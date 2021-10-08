РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10585 посетителей онлайн
Новости Умер нардеп Поляков
15 137 55
ВР (27371) Поляков Антон (111) Скороход Анна (45)

Экс-"слуга народа" Скороход потеряла сознание в Раде, к зданию парламента прибыла скорая, - СМИ

Экс-

Народный депутат от группы "За майбутнє" Анна Скороход потеряла сознание в одном из кабинетов комитетов Верховной Рады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

По данным издания, на место прибыла бригада скорой помощи.

Отметим, 15 ноября 2019 года Поляков и Скороход были одновременно исключены из фракции "Слуга народа". Руководство фракции объяснило, что причиной исключения стало нарушение нардепами договоренностей касательно общей позиции по вопросам.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сопредседатель депутатской группы "За майбутнє" Батенко о возможных угрозах Полякову: У меня такой информации нет, но на состояние здоровья он не жаловался. ВИДЕО

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+34
Зебіл втратив береги і почав зачистку "втупую"? )))
показать весь комментарий
08.10.2021 11:21
+21
лерос напрягся
показать весь комментарий
08.10.2021 11:21
+20
Зачистка однозначно.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жабогадюкинг продолжается ? )
показать весь комментарий
08.10.2021 11:21 Ответить
Зачистка однозначно.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:33 Ответить
Зеленые начали убивать.

"Нам звонят и угрожают, преследуют семьи": бывшие "слуги народа" Скороход и Поляков обратились в полицию
https://news.obozrevatel.com/politics/nam-zvonyat-i-ugrozhayut-presleduyut-semi-byivshie-slugi-naroda-skorohod-i-polyakov-obratilis-v-politsiyu.htm?_ga=2.176080290.1884268916.1633314771-2139477244.1630145806&_gl=1*12ds4jg*_ga*MjEzOTQ3NzI0NC4xNjMwMTQ1ODA2*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMzY3NjYxNi4xOTQuMS4xNjMzNjc5Mjk0LjA .
показать весь комментарий
08.10.2021 11:43 Ответить
лерос напрягся
показать весь комментарий
08.10.2021 11:21 Ответить
після Лероса - Разумков. Вангую: далі Буймістер з Моканом і Яковлєвою

ЗІ: хотів було смайлик поставити; але: не в такий чорний день, і не під таким чорним гумором...
показать весь комментарий
08.10.2021 11:27 Ответить
Та да. Лишний раз приходится сдерживаться.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:37 Ответить
А потім і за дописувачів цезору візьмуться і буде як на рашці - "ми пришлі к вам, по поводу вашего камєнтарія протів власті".
показать весь комментарий
08.10.2021 11:48 Ответить
новічок ?
показать весь комментарий
08.10.2021 11:21 Ответить
та якось пофіг.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:21 Ответить
Зебіл втратив береги і почав зачистку "втупую"? )))
показать весь комментарий
08.10.2021 11:21 Ответить
Дуже неоднозначна особа, як і Поляков, але ....

"Отметим, 15 ноября 2019 года Поляков и Скороход были одновременно исключены из фракции "Слуга народа". Руководство фракции объяснило, что причиной исключения стало нарушение нардепами договоренностей касательно общей позиции по вопросам.""

