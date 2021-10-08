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Новости Умер нардеп Поляков
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Смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, - прокуратура

Смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, - прокуратура

Киевская городская прокуратура обнародовала сведения о вскрытии тела нардепа Антона Полякова (группа "За майбутнє").

"По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца", - сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве отметили, что следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: необходимо непредвзятое расследование, - нардеп "Голоса" Рудик

"При потерпевшем обнаружены и изъяты ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что по словам водителя такси пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.

Киевская городская прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти народного депутата Украины Антона Полякова. По предварительным данным, в ночь на 8 октября 2021 г., народного депутата обнаружили в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси, которое остановили сотрудники патрульной полиции за нарушения ПДД. Работники полиции вызвали скорую помощь, однако проведенные ими реанимационные мероприятия результата не дали, мужчина умер. В настоящее время сведения о смерти народного депутата внесены в Единый реестр по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено СУ ГУ НП в г.. Киев.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

Смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, - прокуратура 01
Смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, - прокуратура 02

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Топ комментарии
+36
О каг!!!

Странно, что не от кариеса.
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08.10.2021 10:17
+35
от коронарной недостаточости все такси обблювал..
"зе-эксперты"!!!!
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08.10.2021 10:18
+29
Вже встигли провести аналізи блювотиння на наявність/відсутність отруючих речовин?

Схоже, що версія смерті була відома ще до смерті.
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08.10.2021 10:18
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я і не кажу що він не адекватний. Щодо зовнішності так йому було лише 33 роки. Але для чого йому їхати о 1-2 год. ночи до якогось ресторану (якщо водій не бреше)? Проте якщо було блювання то це отруєння або інтоксікація. Пишуть що таксі зупинила поліція за порушення ПДД ! І саме поліція потім зупиняла ШМД
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08.10.2021 11:22 Ответить
і трують не кончених алкашів , а адекватних в т.ч. і скромних...головне у яких є гроші! Проте за звичай їдуть потім з ним в авто, забирають телефон кошти, знімають з карток чи беруть кредит і т.п. Поліція за звичай нічого потім не розслідує, бо скоріше за все має якусь долю. При цьому, якщо СМЕ не покаже ні слідів алкоголю ні слідів отрити в крові та сечі, то це буде дуже і дуже дивно
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08.10.2021 11:28 Ответить
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08.10.2021 10:47 Ответить
свежачок подвезли с лубянки...
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08.10.2021 10:47 Ответить
Клофелин.
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08.10.2021 10:50 Ответить
...Я часто был несправедлив к покойному.

Но был ли покойный нравственным человеком?

Нет, он не был нравственным человеком.

Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад.

Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества.

Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет.

А вынести этого противоречия во взглядах он не мог, потому что имел вспыльчивый характер.

И поэтому он умер.

Все!
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08.10.2021 10:56 Ответить
Классика)
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08.10.2021 12:49 Ответить
Похоже или на передозировку наркотиков, или на отравление ядом типа дигиталиса.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81_(%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1 Дигиталис и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD дигитоксин (гликозиды наперстянки) представляют собой сильнейший сердечнососудистый яд, обладающий, кроме того, местным раздражающим действием. Симптомы отравления: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF сердечный приступ (в тяжёлых случаях - остановка сердца), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0 тошнота , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0 рвота , боль в животе, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F диарея , головная боль, медленный нерегулярный пульс (падение пульса), одышка, головокружение, цианоз, иногда также дрожь, конвульсии, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9 делирий и галлюцинации. Минимальная смертельная доза наперстянки - 2,25гhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0#cite_note-10 [10] .
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08.10.2021 10:59 Ответить
Земля стекловатой этому барыге ламинатчику
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08.10.2021 11:04 Ответить
ОСТАННІЙ ГУЧНИЙ ВИСТУП НАРДЕПА ПОЛЯКОВА ПЕРЕД СМЕРТЮ
/ Чергові по країні 04.10.21

