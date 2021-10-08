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Новости Отставка Разумкова
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ВР (27371) отставка (3144) Сюмар (420) Разумков Дмитрий (1520)

Отставка Разумкова - это месть за то, что он не стал продолжением Банковой, Зеленского и Ермака, - Сюмар

Отставка Разумкова - это месть за то, что он не стал продолжением Банковой, Зеленского и Ермака, - Сюмар

После отставки с поста спикера Дмитрию Разумкову нужно показать характер настоящего политика.

Об этом заявила нардеп "Еврорпейской Солидарности" Виктория Сюмар, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Я голосовала против. Мы как фракция не голосовали ни за его назначение, ни за его снятие. Почему не голосовали за отставку? Во-первых, потому что мотив снятия называется очень просто: "за создание своего собственного политического имиджа" (формулировка, которую я, как и совок, ненавижу очень давно). А во-вторых, потому что это - не про невосприятие Разумкова как такового, это невосприятие того, что Разумков не стал продолжением Ермака, Банковой и Зеленского. Это месть за то, что у Разумкова было понятие и понимание, что парламент - это не просто даже отдельная институция, это отдельная ветвь власти. Его наказали за это. А если наказывают за это, налицо очень плохой симптом", - объяснила парламентарий.

По словам Сюмар, Разумков переоценил себя. 

"Сейчас ему будет тяжело, и он должен показать характер настоящего политика. С другой стороны, он теперь может им стать - не продолжением каких-то "слуг" Зеленского, а самостоятельным политиком. Это время будет для него экзаменом, который покажет, способен ли он соответствовать наличествующим у него амбициям. И соответствует ли его характер и способности амбициям, которые у него точно есть и о которых все знают", - подчеркнула нардеп.

Читайте: За последние две недели из Разумкова сделали "святого" Дмитрия Регламентовича, это политическая манипуляция, - нардеп Устинова

Кроме того, парламентарий считает, что после отставки Разумкова в Раде будет чаще выключаться микрофон, а также будут попытки изменить регламент, "чтобы не слышать вообще никакой критики в адрес власти".

"Потому что, в общем-то, все инициативы Банковой и так принимались в этом зале. Сейчас таких инициатив из-за скорейшего прохождения через зал станет больше. И я думаю, что они станут дурнее. Ну, и дурь каждого будет видна. Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. И вот это развращение парламента Стефанчуком - мы увидим воочию", - подытожила Сюмар.

Мнения других нардепов об отставке Дмитрия Разумкова с поста спикера Рады читайте здесь.

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а чем он был ети 2.5 года как не бубиным продолжением?
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08.10.2021 11:22 Ответить
просто стал опасен и потенциально может претендовать на отбулавить у отбулавленого булаву. криворогатая реакция последовала незамедлительно.
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08.10.2021 11:26 Ответить
...забавно! "Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно." Источник:

За логікою Сюмар, найбільш розбещеним владою(абсолютно), є її безпосередній шеф Порошенко.
Розбещений настільки, що готовий перетворити Україну на руїну, аби зіп'ятись на трон ще разок і дожерти те, що не встиг дожерти за період свого п'ятирічного царювання. І плювати він хотів на те, що українці показали йому "фак" на виборах і те, що попри всі "косяки" нинішнього глави, він, хетьман, очолює антирейтинг українських політиків.
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08.10.2021 11:43 Ответить
Да верится с трудом. Відставка і порка Разумкова може бути постановою кварталу. Ось вам молодий, амбіціозний, чесний, і головне не зелений. Давайте його у другий тур. Такі народиться тимчасово перефарбований такий собі медвєдєв.
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08.10.2021 11:50 Ответить
Теперь Разумков в свободном плаванье и "Зе-Титаник" не утащит его
за собой на дно.
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08.10.2021 11:47 Ответить
Откуда,интересно,у ОПЗЖ и ЕС такая любовь к Разумкову?
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08.10.2021 11:58 Ответить
После последних зашкваров у бубочки нет выбора, кроме как пробиваться всеми правдами и неправдами на второй срок. Вот он по примеру кощея и "зачищает поляну".
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08.10.2021 13:35 Ответить
 
 