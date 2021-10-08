"Ящик Пандоры Зеленского": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят офшоры президента и кому выгодно увольнение Разумкова
В пятницу, 8 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят трагедию Бабьего Яра, офшоры Зеленского и "Квартала 95": должен ли президент объясниться, а также что должно произойти, чтобы Михеил Саакашвили вышел на свободу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
О годовщине страшной трагедии Бабьего Яра, аресте Михеила Саакашвили, увольнении Дмитрия Разумкова и миллионах на офшорных счетах Зеленского и "Квартала 95" – поговорим в "Свободе слова Савика Шустера" в эту пятницу в 21:00.
Гости студии:
ДМИТРИЙ РАЗУМКОВ, народный депутат, внефракционный;
АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК, министр финансов Украины (2016-2018), секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (2019);
ИРИНА ГЕРАЩЕНКО, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";
ИВАН КРУЛЬКО, народный депутат, Всеукраинское объединение "Батькивщина";
ОЛЕГ ВОЛОШИН, народный депутат, "ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ"; СЕРГЕЙ РАХМАНИН, народный депутат, "ГОЛОС";
ВИКТОР ЧУМАК, исполняющий обязанности Генерального прокурора Украины (2020); СЕРГЕЙ ФУРСА, заместитель директора Dragon Capital;
СЕРГЕЙ ЩЕРБИНА, главный редактор интернет-издания "РБК-Украина";
КОБА НАКОПИЯ, депутат парламента Грузии от партии "Единое национальное движение";
РОМАН ШЛЕЙНОВ, региональный редактор OCCRP, журналист интернет-издания журналистских расследований "Важные события";
АННА БАБИНЕЦ, главный редактор агентства журналистских расследований "Слідство.Інфо".
ТАКЖЕ МЫ ПРИГЛАСИЛИ К ДИСКУССИИ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА". НО, К СОЖАЛЕНИЮ, ОТВЕТА ОТ НИХ ПОКА НЕ ПОЛУЧИЛИ.
Они говорят, а решает народ. Трансляция: https://youtu.be/N6JD31DU6sg
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Кошелёк-кошелёк, какой кошелёк?
Пардон. Офшори- офшори!
Кошелёк-кошелёк, какой кошелёк?
Пардон. Офшори- офшори!
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