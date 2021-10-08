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За сутки от коронавируса в Киеве умерли 16 человек. Выявлен 721 новый случай, среди заболевших 73 ребенка, - Кличко. КАРТА

За сутки в Украине выявили 721 подтвержденный случай заболевания коронавирусом (всего 238860), умерли 16 человек.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, заболели 384 женщины в возрасте от 18 до 91 года, 264 мужчины в возрасте от 18 до 95 лет, 29 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 44 мальчика от 9 месяцев до 17 лет.

Также зафиксировано 16 летальных случаев от вируса (всего 5503).

За сутки госпитализировали 55 больных коронавирусом и 207 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

128 жителей Киева преодолели коронавирус (всего 222239).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина - на шестом месте в мире и третьем в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Также Кличко сообщил, что больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (117), Днепровском (104) и в Деснянском (103).

За сутки от коронавируса в Киеве умерли 16 человек. Выявлен 721 новый случай, среди заболевших 73 ребенка, - Кличко 01
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Топ комментарии
+1
Хе-хе.
Italy says 99% of COVID deaths since Feb were not fully vaccinated
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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08.10.2021 12:15
+1
Кстате новасти из кацапстана
http://newvz.ru/info/235085.html А кто не будет покупать - отключим газ!
За низкую вакцинацию районы Курской области поплатятся дорожными субсидиями

Такто, ковидобесы! Сплотитесь в одном рывке с коцапаме!
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08.10.2021 12:18
+1
Хе-хе. Почти 96% случаев COVID-19 выявлены у невакцинированных Источник:
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08.10.2021 12:22
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Правила форума Совет форумчан
Странные люди, пускай они глупые люди и воспринимают вакцину как зло, но радоваться чему? Гибнут украинцы то. Большинству конечно пофиг, каждому своя шкура дорога, и это нормально, природа человека такова...но лучше ничего не говорить чем злорадствовать.
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08.10.2021 12:02 Ответить
Хе-хе.
Italy says 99% of COVID deaths since Feb were not fully vaccinated
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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08.10.2021 12:15 Ответить
99.99%, так точнее будет.
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08.10.2021 12:16 Ответить
Хе-хе. Почти 96% случаев COVID-19 выявлены у невакцинированных Источник:
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08.10.2021 12:22 Ответить
Нестыковачки. В четыре раза отличие!
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08.10.2021 12:30 Ответить
Докажи, что МОЗ врёт
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08.10.2021 12:33 Ответить
А с чего ты взял, что данные Италии и Украины должны совпадать? Там и процент вакцинированных разный и вакцины разные и сроки проведения вакцинации отличаются.
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08.10.2021 15:42 Ответить
Кстате новасти из кацапстана
http://newvz.ru/info/235085.html А кто не будет покупать - отключим газ!
За низкую вакцинацию районы Курской области поплатятся дорожными субсидиями

Такто, ковидобесы! Сплотитесь в одном рывке с коцапаме!
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08.10.2021 12:18 Ответить
Если кацапы начнут стягивать свои войска к нашим границам, ты что, станешь на дороге с иконой перед колонной наших войск и будешь вопеть, чтобы они не "сплотитлись в одном рывке с коцапаме"?
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08.10.2021 16:33 Ответить
 
 