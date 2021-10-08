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Новости Умер нардеп Поляков
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ВР (27371) Лерос Гео (378) Третьякова Галина (118) Поляков Антон (111)

"Минус один враг. Все хорошо": скриншот сообщения "слуги народа" Третьяковой в партийном чате СН. ФОТО

Нардеп Гео Лерос опубликовал скриншот сообщения "слуги народа" Галины Третьяковой, которая, комментируя смерть нардепа Полякова, заявила, что это "минус один враг".

Об этом нардеп сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении Третьяковой говорится: "Как по мне, то это минус один враг. Значит - все хорошо. Расследование должно быть"

"Владимир Зеленский, это твои люди 21 века", - прокомментировал публикацию Лерос.

Минус один враг. Все хорошо: скриншот сообщения слуги народа Третьяковой в партийном чате СН 01

Также читайте: "Слуга народа" Третьякова радуется "партийной чистке" в стиле большевиков, - Сюмар

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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Топ комментарии
+60
Уникальная мразь. Ценнейший кадр для слуги урода.
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08.10.2021 12:04
+37
Чего еще ожидать от больной на всю ее голову7

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08.10.2021 12:04
+31
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08.10.2021 12:09
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уровень, мля...
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08.10.2021 12:03 Ответить
Уникальная мразь. Ценнейший кадр для слуги урода.
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08.10.2021 12:04 Ответить
минус фракция Слуг нарида засим должно быть расстрел... и расследвоание что сами расстрелялись.... ***(сарказм,игра слов, гипербола, аллегория, сатира политическая, компиляции, худрожественный вымысел)
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08.10.2021 12:18 Ответить
Чего еще ожидать от больной на всю ее голову7

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08.10.2021 12:04 Ответить
Ця ватніца-развратніца не така вже й хвора на голову, якщо обирає собі якісний матрас, щоб спина від сєкасу не боліла.
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08.10.2021 12:22 Ответить
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08.10.2021 14:36 Ответить

Певно, їй не дають спокою жахливі спогади про здоровенні чиряки на дуписькові. Або про мільйон мурах (там же і вище). Або про хмару негодованих комарів...
Враховуючи сказане вище, можна припустити, що умовний рефлекс імені професора Павлова чітко спрацював у випадку цієї істоти.
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08.10.2021 22:32 Ответить
Тридварасты пришли во власть, чему удивлятся?
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08.10.2021 12:04 Ответить
Таких дур конченных не выгоняют ими гордятся...
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08.10.2021 12:04 Ответить
Сильно мелкий этот Лерос. С такими заявами как у него он мог бы всех на уши поставить. А в результате - гавкнет - и в будку. - Слишком мелкий.
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08.10.2021 12:05 Ответить
Пошла в спам, псина ЗЕбильная👎
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08.10.2021 12:09 Ответить
Правильно говорила Третьячиха, жаль твоих предков не стерилизовали
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08.10.2021 14:41 Ответить
Тебя больше жаль )) - Не сумели правильно прервать беременность )))
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08.10.2021 14:44 Ответить
Мне тоже себя жаль, прерви твоя мамка беременность, не пришлось бы мне тебе отвечать
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08.10.2021 14:46 Ответить
Тебе жаль себя не потому. А шо недоделанный ))
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08.10.2021 14:48 Ответить
То шо ты недоделанный, это плохо, мне жаль что тебя в матке не прибили
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08.10.2021 15:12 Ответить
Нет. Ты воруешь у меня инфу,про то,что ты недоделанный. Это нечестно )) - Ты еще и вор. И бессовестный ))
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08.10.2021 15:15 Ответить
О! Понятно. Слушай, подпись оставляй, шо ты зебил на ставке, шоб вопросов не возникало
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08.10.2021 15:19 Ответить
Реально Ужас! хотя от этой твари другого и не ожидал.
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08.10.2021 12:06 Ответить
Твари зеленые.
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08.10.2021 12:06 Ответить
Просто - ТВАРЬ!
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08.10.2021 12:06 Ответить
Вона гірше скотини.