АНТОН ПОЛЯКОВ РОЗПОВІДАВ ПРО КОРУПЦІЮ У ПАРЛАМЕНТІ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ

https://www.youtube.com/watch?v=Q8Ev4HIcpKA
ttps://ww
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08.10.2021 11:04 Ответить
На паРаше тоже все неугодные умирают от острой сердечной недостаточности 🙁
Украина возвращается в 90-е , так как при власти МАФИЯ😡
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08.10.2021 11:12 Ответить
Теоретически это возможно. Но сочетание возраста и оппозиционности делает это заключение с точки зрения вероятности минимальным. Ну не больше, чем у Навального приступ гипогликемии от которого он должен был умереть в самолете.
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08.10.2021 11:14 Ответить
Что то на передоз симптомы похожи.
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08.10.2021 11:18 Ответить
А зачем... похожи? Проблемы выявить наличие и дозу алкоголя или наркоты в крови? Правда у зебилов экспертиза покажет наличие смертельной дозы бухла + три передозировки герычем.
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08.10.2021 11:30 Ответить
Они камеры по трассе сжевали от страха, когда очередной шморкля людей покалечил. Этих кухарок снесут скоро, берегов уже не видят от звездности. Вот в камерах и будут отсвечивать.
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08.10.2021 14:18 Ответить
Для коронарної недостатності потрібна багатолітня передісторія хвороби з підвищеним тиском, головними болями, зниженням когнітивних функцій, атеросклерозом, тромбозом.
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08.10.2021 11:14 Ответить
Ему было всего 33 и выглядел он абсолютно здоровым.
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08.10.2021 11:17 Ответить
Нет, не обязательно. Есть диагноз "внезапная остановка сердца". ЕЕ причины до конца неясны. Например так умирают изредка дети в школах во время занятий физкультурой. Но это очень редкие случаи.
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08.10.2021 11:18 Ответить
Этот редкий случай не догонал холестериновую свинину Стефанчука, а еще более редкого депутата, которые идут против иудоолигархической мафии.
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08.10.2021 11:28 Ответить
Загальні причини синдрому зупинки серця більш-меньш зрозумілі -- дісплазія поєднувальної тканини у період виношування плоду. А от механізм до кінця не зрозумілий. До речі, якщо людина дожила до 40 років, то ризик цього синдрому майже сходить нанівець.
Але при синдромі блювоти не буває. Просто раптово зупиняється серце і все, якщо одразу не надали кваліфіковану медичну допомогу.
У випадку з Поляковим -- він щось вживав чи йому вкололи наприклад. Блювота -- це захисна реакція організму на отруту перш за все у шлунку.
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08.10.2021 16:15 Ответить
Рвота может быть и при падении давления. А падение давления может быть по разным причинам. Отравление одно из них.
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08.10.2021 16:47 Ответить
Так, маєте рацію. Бувають і інші причини.
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08.10.2021 16:50 Ответить
Як тільки родичі нададуть медичні документи обстежень, що передумов для коронарної недостатності не було, стане повністю зрозуміло, що отруїли.
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08.10.2021 11:18 Ответить
Не верьте ни одному слову прокурорских.
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08.10.2021 11:16 Ответить
Пригадав анекдот:

Слідчий:
- Присідайте на стілець.
Дивлюсь на адвоката.
Адвокат:
- Усе заперечуй!
Я:
- Це не стілець!
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08.10.2021 16:17 Ответить
Щось не віриться.
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08.10.2021 11:24 Ответить
Труп спалити, чим скоріше
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08.10.2021 11:24 Ответить
Офшорный клоун взял расследование под контроль?
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08.10.2021 11:28 Ответить
всё под контролем бывшего менеджера квартал 95 и нынешнего начальника СБУ баканова, скороход тоже кофейку попила, вопрос кто следующий.
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08.10.2021 11:42 Ответить
Родственники, отвезите тело на экспертизу в Беларусь. Только так есть шанс узнать правду.
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08.10.2021 11:36 Ответить
К агрофюреру? Лучше в нормальную европейскую страну.
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08.10.2021 14:58 Ответить
Наверное диагноз правильный,забыли сказать про новичок.Глаза в глаза сбываются.Что,еще натворит эта зелёная макака?,Долго нам еще терпеть этот зелёный кал от урок?
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08.10.2021 11:38 Ответить
Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек....
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08.10.2021 11:40 Ответить
"Сьогодні, 8 жовтня, народна депутатка від фракції "За майбутнє" https://parlament.ua/dossier/skorohod-anna/ Анна Скороход втратила свідомість в одному з кабінетів комітету Верховної Ради України.

