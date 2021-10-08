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ВР (27371) регламент (217) Арахамия (984)

"Слуга народа" Арахамия об изменениях в Регламент Рады: Нужно смягчить спецпроцедуру и расширить границы

"Слуги народа" рассматривают вопрос внесения изменений в Регламент ВР.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вы слышали, что вчера Галина Третьякова предлагала и всем кандидатам на должность спикера задавала вопрос о внедрении европейской практики о ведении так называемых дебатов… Мне кажется, это удобная практика. Я, кстати, кажется, больше года назад, подавал это в изменениях к регламенту, но тогда это не поддержали", - отметил он и добавил: "Нужно еще немного смягчить так называемый особенный режим - спецпроцедуру. Она была принята очень жесткой. У нас была наработана другая редакция, которая немного мягче. Думаю, мы будем ее принимать".

По словам Арахамии, речь идет о том, что если к законопроекту - более тысячи поправок, тогда каждая фракция должна подавать пять правок к каждому разделу документа.

"Мне кажется, этого мало. Поэтому нужно будет просто расширить эти границы. В нашем законопроекте был порог не тысяча поправок, а полторы тысячи", - отметил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Рахманин: "Слуги" теперь регулярно будут плевать на регламент ВР
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Топ комментарии
+8
Этот дурачок пусть свои гены лечит.
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08.10.2021 12:01
+7
Так у них уже есть один, который расширил себе границы, при чем, сознания:

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08.10.2021 12:04
+5
ой дурак....
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08.10.2021 12:02
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Этот дурачок пусть свои гены лечит.
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08.10.2021 12:01 Ответить
ой дурак....
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08.10.2021 12:02 Ответить
В том то и дело что ОНИ НЕ ДУРАКИ...а всех держат за лохов!
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08.10.2021 12:04 Ответить
Если будет так как хочет этом лемур коррупционный...то Раду можно вообще закрывать. маленький кабинет с вывеской рада прям на первом этаже на Банковой.
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08.10.2021 12:03 Ответить
Так у них уже есть один, который расширил себе границы, при чем, сознания:

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08.10.2021 12:04 Ответить
Очко свое расширь, бибизьяна с сухумского питомника, скоро пригодится
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08.10.2021 12:07 Ответить
Смягчить, расширить...
Я больше скажу, регламент надо ваще отменить в случаях, когда это удобно или выгодно Игроьвалеричу или ермаку.
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08.10.2021 12:07 Ответить
На проблемы смотреть ширше,а с людями быть мягче.
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08.10.2021 12:52 Ответить
...и пусть мух гоняют.
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08.10.2021 12:55 Ответить
Прибери свої смердючі. зелені рученята від українських Законів, дуполиз.
У себе в сочах порядок наводь.
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08.10.2021 12:57 Ответить
 
 