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08.10.2021 12:16 Ответить
Вы ее видно до этого не видели?а то тоже удивилась предложению ей всю Раду заразить )))
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08.10.2021 12:15 Ответить
Да видеть не страшно, страшно во владе иметь такое ЧУДОВИЩЕ, в ней нет ничего человеческого, с такими Вовочке один проклен, мне жаль, был не плохой комедиант, стал ................................... , каждый может назвать по своему, по ТРЕТЬЯКОВСКИ.
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08.10.2021 12:22 Ответить
Шариковы у руля страны
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08.10.2021 12:07 Ответить
Логічно,що диктатура від залякувань перейшла до вбивств.
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08.10.2021 12:08 Ответить
корова кровожадная.
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08.10.2021 12:08 Ответить
Галины Третьяковой, которая, комментируя смерть нардепа Полякова, заявила, что это "минус один враг". Источник:
Конченой тварині місце на нарах зони
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08.10.2021 12:08 Ответить
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08.10.2021 12:09 Ответить
З такою футболкою може і до дому не добратися Тим більш на хелуін .
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08.10.2021 12:12 Ответить
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08.10.2021 12:14 Ответить
Конченная мразь. Пи....ц просто. Сколько еще эта быдло-баба будет выкидывать дичь?
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08.10.2021 12:10 Ответить
клоуны сьехали с катушек от безнаказанности. У меня чуйка, что этой зимой будет третий майдан
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08.10.2021 12:10 Ответить
Не буде. "Смєтуни" ще не нажерлися, хоча більшість з них вже зі стану "хужє нє будєт" переходить до стану "я за нєго нє галасавал" і наближаються до стану "а шо ж тепер робить?"
Ще трішки піднімуться ціни в магазинах та на комірне, настане опалювальний сезон і прийдуть платіжки, прийде час розрахування по зовнішнім кредитам та ОДВЗ...
Або, як казав класик: "О сколько нам открьітий чудньіх готовит..." Ну а хто в нас те готовить - відомо
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08.10.2021 12:21 Ответить
походу исключить и выгнать из ВР!
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08.10.2021 12:10 Ответить
У нормальному суспільстві за такі слова цю курву позбавили б мандата і всіх депутатських пільг,а у нас це вітається бо така ми країна.
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08.10.2021 12:11 Ответить
В нормальному суспільстві таких потвор не обирають.
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08.10.2021 12:16 Ответить
Яке суспільство такі й депутати,вони такими були ,є,і будуть поки суспільство не зміниться. А поки що у нас кращих і не було.
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08.10.2021 12:26 Ответить
А у нас новий "спікер" їй виключив мікрофона.
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08.10.2021 12:19 Ответить
Не, ну шо тут такого - у всех есть офшоры все так говорят!
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08.10.2021 12:27 Ответить
Это фактически признание того что "СН" погибший был неугоден живым. .
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08.10.2021 12:14 Ответить
Боооже! Яке кончене!
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08.10.2021 12:16 Ответить
Что вы хотите от Швондеров, сидящих на зарплате у олигархической мафии.
Им завтра дадут кожанку и маузер и они без сожаления расстреляют оппозиционных депутатов.
Вот что бывает, когда тупоголовое и безграмотное 73 процентное большинство приводит к власти большевиков.
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08.10.2021 12:17 Ответить
Обирай тих кого бажаєш,чого тут скиглити.
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08.10.2021 12:28 Ответить
третьякову тоже неплохо было бы
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08.10.2021 12:18 Ответить
это уже за гранью добра и зла...
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08.10.2021 12:21 Ответить
Ищите украинский "новичок"!
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08.10.2021 12:23 Ответить
У нас в г.Архангельске в 1979г. расстреляли маньяка третьякова, который убил и расчленил 8 женщин. Не его родственница? Внешнее схлдство 99%.
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08.10.2021 12:29 Ответить
курва крашена
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08.10.2021 12:33 Ответить
зебилы, кого вы понавыбирали?
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08.10.2021 12:45 Ответить
Ну, колись і її смерть відсвяткують.
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08.10.2021 12:46 Ответить
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08.10.2021 12:48 Ответить
Не можна так звісно. Но світогляд Полякова був на рівні Дубінського і опж. Краще промовчати але не і треба записувати його в мученики і патріоти.
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08.10.2021 12:53 Ответить
Унікальна мерзотна потвора.