Про це повідомили https://vesti.ua/politika/nardep-anna-skorohod-poteryala-sozdanie-v-rade Vesti.ua.

Зазначили, що народній депутатці Анні Скороход викликали швидку допомогу.

За повідомленням https://ua.112ua.tv/polityka/nardep-vid-za-*********-hanna-skorokhod-zneprytomnila-v-radi-pryikhala-shvydka-593766.html 112.ua.tv , нардепка Скороход дружила з https://parlament.ua/dossier/polyakov-anton/ Антоном Поляковим , якого сьогодні знайшли мертвим. Полякова та Скороход разом "вигнали" зі "Слуги народу" за те, що вони критикували політику партії."
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08.10.2021 11:41 Ответить
Повернулися в дев'яності (((
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08.10.2021 12:23 Ответить
плять, а чого не от коронавируса...
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08.10.2021 11:42 Ответить
Депутат Верховної Ради https://rus.lb.ua/file/person/4719_polyakov_anton_eduardovich.html Антон Поляков , якого нещодавно виключили з фракції "Слуга народу", подав заяву про вихід з партії.

Про це депутат повідомив у своєму https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly90Lm1lL3BvbGlha292YW50b24vMzkwP2ZiY2xpZD1Jd0FSMlBtOE40T3F6QnpfVFZUckhqN3lSWXNkNzZBaGM0MDdFVm5rZFNZNjV5a3YtR3AwejZSb19Hdy0w Telegram-каналі .

"Подав сьогодні заяву про вихід з партії СН. Насправді це вже просто формальність для мене, але потрібно було це зробити", - написав Поляков.

"Я йшов у політику якраз для боротьби зі старим режимом, а не для того, щоб стати його послідовником. І погода, і настрій сьогодні сонячні. Неначе остаточно виліз з болота, яке погано пахне", - написав депутат.

Раніше нардеп Поляков стверджував, що інший депутат нібито "замовив" його кримінальному авторитету.

ВІН ТАКОЖ ЗВИНУВАЧУВАВ НОВОГО ЛІДЕРА ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ПОЛІТСИЛИ ОЛЕКСАНДРА КОРНІЄНКА В ПРОДАЖУ МІСЦЬ НА ОКРУГАХ.

https://lb.ua/news/2019/12/16/445035_polyakov_podal_zayavlenie_vihode.html
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08.10.2021 11:45 Ответить
да практически все современные яды используемые спецслужбами вызывают именно острую сердечную недостаточность- то что сердечная недостоточность было это вопрос решенный - но во что ее вызвало? тайна-
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08.10.2021 11:52 Ответить
Херасе фигасе.
Это типа Разумкову надо аккуратнее кушать в парламентском буфете ?
И не брать жвачек из чужих рук ?
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08.10.2021 11:55 Ответить
Киевская городская прокуратура обнародовала сведения о вскрытии тела нардепа Антона Полякова (группа "За майбутнє"). "По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца Источник:

