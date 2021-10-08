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Новости
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Бабий Яр (188) офшор (511) Саакашвили (3210) Шустер Савик (652) Разумков Дмитрий (1520)

"Ящик Пандоры Зеленского": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят офшоры президента и кому выгодно увольнение Разумкова

В пятницу, 8 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят трагедию Бабьего Яра, офшоры Зеленского и "Квартала 95": должен ли президент объясниться, а также что должно произойти, чтобы Михеил Саакашвили вышел на свободу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

О годовщине страшной трагедии Бабьего Яра, аресте Михеила Саакашвили, увольнении Дмитрия Разумкова и миллионах на офшорных счетах Зеленского и "Квартала 95" – поговорим в "Свободе слова Савика Шустера" в эту пятницу в 21:00.

Гости студии:
ДМИТРИЙ РАЗУМКОВ, народный депутат, внефракционный;
АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК, министр финансов Украины (2016-2018), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019);
ИРИНА ГЕРАЩЕНКО, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";
ИВАН КРУЛЬКО, народный депутат, Всеукраинское объединение "Батькивщина";
ОЛЕГ ВОЛОШИН, народный депутат, "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ"; СЕРГЕЙ РАХМАНИН, народный депутат, "ГОЛОС";
ВИКТОР ЧУМАК, исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины (2020); СЕРГЕЙ ФУРСА, заместитель директора Dragon Capital;
СЕРГЕЙ ЩЕРБИНА, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";
КОБА НАКОПИЯ, депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение";
РОМАН ШЛЕЙНОВ, региональный редактор OCCRP, журналист интернет-издания журналистских расследований "Важные события";
АННА БАБИНЕЦ, главный редактор агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо".

ТАКЖЕ МЫ ПРИГЛАСИЛИ К ДИСКУССИИ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА". НО, К СОЖАЛЕНИЮ, ОТВЕТА ОТ НИХ ПОКА НЕ ПОЛУЧИЛИ.

Они говорят, а решает народ. Трансляция: https://youtu.be/N6JD31DU6sg

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Топ комментарии
+4
Убийство полякова зебилоидами - это ящик Пандоры похлеще отставки разумкова
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08.10.2021 12:15
+3
просто цікаво: який буде розподіл часу на всі заявлені проблеми... Бо вчора олігархічний Г+Г весь свій час присвятив трагедії Бабиного Яру, не згадавши жодної іншої загальнодержавної проблеми. Так само зробив інший олігархічний ІСТV в понеділок (з чого я засумнівався, що Пінкуч - олігарх, який підтримує рудиківське крилов Голосі..., чи не устіновське?)
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08.10.2021 12:17
+3
ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова - 08.10.2021, початок о 19-45 на телеканалі Еспресо та https://www.youtube.com/watch?v=X1EAHvbdv9M на ютуб-каналі 5-го телеканалу
Ведучий і гості програми обговорять найголовніші теми тижня
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08.10.2021 12:38
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Убийство полякова зебилоидами - это ящик Пандоры похлеще отставки разумкова
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08.10.2021 12:15 Ответить
фігня. У всяк випадку, це на думку 73/43%зебілів
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08.10.2021 12:41 Ответить
Мочи Зеленую мерзкую плесень по всем "фронтам" СМИ!
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08.10.2021 12:15 Ответить
Під Вавою горить табуретка синім полум"ям і він крутиться як вуж на пательні.
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08.10.2021 12:17 Ответить
просто цікаво: який буде розподіл часу на всі заявлені проблеми... Бо вчора олігархічний Г+Г весь свій час присвятив трагедії Бабиного Яру, не згадавши жодної іншої загальнодержавної проблеми. Так само зробив інший олігархічний ІСТV в понеділок (з чого я засумнівався, що Пінкуч - олігарх, який підтримує рудиківське крилов Голосі..., чи не устіновське?)
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08.10.2021 12:17 Ответить
Невже Беня на НеЛоха бочку котить?

Кошелёк-кошелёк, какой кошелёк?
Пардон. Офшори- офшори!
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08.10.2021 12:18 Ответить
Ні, не беня котить. А рижамразь.
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08.10.2021 12:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=S_s55Tp2aTg https://www.youtube.com/watch?v=S_s55Tp2aTg

Кошелёк-кошелёк, какой кошелёк?
Пардон. Офшори- офшори!
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08.10.2021 12:21 Ответить
Увольнение Разумкова в первую очередь выгодно самому Разумкову.)) Вся политическая повестка теперь на нём. Похоже начался предвыборный проект- антиЗеленский. Молодой, не высокий, амбициозный… но другой!))) Интересно, кто генеральный продюсер. Ахметов
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08.10.2021 12:25 Ответить
?
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08.10.2021 12:26 Ответить
Шмигаль - ?
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08.10.2021 12:40 Ответить
Одно другому не мешает. У спрута много щупалец. Пока одна делает что-то, другая может делать что-то совершенно иное.))
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08.10.2021 12:55 Ответить
Ну все, Шустеру приготовится на выход....из страны)
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08.10.2021 12:28 Ответить
ПОЛІТКЛУБ Віталія Портникова - 08.10.2021, початок о 19-45 на телеканалі Еспресо та https://www.youtube.com/watch?v=X1EAHvbdv9M на ютуб-каналі 5-го телеканалу
Ведучий і гості програми обговорять найголовніші теми тижня
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08.10.2021 12:38 Ответить
До Портникова на 5-тий/Еспресо слуги уродів також не прийшли.
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08.10.2021 19:47 Ответить
зеленский через своего подельника баканова пытается сорвать эту передачу сегодня
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08.10.2021 13:00 Ответить
чо-чо?
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08.10.2021 13:18 Ответить
 
 