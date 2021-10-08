"Слуга народа" Арахамия об изменениях в Регламент Рады: Нужно смягчить спецпроцедуру и расширить границы

"Слуги народа" рассматривают вопрос внесения изменений в Регламент ВР.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Вы слышали, что вчера Галина Третьякова предлагала и всем кандидатам на должность спикера задавала вопрос о внедрении европейской практики о ведении так называемых дебатов… Мне кажется, это удобная практика. Я, кстати, кажется, больше года назад, подавал это в изменениях к регламенту, но тогда это не поддержали", - отметил он и добавил: "Нужно еще немного смягчить так называемый особенный режим - спецпроцедуру. Она была принята очень жесткой. У нас была наработана другая редакция, которая немного мягче. Думаю, мы будем ее принимать".

По словам Арахамии, речь идет о том, что если к законопроекту - более тысячи поправок, тогда каждая фракция должна подавать пять правок к каждому разделу документа.

"Мне кажется, этого мало. Поэтому нужно будет просто расширить эти границы. В нашем законопроекте был порог не тысяча поправок, а полторы тысячи", - отметил нардеп.

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