Ще скажіть що він помер від короновіруса
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08.10.2021 12:13 Ответить
меня интересует чем он вакцинировался ? если РНК вакциной - неудивительно
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08.10.2021 12:23 Ответить
Так а где медкарта, что он болел ишемией, что в крови присутствует 100500 промилле, которые спровоцировали острую коронарную недостаточность?
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08.10.2021 12:25 Ответить
А шприц с героином, что потеряли?
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08.10.2021 12:41 Ответить
важкий трафунок?
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08.10.2021 12:50 Ответить
...усугубленной чрезмерными возлияниями
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08.10.2021 12:43 Ответить
А, вскрытие делали те же "ребята" и в том же месте, что и ЗЕленого ЧЕРТА на наркоту проверяли???
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08.10.2021 12:48 Ответить
Какая не честь , сколько говна у вас , лучше бы умерли вы !..... чем писать такую чушь.
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08.10.2021 12:50 Ответить
Не думав, що у наших теж є НОВАЧОК... Думаю експертиза нічого не знайте, українська експертиза...
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08.10.2021 12:56 Ответить
Передоз
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08.10.2021 13:01 Ответить
У тебя?
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08.10.2021 14:37 Ответить
Что у меня?
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08.10.2021 14:59 Ответить
"острая коронарная недостаточность и острая ишемическая болезнь сердца"?!!
...
Думаю, надо СРОЧНО ОТПРАВИТЬ АНАЛИЗЫ В ГЕРМАНИЮ для проверки на "НОВИЧОК"!
Или другой подобный "препарат".
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08.10.2021 13:02 Ответить
p.s.: предполагается, что Поляков перед этим встречался и ужинал с неизвестными в ресторане "Велюр"....
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08.10.2021 13:04 Ответить
Передоз
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08.10.2021 13:08 Ответить
Так званая оппозиция начала очень бурно работать, чтобы не вводили антиолигархический закон: тут тебе и покушение на убийство Шефира, с целью запугивания Зеленского; тут тебе и убийство Полякова, чтобы обвинить во всем Зеленского, тут тебе и автопробег.
Мрази, действуют, как хййло грязнейшими методами.
Бандитам-олигархам всегда сходили все с рук. Посмотрим в этот раз
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08.10.2021 13:10 Ответить
С трудом верится что его убили,ничего нового он не говорил,про деньги в конвертах всем известно и тарахтят на каждом углу.
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08.10.2021 13:24 Ответить
Новичком отравили скорее всего,кацапы и их прихвосни оборзели полностью...
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08.10.2021 13:44 Ответить
Моя школа

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08.10.2021 14:10 Ответить
В результате большого употребления паленой водки.
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08.10.2021 14:35 Ответить
Первичный анализ не показал наличие в крови Полякова алкоголя.
факт №1
Водитель врет что от Полякова во время посадки в машину несло спиртным.
факт второй Водитель врет что Поляков просил подвезти к ресторану. если бы ему было плохо он просил бы в больницу.

Конечно нужно быть круглыми идиотами чтобы убивать депутата Полякова, который три дня назад рассказывал о получении денег "слугами народа" за голосование по "закону про олигархов" (в туалете выдавали), но "СН" интеллектом никогда не блистало, а вот истеричностью - да

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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08.10.2021 14:45 Ответить
Якщо ти критикуєш владу, то не треба каву пити з ким попало
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08.10.2021 14:51 Ответить
Вот что значит раздавать депутатам ВР грязные деньги в грязном туалете. Отравление туалетной бумагой, вызвавшей неудержимую и смертельную рвоту.
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08.10.2021 15:04 Ответить
Похоже на убийство, змаскированное под естественную смерть. Блювотину его собрали или нет? В ней точно можно найти яд, если он там был. Поминутно восстановить последние 2-3 часа жизни, с кем общался? Похоже на то, кого не можем купить, уничтожим!
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08.10.2021 15:08 Ответить
Стесняюсь спросить, а кто собирать и восстанавливать будет? Сами то верите?
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08.10.2021 15:32 Ответить
Бригада отравителей путина уже в Украине? Не удивлюсь при власти зелени. Скоро взрывники подтянутся.
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08.10.2021 15:30 Ответить
Зато паскуда Кива жив-здоров. Ху#ла с днюхой поздравил и хоть бы что. Не зря его папашу за убийство мента при совке грохнули. Дурная генетика.
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08.10.2021 16:48 Ответить
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