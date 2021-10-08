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металлолом (190) Гужва (67)

Решение о запрете на экспорт лома - крайне актуальное и необходимое для Украины, – эксперт

Решение о запрете на экспорт лома - крайне актуальное и необходимое для Украины, – эксперт

Необходимо как можно скорее ввести запрет на экспорт металлолома, иначе государство понесет огромные потери.

   Об этом заявил руководитель Аналитического центра развития рыночной экономики СМD Ukraine Игорь Гужва.

"По состоянию на сегодняшний день экспорт металлолома возрос в 20 раз. Это связано с двукратным ростом цен на металлолом на международных рынках", - рассказал Гужва. По его словам, от массового вывоза металлолома страдают не только отечественные металлурги, которые уже испытывают дефицит сырья, но и бюджет, недополучающий миллиарды. "За последние четыре месяца мы экспортировали порядка 410 тыс. тонн лома. И при этом бюджет получил в районе 720 млн грн от налога на экспортную пошлину. Это вроде такие поступления в бюджет. Но если бы мы эту сталь переработали здесь у нас в Украине, то мы бы получили порядка 4,5 млрд грн от металлургических предприятий", - объяснил Гужва.

Эксперт подчеркнул: необходимо немедленно вводить запрет на экспорт лома, иначе государство понесет огромные потери. "Решение крайне актуальное, крайне востребованное. И если его не принимать, то до конца года наш экспорт может составить миллион тонн стали. Для государства это огромные потери", - сказал Гужва.

Напомним, ранее металлурги обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимира Зеленского с призывом временно ограничить экспорт лома и не допустить остановки украинских предприятий, которые уже страдают от дефицита сырья.

Позже Министерство экономики опубликовало проект постановления об ограничении экспорта, но принятие проекта по неизвестным причинам отсрочили. Между тем народный депутат Андрей Николаенко отметил: установленные пошлины на экспорт металлолома не способны предотвратить массовое вывозу сырья из Украины, и Минэкономики необходимо срочно ввести временный запрет на экспорт.
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Топ комментарии
+8
Каждый день вижу статью на цензоре на эту тему. Проплачено или что?
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08.10.2021 11:59
+8
У Цензора наверное финансовые проблемы, что статьи Ахметовских экспертов печатает.
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08.10.2021 12:11
+7
Ну не хотят заводы ахметова платить больше за лом. Вот и лобируют этот закон. Дешевле забошлять прессе и депутатикам чем платить справедливую цену за лом.
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08.10.2021 11:52
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Правила форума Совет форумчан
- Старший помощник Лом, я вам запрещаю покидать акваторию и территорию Украины!
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08.10.2021 11:47 Ответить
Ну не хотят заводы ахметова платить больше за лом. Вот и лобируют этот закон. Дешевле забошлять прессе и депутатикам чем платить справедливую цену за лом.
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08.10.2021 11:52 Ответить
Ну никак ахметов не хочет платить "цен на металлолом на международных рынках"
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08.10.2021 11:57 Ответить
Каждый день вижу статью на цензоре на эту тему. Проплачено или что?
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08.10.2021 11:59 Ответить
Ренат до конца года заплатил во все СМИ.
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08.10.2021 15:13 Ответить
Ахметва каждый день все о Украине думает не покладая рук На кого рассчитан етот ежедневный бред от ахметковых експердов? Цензор должен такие статьи печатать с пометкой РЕКЛАМА.
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08.10.2021 12:06 Ответить
"иначе государство понесет огромные потери"
С каких это пор Ахметов стал государством?
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08.10.2021 12:07 Ответить
без протекціоніскіх заходів державних чиновників вони не стали б ні Ахметовими, ні Пінчуками, ні Фірташами.
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08.10.2021 12:41 Ответить
Если периодически государство прощает долгов десятками миллиардов гривен, то кто угодно согласится на таких условиях.
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08.10.2021 15:15 Ответить
Так пусть металлурги Ахметова, Пинчука, Металстила, поднимут закупочные цены на лом и никто его вывозить не будет, почему нищая бабушка должна сдать свой старый чайник, старую кровать за копейки, чтоб олигархи стали богаче... не стой стороны к вопросу подошел купленный Ахметовым эксперт...
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08.10.2021 12:10 Ответить
У Цензора наверное финансовые проблемы, что статьи Ахметовских экспертов печатает.
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08.10.2021 12:11 Ответить
Иначе Ахметову на новый замок во Франции придется не год, а два работать
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08.10.2021 12:13 Ответить
Самое интересное что ахметка на местах скупает задурно лом, пользуется бесплатной рабочей силой по мировым меркам, а готовую продукцию нам впаривает дороже и хуже качеством чем из той же Кореи и Польши. Когда уже ета гнида обанкротится и свалит из нашей страны
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08.10.2021 12:18 Ответить
100%
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08.10.2021 12:32 Ответить
Совок був, Совком і залишається. Ні щоб підняти закупівельні ціни на метал, так вони в гірших традиціях давлять на заборони. Тільки протекція держави робить їх грошовими мішками чиновників. Зараз ще й заборони на старі автомобілі мають стати джерелом надходження металобрухту на металургійні комбінати. Аби Ахметов тільки не збіднів.
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08.10.2021 12:39 Ответить
Шахты он покупал по символической цене в 1 гривну. А сталелитейные заводы тоже обошлись не намного дороже.
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08.10.2021 15:17 Ответить
Да. Это - возобновляемый ресурс! Более того это стратегический резерв.
И вообще воооот такую ЖОПУ!!! ....надо в корне прекращать. Крайними мерами!!!!
На Осокорках продавці кавунів залишили після себе цілу купу зіпсованих ягід. Після того як продажі стали поганими торговці вирішили залишити кавуни просто під ногами.

Это не только продавцы, а и фермеры ТОЖЕЕЕЕ!!! Кардинальный выход - постройка, модернизация завода по производству консервированного АРБУЗНОГО сока и натурального органического арбузного ЖЕЛЕ!!!!
Вплоть до целевого государственного кредита ассоциации фермеров....
Вы там на полях ...в своем уме??????? Это ...КАСССССААА!!!!, которую вы закапываете в землю. Зимой эта органика на УРа!!!! пойдет в Европу.
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08.10.2021 13:41 Ответить
Это рынок, пусть ахметка дает цену. А то опять по бандитски, все под себя. А таких экспертов на .......
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08.10.2021 14:15 Ответить
Надо чтобы металлолом школьникам сдавать пану Ахметову бесплатно. Каждый год каждому школьнику страны по 50 кг. Сколько лет будет ещё уважаемый пан Ахметов жить в малосемейке?
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08.10.2021 15:11 Ответить
Не удивительно, что металурги переживают - от этого зависит доброполучие их семей, то, буде т ли хлеб у их детей. Но услишит ли власть?
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09.10.2021 21:41 Ответить
К сожалению , власти начхать на металургов, а на них пока эта промышленность и держится. Ух доиграются, если не услышат людей
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10.10.2021 14:00 Ответить
 
 