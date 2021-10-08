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Новости Отставка Разумкова
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"Слуга народа" Верещук об отставке Разумкова: Зеленский хотел, чтобы реформы двигались быстрее и ожидал от него большей заангажированности

Дмитрий Разумков хотел больше вовлеченности в процессы и в принятие решений, а президент хотел, чтобы реформы двигались быстрее.

Об этом заявила нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук, говорится в материале Цензор.НЕТ.

По словам Верещук, она голосовала за отставку спикера, потому что "так лучше для страны, иначе будет раскол во власти и в обществе".

"А если раскол, то мы не сможем проводить реформы и противостоять внешнему врагу. Я с уважением отношусь к Дмитрию Разумкову, но его отставка - это способ сохранить единство", - отметила парламентарий.

Кроме того в этом, добавила нардеп, есть и эмоциональная составляющая.

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"Все-таки господин Разумков был первым номером списка. И, наверное, он хотел большей вовлеченности в процессы и в принятие решений (это мое субъективное мнение, не могу быть уверенной; это то, что я наблюдала как человек с опытом). В свою очередь, президент, который хотел, чтобы реформы двигались быстрее и который, конечно, никого не призывал нарушать закон, ожидал от Разумкова бОльшей заангажированности в процессе. Например, в процессе по изменению Регламента", - объяснила Верещук.

"Я ставлю себя на место г-на Разумкова. Если бы передо мной президент поставил такие задания (тяжелая земельна реформа, другие реформы, при том, что впервые в истории есть монобольшинство, такого шанса не будет никогда!), я бы на месте г-на Разумкова оценила ситуацию и увидела, что причина в том, как выписан Регламент. А именно: каждый может заблокировать рассмотрение (помните 16 тысяч правок к "антиколомойскому" закону?). Я бы в этой проблеме разобралась, разложила бы ее на составляющие, созвала бы комиссию людей, которые в этой теме разбираются. И сказала бы: г-н президент, дайте мне полгода, чтобы мы приняли изменения в Регламент. После этого не будет поправочного спама и других проблем!" - добавила нардеп.

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В то же время, Верещук настаивает на том, чтобы внести изменения в Регламент.

"Не будет беззакония; я, например, очень против того, чтобы мы насиловали Регламент, даже имея Высокую цель. И я думаю, что очень неплохой юрист Стефанчук поймет, что если они не возьмутся и не внесут изменения в Регламент, это будет ответственность г-на Стефанчука. Регламент в парламенте нарушался всегда - но мы наконец можем это остановить", - подытожила Верещук.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ.

Также читайте: После ухода Разумкова демократии в парламенте будет в разы меньше, - нардеп "Голоса" Рахманин

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Топ комментарии
+6
Этой мерзавке лучше вообще молчать. Одна из самых "ярких" выгодополучательниц...И муж уже через 3 звания прыгнул и высокий пост в МО не по заслугам....И та ещё "отбеливающая" преступления офиса Зе тварюка.
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08.10.2021 11:52
+5
"как человек с опытом" - с каким бл..ь, опытом?
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08.10.2021 11:53
+4
у чий офшор зараз підуть реформи ?
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08.10.2021 11:51
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у чий офшор зараз підуть реформи ?
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08.10.2021 11:51 Ответить
Этой мерзавке лучше вообще молчать. Одна из самых "ярких" выгодополучательниц...И муж уже через 3 звания прыгнул и высокий пост в МО не по заслугам....И та ещё "отбеливающая" преступления офиса Зе тварюка.
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08.10.2021 11:52 Ответить
"как человек с опытом" - с каким бл..ь, опытом?
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08.10.2021 11:53 Ответить
е...п...тЪ ее рот Вова залей его воском чтобы ДУРА В КУБЕ МИНУС 10 рота вообще не открывала....
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08.10.2021 11:56 Ответить
реформы от зеленского - это разворовывание страны в турборежиме и перекидка бабла в офшоры.
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08.10.2021 11:58 Ответить
два года и абсолютной власти им было мало, а щас все побежит... ага
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08.10.2021 11:58 Ответить
а реформы обязательно должны приводить к абсолютной власти?...
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08.10.2021 11:59 Ответить
реформы ? разумков хакнул дию или машину с асфальтом заблокировал ...какие реформы ? только свои кадры на должности постоянно распихивает , ото и все реформы
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08.10.2021 12:01 Ответить
Будучи мэром грабила Раву-Русскую. А потом вдруг говорит:" А я не могу вообще понять что имеет в виду Байден, когда говорит о коррупции в Украине".
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08.10.2021 12:07 Ответить
Ця ****-вереЩучка явно не розуміє значення слова заангажованість.
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08.10.2021 12:11 Ответить
Это клоун опять чего-то напутал, или Мери Поппинс еще не очухалась от полета?
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08.10.2021 12:29 Ответить
Вобще-то заангажированность главы Парламента - это дикость и это недопустимо. Это коррупция и узурпация в чистом виде.

Но у ЗЕ ис Слуг Наркомана свое видение демократии.
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08.10.2021 12:30 Ответить
"И сказала бы: г-н президент, дайте мне полгода, чтобы мы приняли изменения в Регламент. После этого не будет поправочного спама и других проблем!" - добавила нардеп.
ну и пошла бы вслед за Разумковым.
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08.10.2021 12:44 Ответить
Что это ещё там звездит эта дура и несостоявшаяся мери Попкинс-Верещук!!
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08.10.2021 13:43 Ответить
Хотелки ЗЕ не закон!
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08.10.2021 23:36 Ответить
 
 