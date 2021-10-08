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Новости Умер нардеп Поляков
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ВР (27371) смерть (9176) Поляков Антон (111) Рудик Кира (97)

Поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: необходимо непредвзятое расследование, - нардеп "Голоса" Рудик

Поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: необходимо непредвзятое расследование, - нардеп

Лидер партии "Голос" Кира Рудик призывает правоохранительные органы расследовать все обстоятельства смерти нардепа Антона Полякова (группа "За майбутнє").

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"У нас сейчас поступает все больше информации относительно достаточно странных обстоятельствах его смерти. Речь идет о том, что произошло, о его поведении в такси. Он себя очень плохо чувствовал. По словам людей, которые присутствовали его тошнило и это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца", - подчеркнула нардеп.

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Рудик отметила, что депутаты ожидают больше информации и непредвзятого расследования обстоятельств смерти Полякова.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, был ли вчера у Полякова какой-то конфликт в сессионном зале во время внеочередной сессии одним из инициаторов которой он был, Рудик заявила: "Я не могу это подтвердить. Я думаю, мы сейчас не можем озвучивать какие-то дополнительные версии о том, что могло произойти. Давайте дождемся больше информации от медиков, а потом больше информации от правоохранителей".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть".

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Топ комментарии
+20
Тільки незалежна експертиза за межами України може допомогти встановити причину смерті.
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08.10.2021 10:15
+8
Судової, правоохоронної, конституційної систем в Україні немає із 1920 року.
І за останні 30 років намагань їх створити не було.
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08.10.2021 10:27
+8
Нічого українські "органи" не нарозслідують.
Треба або приватні (журналістські) розслідування, або іноземці.
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08.10.2021 10:30
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рудык, смотри , чтоб тебя не нашли пьяной в канаве и мертвой
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08.10.2021 10:11 Ответить
вот ублюдок... зеленый
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08.10.2021 10:14 Ответить
Скорее найдут 43летнего зенаркомана ,сдохнушего от передоза,когда дерьмак решит его вышвырнуть,как бесполезный презерватив за ненадобностью )
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08.10.2021 10:39 Ответить
Такое же непредвзятое как и голосование за отставку Дмитрия Р.
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08.10.2021 10:12 Ответить
може у него появились очевидные доказательства получения бабой юлей денех, которые она очень и очень любит.... Прямо сюжет детективного сериала вырисовывается!
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08.10.2021 10:21 Ответить
Тільки незалежна експертиза за межами України може допомогти встановити причину смерті.
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08.10.2021 10:15 Ответить
довыбирались зеленых змиев до того, что уже и экспертизу делать приходится за рубежом, судебная, законодательная, правоохранительная, конституционная система - есть, но для избранных
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08.10.2021 10:18 Ответить
Судової, правоохоронної, конституційної систем в Україні немає із 1920 року.
І за останні 30 років намагань їх створити не було.
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08.10.2021 10:27 Ответить
Ну, я не великий спеціаліст але думаю що, не багато в світі є покійників у яких продовжує працювати сердце. Тому формулювання "остановке сердца"- ні про що.
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08.10.2021 10:16 Ответить
А "умисне вбивство з поміткою "природня смерть""?
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08.10.2021 10:33 Ответить
Може бути банальна причина - асфіксія блювотними масами. Розтин покаже, якщо не "нахімічать".
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08.10.2021 10:18 Ответить
"нахімічать".
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08.10.2021 10:56 Ответить
...был ли вчера у Полякова какой-то конфликт в сессионном зале во время внеочередной сессии одним из инициаторов которой он был,

Хм. Быстро, однако.. (с)

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08.10.2021 10:18 Ответить
Новічок гуляє по планеті?
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08.10.2021 10:19 Ответить
Я ж говорю, ВСК нужно создавать.
Голос уже цепляется за каждую "соломинку".
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08.10.2021 10:21 Ответить
За три дня до смерти Поляков заявил, что "Слугам народа" раздавали деньги за поддержку закона об олигархах прямо в туалете Источник:
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08.10.2021 10:29 Ответить
В женском?
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01.11.2021 20:10 Ответить
Нічого українські "органи" не нарозслідують.
Треба або приватні (журналістські) розслідування, або іноземці.
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08.10.2021 10:30 Ответить
Будет ещё +100500 версий, чем побольше напустить тумана...
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08.10.2021 11:45 Ответить
поліція, прокуратура, СБУ... скрізь керують "свой чілавек на 100 працентав"
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08.10.2021 15:13 Ответить
У нас депутаты - "многостаночники"? Они и следаки и прокуроры и судьи, ха, забыл, и судмедэксперты!
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01.11.2021 20:09 Ответить
 
 