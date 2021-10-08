Смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, - прокуратура
Киевская городская прокуратура обнародовала сведения о вскрытии тела нардепа Антона Полякова (группа "За майбутнє").
"По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца", - сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
В ведомстве отметили, что следствие пока ожидает результаты других судебно-медицинских исследований.
"При потерпевшем обнаружены и изъяты ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи", - говорится в сообщении.
В прокуратуре рассказали, что по словам водителя такси пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.
Киевская городская прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти народного депутата Украины Антона Полякова. По предварительным данным, в ночь на 8 октября 2021 г., народного депутата обнаружили в бессознательном состоянии на заднем сиденье автомобиля такси, которое остановили сотрудники патрульной полиции за нарушения ПДД. Работники полиции вызвали скорую помощь, однако проведенные ими реанимационные мероприятия результата не дали, мужчина умер. В настоящее время сведения о смерти народного депутата внесены в Единый реестр по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено СУ ГУ НП в г.. Киев.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
Пожалуйста, подождите...
Но был ли покойный нравственным человеком?
Нет, он не был нравственным человеком.
Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад.
Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества.
Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет.
А вынести этого противоречия во взглядах он не мог, потому что имел вспыльчивый характер.
И поэтому он умер.
Все!
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81_(%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1 Дигиталис и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD дигитоксин (гликозиды наперстянки) представляют собой сильнейший сердечнососудистый яд, обладающий, кроме того, местным раздражающим действием. Симптомы отравления: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF сердечный приступ (в тяжёлых случаях - остановка сердца), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0 тошнота , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0 рвота , боль в животе, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F диарея , головная боль, медленный нерегулярный пульс (падение пульса), одышка, головокружение, цианоз, иногда также дрожь, конвульсии, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9 делирий и галлюцинации. Минимальная смертельная доза наперстянки - 2,25гhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0#cite_note-10 [10] .
/ Чергові по країні 04.10.21
АНТОН ПОЛЯКОВ РОЗПОВІДАВ ПРО КОРУПЦІЮ У ПАРЛАМЕНТІ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ
https://www.youtube.com/watch?v=Q8Ev4HIcpKA
ttps://ww
Украина возвращается в 90-е , так как при власти МАФИЯ😡
Але при синдромі блювоти не буває. Просто раптово зупиняється серце і все, якщо одразу не надали кваліфіковану медичну допомогу.
У випадку з Поляковим -- він щось вживав чи йому вкололи наприклад. Блювота -- це захисна реакція організму на отруту перш за все у шлунку.
Слідчий:
- Присідайте на стілець.
Дивлюсь на адвоката.
Адвокат:
- Усе заперечуй!
Я:
- Це не стілець!
Про це повідомили https://vesti.ua/politika/nardep-anna-skorohod-poteryala-sozdanie-v-rade Vesti.ua.
Зазначили, що народній депутатці Анні Скороход викликали швидку допомогу.
За повідомленням https://ua.112ua.tv/polityka/nardep-vid-za-*********-hanna-skorokhod-zneprytomnila-v-radi-pryikhala-shvydka-593766.html 112.ua.tv , нардепка Скороход дружила з https://parlament.ua/dossier/polyakov-anton/ Антоном Поляковим , якого сьогодні знайшли мертвим. Полякова та Скороход разом "вигнали" зі "Слуги народу" за те, що вони критикували політику партії."
Про це депутат повідомив у своєму https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly90Lm1lL3BvbGlha292YW50b24vMzkwP2ZiY2xpZD1Jd0FSMlBtOE40T3F6QnpfVFZUckhqN3lSWXNkNzZBaGM0MDdFVm5rZFNZNjV5a3YtR3AwejZSb19Hdy0w Telegram-каналі .
"Подав сьогодні заяву про вихід з партії СН. Насправді це вже просто формальність для мене, але потрібно було це зробити", - написав Поляков.
"Я йшов у політику якраз для боротьби зі старим режимом, а не для того, щоб стати його послідовником. І погода, і настрій сьогодні сонячні. Неначе остаточно виліз з болота, яке погано пахне", - написав депутат.
Раніше нардеп Поляков стверджував, що інший депутат нібито "замовив" його кримінальному авторитету.
ВІН ТАКОЖ ЗВИНУВАЧУВАВ НОВОГО ЛІДЕРА ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ПОЛІТСИЛИ ОЛЕКСАНДРА КОРНІЄНКА В ПРОДАЖУ МІСЦЬ НА ОКРУГАХ.
https://lb.ua/news/2019/12/16/445035_polyakov_podal_zayavlenie_vihode.html
Херасефигасе.
Это типа Разумкову надо аккуратнее кушать в парламентском буфете ?
И не брать жвачек из чужих рук ?
Ще скажіть що він помер від короновіруса
...
Думаю, надо СРОЧНО ОТПРАВИТЬ АНАЛИЗЫ В ГЕРМАНИЮ для проверки на "НОВИЧОК"!
Или другой подобный "препарат".
Мрази, действуют, как хййло грязнейшими методами.
Бандитам-олигархам всегда сходили все с рук. Посмотрим в этот раз
факт №1
Водитель врет что от Полякова во время посадки в машину несло спиртным.
факт второй Водитель врет что Поляков просил подвезти к ресторану. если бы ему было плохо он просил бы в больницу.
Конечно нужно быть круглыми идиотами чтобы убивать депутата Полякова, который три дня назад рассказывал о получении денег "слугами народа" за голосование по "закону про олигархов" (в туалете выдавали), но "СН" интеллектом никогда не блистало, а вот истеричностью - да
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html