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ВР (27371) Арахамия (984) Стефанчук Руслан (637) Офис Президента (1774)

"Слуга народа" Арахамия опровергает предположения о подконтрольности Стефанчука ОП: Они точно ошибаются - он будет профессиональным спикером

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не сомневается, что Руслан Стефанчук будет профессиональным спикером.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Комментируя заявления некоторых оппозиционеров о том, что Стефанчук будет на должности спикера ВР выполнять приказы Банковой, Арахамия отметил: "Думаю, они точно ошибаются. Стефанчук вел очень много рабочих групп. Кстати, доводил до конца, когда представители всех фракций подавали какую-то инициативу, и потом она воплощалась в законопроекты, которые потом были проголосованы".

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Говоря о том, как Александру Корниенко удастся совмещать должность первого вице-спикера и главы партии "Слуга народа" политик посоветовал спросить у него лично.

"Александр Сергеевич очень работоспособный человек. Он работает 14-15 часов в день. Я бы точно не смог совмещать", - добавил Арахамия.

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Топ комментарии
+8
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08.10.2021 11:36
+6
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08.10.2021 11:42
+4
В таком случае подойдет молодой ученый Кива...
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08.10.2021 11:34
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- будет, будет. шашлык из тебя будет.(с)
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08.10.2021 11:30 Ответить
есть такая профессия в классификаторе?)) тогда литвин тоже был прохфессионалом
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08.10.2021 12:58 Ответить
1) им плевать на классификатор

2) таких глупых ещё не было
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08.10.2021 13:05 Ответить
Авантюристы друг друга расхваливают перед очередной авантюрой.
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08.10.2021 11:31 Ответить
Блазні вони завжди блазні, й слова не можуть сказати щоб не розсмішити!
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08.10.2021 11:31 Ответить
- Гадалка, сбросив карты в ящик, зевнула, показала пасть пятидесятилетней женщины и пошла в кухню… (с)
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08.10.2021 11:32 Ответить
І хто понавибирав цих недоумків? Навіть не буду пояснювати чому як так сказав.
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08.10.2021 11:32 Ответить
Умный нарид, которому все по приколу и который верит в волшебника в зелёном вертолёте и мечтает по колбасе по 2.20. Хотя они уже согласны и по 220 за кг, лишь бы не дорожало больше.
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08.10.2021 11:36 Ответить
Стефанчук очень страшный, ему бы в Голливуд, на роль людоеда.
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08.10.2021 11:33 Ответить
Хорошего человека должно быть много!
Главное, не смотреть на это мно го-мно го без одежды.
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08.10.2021 11:36 Ответить
да вспоминается анекдот про то как органы в человеке начали спорить кто главнее..мозг сердце желудок печень почки.... а тут вылазить то самое отработка на букву Г..и говорит я самое главное..а ей все да иди ты... оно и пошло 5 дней молчит и нигде не слышно мозг уже не может быть адекватным сердце прыгает с пульсом желудок кишечник печень и почки загибаются.. на конец 5 суток они орут- эй ты на букву Г..... ладно ладно выходи уже наружу... ты главное у нас тут в организме...
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08.10.2021 11:48 Ответить
Дітей лякати можна
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08.10.2021 11:46 Ответить
Арахамия отметил: "Думаю, они точно ошибаются..." Источник:
===========
Еще видосика от зеленского не хватает, как неопровержимое доказательство неподконтрольности.
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08.10.2021 11:33 Ответить
Разумкова убрали за то, что не был в команде "сн",
а этого назначат, чтобы не был в команде.
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08.10.2021 11:33 Ответить
И кстати: Арахмия похоже дурень.
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08.10.2021 11:34 Ответить
Прикалываешься? Зачем ему мозги? Без мозгов он нарубил столько бабла за последние два года, сколько люди с мозгами не смогут нарубить за 10 своих жизней.
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08.10.2021 11:39 Ответить
В таком случае подойдет молодой ученый Кива...
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08.10.2021 11:34 Ответить
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08.10.2021 11:36 Ответить
Кому нужны мнения не бритой морды? Слава Богу, хоть не русский.
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08.10.2021 11:36 Ответить
Не, ну если агрохимия сказал, то значит, так и есть.
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08.10.2021 11:36 Ответить
приставка "слуга народа" перед фамилией арахимика или стефана или какой другой парикмахерши звучит достаточно смешно, хотя я бы и кавычки убрал, шо бы еще смешнее было, не говоря уже о том шо они все конечно же не зависят от ОП )))
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08.10.2021 11:37 Ответить
Верим,додик,верим!
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08.10.2021 11:38 Ответить
Стефанчук мало того, що залежний від ОП - він ще й збочинець. Хоча може це необхідна умова бути в команді Зе.
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08.10.2021 11:40 Ответить
Ну раз Ара Хамия сказал, то можна верить
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08.10.2021 11:41 Ответить
Мамой кланусь!
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08.10.2021 11:42 Ответить
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08.10.2021 11:42 Ответить
он шо похудел?
как все быстро меняется в етом мире....
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08.10.2021 11:44 Ответить
Хаха, не для того снимали Разумкова чтоб поставить независимого спикера.
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08.10.2021 11:45 Ответить
Цей точно за зелену лінію не перейде, він її затопче коли припече. А він не від Медведчука?
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08.10.2021 11:52 Ответить
ВЕРУЮ ибо абсурдно....
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08.10.2021 11:55 Ответить
Ну, якщо Стефанчук додумався знімати квартиру у своєї тещі, і отримувати за це компенсацію від держави, а свою дружину влаштував помічником Гетьманцева, то нас чекають дуже цікаві часи чергових факапів цього сімейногоий підряду, тим більше, що його брат теж депутат від Слуг.
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08.10.2021 11:58 Ответить
брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів
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08.10.2021 11:59 Ответить
с таким профессионализмом он быстро себе на срок заработает
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08.10.2021 12:04 Ответить
Незалежний? Це той стефанчук, який з Вавою в КВН грав? Який порушує Закон, ради хотілок дерьмака?
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08.10.2021 13:18 Ответить
Ну разве можно Арахамке-чубчику не верить, он же сама честность?
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08.10.2021 23:34 Ответить
 
 