*Завдяки прийняттю ВР закону про антесимізьм я нарешті маю змогу висловлюватися набагато політкоректніше.
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08.10.2021 12:54 Ответить
не могу понять откуда у гитлера была такая патологическая любов к евреям, может он был прав
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08.10.2021 13:00 Ответить
Вроде бы женщине не пристойно так опускаться. Кому новоприставленный враг?
Я думаю - это слова зарвавщейся не женщины, а бабищи. Ну какой из нее глава комитета соцполитики? У нее одна политика - пей, веселись, завтра все умрем.
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08.10.2021 13:39 Ответить
Що це за "Засім"?! Якщо ім'я, то Зосим.

Зосим, все добре.
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08.10.2021 13:58 Ответить
73% жлобів-лохів мають пишатися своїм вибором
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08.10.2021 14:01 Ответить
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08.10.2021 14:02 Ответить
Якщо цю товсту свиноматку зіб'є випадково машина ми теж не будем сумувати...
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08.10.2021 14:09 Ответить
Нє, колего, не кажіть так. Привід для сумування все ж є: ноусери в Африці залишаться голодними...
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08.10.2021 18:26 Ответить
Бо ноусери свинину не їдять, тим більш таку, ліпше матрас з*їдять.
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08.10.2021 18:32 Ответить
От тут маю чим заперечити. Можливо, Ви не в курсі: президент Центрально-Африканської Республіки (ЦАР) у свій час вгамував свій голод за рахунок ізраїльського дипломата - жінки повної статури. А на зрозуміле обурення ізраїльської сторони з найневиннішим виглядом той ноусер заявив: "Нема проблем - можете з'їсти будь-кого з наших дипломатів" .
Не думаю, що за останніх років 40-50 щось радикально помінялося в гастрономічних уподобаннях центрально-африканського населення...
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08.10.2021 22:25 Ответить
Ну а цю може якийсь збоченець і то може подавитися.
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09.10.2021 07:00 Ответить
Нам не зрозуміти, що діється у черепних коробках ноусерів : чи там ґенеруються якісь збоченьства, чи для них "цукрова свинина" - те саме, що для нас - вареники з вишнями у сметані.
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09.10.2021 12:49 Ответить
Ну если "Слуги" друг о друге такого мнения, то какого мнения они о народе Украины в целом и своих избирателях в частности?
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08.10.2021 14:30 Ответить
Ответ очевиден. У каждого в СН собственные шкурные интересы. Им украинский народ нужен только для голосов на выборах и пополнения казны деньгами. А все те, кто в первую очередь думает не о наживе, а о людях, то как правило оказываются вне этой фракции "жуликов и воров".

...а иногда и вне жизни.
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11.10.2021 09:11 Ответить
Доречі, перед смертю Поляков відвідав "знаменитий" ресторан "Велюр" Колі Котлети, тай собі партійний осередок Слуг народу

https://www.youtube.com/watch?v=KaWdbxB2RPw&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BA2
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08.10.2021 14:54 Ответить
С таким подходом не удивлюсь, если вскоре основным средством убеждения для "слуг" станет чудотворное средство "Новичок".
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08.10.2021 15:52 Ответить
Вот школота, даже бухать не умеет.
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08.10.2021 17:32 Ответить
не раз травят простых холопов за то шоб спереть у них 500 грн., а тут депутат - может цена вопроса "слегка" поболее?
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08.10.2021 18:34 Ответить
А от цікаво. Якщо цю... істоту та й відрядити до ноусерів з Центрально-Африканської Республіки - вони б таке засмакували?..
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08.10.2021 18:24 Ответить
Справжня слуга народу, на підвищення піде. Та і смерть того тіпа на фоні зачистки Зеленським усіх незгодних виглядає дивно.
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09.10.2021 01:12 Ответить
Дивне створіння... Судячи з вікіпедії ця тітка має три вищих освіти, а ось той факт, що за всіма й кожним в ВР пильно слідкують, вона виходить не знає.
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11.10.2021 09:02 Ответить
 
 