Источник:
показать весь комментарий
08.10.2021 11:23 Ответить
https://news.obozrevatel.com/politics/nam-zvonyat-i-ugrozhayut-presleduyut-semi-byivshie-slugi-naroda-skorohod-i-polyakov-obratilis-v-politsiyu.htm?_ga=2.176080290.1884268916.1633314771-2139477244.1630145806&_gl=1*12ds4jg*_ga*MjEzOTQ3NzI0NC4xNjMwMTQ1ODA2*_ga_JBX3X27G7H*MTYzMzY3NjYxNi4xOTQuMS4xNjMzNjc5Mjk0LjA .
показать весь комментарий
08.10.2021 11:44 Ответить
"чудово" ....
показать весь комментарий
08.10.2021 11:46 Ответить
если помрет и ЭТА то Порляков не случайность ....а система... неужели пошли на физическую зачистку ???!!
показать весь комментарий
08.10.2021 11:24 Ответить
Она чья то или дочь, или жена, или полюбовница, кому она нужна?
показать весь комментарий
08.10.2021 11:27 Ответить
да вы никто и вас могут отправить в"путешествие" просто так для страховки.... посчитав что вы могли!!!! что то увидеть, услышать, прочитать не то что надо или просто на всякий случай были в не в том месте, и не в то время....
показать весь комментарий
08.10.2021 11:30 Ответить
В каком месте она была, дурень?
показать весь комментарий
08.10.2021 11:31 Ответить
сегодня 2 серии в один день
показать весь комментарий
08.10.2021 13:07 Ответить
Не скорую а такси вызывать надо.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:24 Ответить
І шоб водітєль був чорнявий
показать весь комментарий
08.10.2021 11:36 Ответить
Страшно стало?
показать весь комментарий
08.10.2021 11:25 Ответить
Надо в Раде открывать специальные помещения для обмороков: https://en.wikipedia.org/wiki/Fainting_room
показать весь комментарий
08.10.2021 11:25 Ответить
Видимо почуяла расплату...
показать весь комментарий
08.10.2021 11:26 Ответить
Теперь у нее будет кликуха Аня обморок
показать весь комментарий
08.10.2021 11:27 Ответить
щось у нас пороблено
показать весь комментарий
08.10.2021 11:27 Ответить
Блін, а я ж щойно написав, що наступними можуть бути Скороход чи Гео Лерос....(((..- https://***********.livejournal.com/166954.html Паноптикум вбивць
показать весь комментарий
08.10.2021 11:28 Ответить
Попробуй в Евромиллион.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:29 Ответить
В карты с тобой я бы не сел!
показать весь комментарий
08.10.2021 11:33 Ответить
Пєтя, а можна розширити діапазон?
показать весь комментарий
08.10.2021 11:35 Ответить
Всі "Злі" також в цьому діапазоні....
показать весь комментарий
08.10.2021 11:39 Ответить
Так з таких як я то шерсті небагато. А от з таких Вумних як ти думаю побільше буде
показать весь комментарий
08.10.2021 11:43 Ответить
З мене також, я ніхто. Але Зеленський всіх буде валити.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:49 Ответить
То шо криси поїдають один одного мене це менш хвилює. Мене хвилює шо такі гниди як ківа записує відосики з поздоровленням ворога України ***** і до сих пір топче цю грішну землю, от це мене хвилює більше.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:54 Ответить
Щось твій ;Іван Бандєравєц; пише що потрібно миритися з кацапами і рве дупу за подільницю ***** жЮлю Тимошенко.
показать весь комментарий
08.10.2021 12:09 Ответить
За якого *****, того, що кинув Юлію Тимошенко в тюрму? І про якого Івана Бандерівця ви кажете?
показать весь комментарий
08.10.2021 12:15 Ответить
На якого ти посилання лишив. Тепер слухай далі.
Порошенко захищав Україну, звідти й загиблі в боях. Лєснік був реально мутним типом, загинув в бою з поліцією. Про замахи від Ющенка на Юльку- не тринди. А от отруєння Ющенка- там Юлька добре попрацювала. За планом мало бути вбивство лідера опозиції, після чого Юлька опинилася б на троні.
показать весь комментарий
08.10.2021 12:16 Ответить
Хі-хі....у вати запалало...)))
показать весь комментарий
08.10.2021 12:18 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2021 12:25 Ответить
Дивна дівчина та трохи неадекватна. ******** колорадську стрічку та рузкій мір. Має чоловіка кацапа-втікача, а як ми всі знаємо, кацапи-втікачі просто так в Україну не тікають, вони тут виконують службові обов'язки від кагебешної контори.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:29 Ответить
Поляков(покійний)Скорохід ...Всі вони, бувші служки ЗЕленого лайна.Але на ефірах ТБ, розкривали ротяки проти цих бидланів. Ось і прилетіла отвєточка.Совпадєніє? Не думаю...
показать весь комментарий
08.10.2021 11:29 Ответить
Что знает эта Скороход? Что ее так напугало? Она либо привлекла таким образом внимание к себе, чтобы остаться в живых, либо действительно сильно перетрусила.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:32 Ответить
если начнет блювать-сердечная недостаточность
показать весь комментарий
08.10.2021 11:33 Ответить
Прямо мор напав...
показать весь комментарий
08.10.2021 11:33 Ответить
Сердечна недостатність.
показать весь комментарий
08.10.2021 11:33 Ответить
В таксі!
показать весь комментарий
08.10.2021 11:41 Ответить
А как, интересно, исключение из фракции повлияет на здоровье собачьего рта дубинского? Разумков под большим вопросом опять же. Этот ваще со скандалом ушел с должности. Точно не жилец!
показать весь комментарий
08.10.2021 11:37 Ответить
Собачий рот стал токсичным для клоунских офшоров, поэтому его выбросили с поезда. Но беня продолжает его кормить, а беня - это хозяин шапито
показать весь комментарий
08.10.2021 12:08 Ответить
ніфіга собі клоун злопамятний, я б на місці депутатів ліквідував його поки він не залишив лише підконтрольних!
показать весь комментарий
08.10.2021 11:38 Ответить
Мож им витаминов не хватает? Работают слуги на износ...
показать весь комментарий
08.10.2021 11:40 Ответить
Скорее, кокс просроченный!
показать весь комментарий
08.10.2021 11:42 Ответить
Однозначно зачистка!
показать весь комментарий
08.10.2021 11:45 Ответить
Критичні дні
показать весь комментарий
08.10.2021 12:04 Ответить
Крадут и берут взятки так,что здоровье не выдерживает?
показать весь комментарий
08.10.2021 12:30 Ответить
Они были парой. Поссорились перед тем как Полякова поехал бухать, об этом уже написала полиция. Она узнала про смерть Полякова. Как бы я не относился к ним, некоторые комментаторы совсем упоротые смеяться с этого, что она узнав о смерти своего партнера, упала в обморок.
показать весь комментарий
08.10.2021 16:32 Ответить
 
 