъекта. И он этим руководствовался, искал компромиссы. Это было невероятно сложно - и на самом деле наличие фракции, у которой было абсолютное большинство, в его ситуации было не плюсом, а минусом, при котором найти компромиссы было гораздо сложнее. Потому что одна фракция могла при желании любой компромисс разрушить и любую договоренность игнорировать (что, кстати, периодически и возникало). Тем не менее, в этой ситуации, некогда будучи первым списком "Слуги народа" и выдвиженцем самой большой фракции (благодаря которой он и стал спикером), он старался учитывать интересы абсолютно всех фракций", - объяснил Рахманин.

Нардеп отметил, что после назначения нового спикера Рады вероятность того, что точка зрения других фракций будет игнорироваться, невероятно высока.

Мнения других нардепов об отставке Дмитрия Разумкова читайте здесь.

Также читайте: Нардеп "Голоса" Рахманин: "Слуги" теперь регулярно будут плевать на регламент ВР

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Топ комментарии
+4
Демократия в ВР закончилась тогда, когда ВР стала игрушкой наркомана ЗЕ. Т.е. еще в 2019 году.
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08.10.2021 10:26
+3
Зелені ідійоти знищуть самі себе безпредєлом. Вони не знають що ідуть шляхом риганалів.
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08.10.2021 10:28
+2
Такий рейвах за тим Разумковим.

Аби не був таким мудрим! Після війни в районі Косів, - тоді область Станіслав, - гуляли весілля.

Однак виявилося що молодий відлучався декілька разів, на сіно, з дружкою своєї майбутньої дружини.

Оскільки молодий був при комсомолі, його гріховність розглядали в райкому ВЛКСМ...

Довго не могли знайти відповідне формулювання за що оголошувати догану з занесенням.

Потім записали: "Аби не був таким мудрим!".

Щось таке з Разумковим - як молодий комсомолець партії Регіонів, пристав до СН і став "Таким мудрим".
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08.10.2021 10:30
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Демократия в ВР закончилась тогда, когда ВР стала игрушкой наркомана ЗЕ. Т.е. еще в 2019 году.
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08.10.2021 10:26 Ответить
Воно знайшло собі нову іграшку РНБО і парламент тепер не потрібен.
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08.10.2021 10:30 Ответить
Реально теперь будет Колыван гамадрил рулить и Раду можно вообще закрывать, так Филиал офиса Зе-Ериака! чё изволите в позе раком за зарплаты в конвертах!
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08.10.2021 10:26 Ответить
Зелені ідійоти знищуть самі себе безпредєлом. Вони не знають що ідуть шляхом риганалів.
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08.10.2021 10:28 Ответить
Как раз осень в разгаре, октябрь....
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08.10.2021 10:32 Ответить
Такий рейвах за тим Разумковим.

Аби не був таким мудрим! Після війни в районі Косів, - тоді область Станіслав, - гуляли весілля.

Однак виявилося що молодий відлучався декілька разів, на сіно, з дружкою своєї майбутньої дружини.

Оскільки молодий був при комсомолі, його гріховність розглядали в райкому ВЛКСМ...

Довго не могли знайти відповідне формулювання за що оголошувати догану з занесенням.

Потім записали: "Аби не був таким мудрим!".

Щось таке з Разумковим - як молодий комсомолець партії Регіонів, пристав до СН і став "Таким мудрим".
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08.10.2021 10:30 Ответить
Хотите коротко, все кто во власти-ТВАРИ, разница, кто то больше, кто то меньше, от занимаемой должности. Человек тот самый зверь, но только с разумом.
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08.10.2021 10:36 Ответить
...тобто при Розумкові було прямо свято демократії?
І взагалі, в яких одиницях вимірює демократію суворий представних найбільш "демократичної" фракції парламенту, у якій "разгул дємократіїї" сягнув небачених раніше вершин дна?
Риторичні але красномовні питання.
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08.10.2021 10:39 Ответить
Это уже смешно делать из Розумкова защитника демократии?Два года он возглавлял зеленый беспредел и его ушли только потому что Ермак нашептал Бубочке о типа конкуренте?То же будет делать толстая свинья Стефанчук и это будет продолжаться пока не будет полная экономическая попа и досрочные выборы Рады!
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08.10.2021 10:45 Ответить
ВРУ работает на олигархов - т. е. бандитов. Какая ещё, нахер, демократия?!
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08.10.2021 10:53 Ответить
Какая может быть демократия в кланово-олигархической системе. Когда в парламенте все партии олигархические. Демократия для кланово-олигархичнских партий? Абсурд.

Есть только имитация демократии.
Но уменьшение даже имитации демократии не связано с уходом Разумкова. На нас надвигают диктатуру с первых дней этой власти.
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08.10.2021 11:07 Ответить
Чим меньше (або більше) демократії, тим ближче ФіНіШ
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08.10.2021 14:29 Ответить
 
 