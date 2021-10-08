Экс-"слуга народа" Скороход потеряла сознание в Раде, к зданию парламента прибыла скорая, - СМИ
Народный депутат от группы "За майбутнє" Анна Скороход потеряла сознание в одном из кабинетов комитетов Верховной Рады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".
По данным издания, на место прибыла бригада скорой помощи.
Отметим, 15 ноября 2019 года Поляков и Скороход были одновременно исключены из фракции "Слуга народа". Руководство фракции объяснило, что причиной исключения стало нарушение нардепами договоренностей касательно общей позиции по вопросам.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Пожалуйста, подождите...
"Нам звонят и угрожают, преследуют семьи": бывшие "слуги народа" Скороход и Поляков обратились в полицию
https://news.obozrevatel.com/politics/nam-zvonyat-i-ugrozhayut-presleduyut-semi-byivshie-slugi-naroda-skorohod-i-polyakov-obratilis-v-politsiyu.htm?_ga=2.176080290.1884268916.1633314771-2139477244.1630145806&_gl=1*12ds4jg*_ga*MjEzOTQ3NzI0NC4xNjMwMTQ1ODA2*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMzY3NjYxNi4xOTQuMS4xNjMzNjc5Mjk0LjA .
ЗІ: хотів було смайлик поставити; але: не в такий чорний день, і не під таким чорним гумором...
"Отметим, 15 ноября 2019 года Поляков и Скороход были одновременно исключены из фракции "Слуга народа". Руководство фракции объяснило, что причиной исключения стало нарушение нардепами договоренностей касательно общей позиции по вопросам.""
Источник:
Порошенко захищав Україну, звідти й загиблі в боях. Лєснік був реально мутним типом, загинув в бою з поліцією. Про замахи від Ющенка на Юльку- не тринди. А от отруєння Ющенка- там Юлька добре попрацювала. За планом мало бути вбивство лідера опозиції, після чого Юлька опинилася б на троні.