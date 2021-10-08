Экс-"слуга народа" Скороход потеряла сознание в Раде, к зданию парламента прибыла скорая, - СМИ

Народный депутат от группы "За майбутнє" Анна Скороход потеряла сознание в одном из кабинетов комитетов Верховной Рады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

По данным издания, на место прибыла бригада скорой помощи.

Отметим, 15 ноября 2019 года Поляков и Скороход были одновременно исключены из фракции "Слуга народа". Руководство фракции объяснило, что причиной исключения стало нарушение нардепами договоренностей касательно общей позиции по вопросам.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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