"Минус один враг. Все хорошо": скриншот сообщения "слуги народа" Третьяковой в партийном чате СН. ФОТО

Нардеп Гео Лерос опубликовал скриншот сообщения "слуги народа" Галины Третьяковой, которая, комментируя смерть нардепа Полякова, заявила, что это "минус один враг".

Об этом нардеп сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении Третьяковой говорится: "Как по мне, то это минус один враг. Значит - все хорошо. Расследование должно быть"

"Владимир Зеленский, это твои люди 21 века", - прокомментировал публикацию Лерос.

Также читайте: "Слуга народа" Третьякова радуется "партийной чистке" в стиле большевиков, - Сюмар

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.