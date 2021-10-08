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Украина - на шестом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Украина - на шестом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 8 октября в мире зарегистрировали 461 196 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 908 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 237 581 239 случаев инфицирования, из них 461 196 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 849 802 человека, из них 7 908 за минувшие сутки.

Украина - на шестом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 214,6 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидзонирование Украины: уже 13 регионов соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на шестом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 7-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 4-ю, по летальным случаям - 6-ю и 3-ю позицию соответственно.

Украина - на шестом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина - на шестом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19 04
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Топ комментарии
+4
Жил бы я в Канаде,Израиле,или Германии..., я бы верил официальной статистике,но этим мерзавцам опустившим Украину и превратившей ее в 95 квартал, еще и врут и не краснеют Я НЕ ВЕРЮ!!!
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08.10.2021 11:06
+3
А чого ви дивуєтесь? Тому, що чемпіони. 😊
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08.10.2021 10:51
+3
Мастера спорта по борьбе с ковидом построили хорошие дороги, лучше чем в Нью-Йорке!!!
Теперь катафалки могут на большой скорости возить покойников
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08.10.2021 10:56
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Правила форума Совет форумчан
А чого ви дивуєтесь? Тому, що чемпіони. 😊
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08.10.2021 10:51 Ответить
Вы только "забыли" сказать, что по смертности обгоняют нас страны, в которых населения минимум в ДВА РАЗА БОЛЬШЕ, чем у нас!
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08.10.2021 10:52 Ответить
А в 1,5 млрд. Индии - 277 умерших
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08.10.2021 10:58 Ответить
кто там их реально считает...
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08.10.2021 12:26 Ответить
На конкурсе дураков наше население заняло бы второе место. А почему второе? Потому что дураки.
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08.10.2021 10:53 Ответить
Мастера спорта по борьбе с ковидом построили хорошие дороги, лучше чем в Нью-Йорке!!!
Теперь катафалки могут на большой скорости возить покойников
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08.10.2021 10:56 Ответить
Германия = 83м жителей
Бразилия = 209м
Мексика = 126м
Рашка = 146м
США = 333м
И мы, такие все "красивые" с трудом наскребающие 40м жителей в этой компании на одном уровне по смертности!
Мы по смертности обогнали даже миллиардную Индию.
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08.10.2021 10:58 Ответить
в рашке меньше 80-ти
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08.10.2021 11:19 Ответить
кто там в той Индии кого считает!
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08.10.2021 12:27 Ответить
Блин, ну очень приятная новость. =(
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08.10.2021 11:02 Ответить
Почти 96% случаев COVID-19 выявлены у невакцинированных Источник:

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08.10.2021 11:02 Ответить
Даже если все отделения будут заполнены вакцинированными,они сразу станут невакцинированными.
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08.10.2021 21:26 Ответить
Жил бы я в Канаде,Израиле,или Германии..., я бы верил официальной статистике,но этим мерзавцам опустившим Украину и превратившей ее в 95 квартал, еще и врут и не краснеют Я НЕ ВЕРЮ!!!
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08.10.2021 11:06 Ответить
В локдаун страну легче всего грабить - доказано зе-мародерами
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08.10.2021 12:01 Ответить
 
 