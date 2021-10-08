"Минус один враг. Все хорошо": скриншот сообщения "слуги народа" Третьяковой в партийном чате СН. ФОТО
Нардеп Гео Лерос опубликовал скриншот сообщения "слуги народа" Галины Третьяковой, которая, комментируя смерть нардепа Полякова, заявила, что это "минус один враг".
Об этом нардеп сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
В сообщении Третьяковой говорится: "Как по мне, то это минус один враг. Значит - все хорошо. Расследование должно быть"
"Владимир Зеленский, это твои люди 21 века", - прокомментировал публикацию Лерос.
Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше".
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Пожалуйста, подождите...
Певно, їй не дають спокою жахливі спогади про здоровенні чиряки на дуписькові. Або про мільйон мурах (там же і вище). Або про хмару негодованих комарів...
Враховуючи сказане вище, можна припустити, що умовний рефлекс імені професора Павлова чітко спрацював у випадку цієї істоти.
Конченой тварині місце на нарах зони
Ще трішки піднімуться ціни в магазинах та на комірне, настане опалювальний сезон і прийдуть платіжки, прийде час розрахування по зовнішнім кредитам та ОДВЗ...
Або, як казав класик: "О сколько нам открьітий чудньіх готовит..." Ну а хто в нас те готовить - відомо
у всех есть офшорывсе так говорят!
Им завтра дадут кожанку и маузер и они без сожаления расстреляют оппозиционных депутатов.
Вот что бывает, когда тупоголовое и безграмотное 73 процентное большинство приводит к власти большевиков.
*Завдяки прийняттю ВР закону про антесимізьм я нарешті маю змогу висловлюватися набагато політкоректніше.
Я думаю - это слова зарвавщейся не женщины, а бабищи. Ну какой из нее глава комитета соцполитики? У нее одна политика - пей, веселись, завтра все умрем.
Зосим, все добре.
Не думаю, що за останніх років 40-50 щось радикально помінялося в гастрономічних уподобаннях центрально-африканського населення...
...а иногда и вне жизни.
https://www.youtube.com/watch?v=KaWdbxB2RPw&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2