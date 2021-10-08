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Главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики, - Ирина Геращенко

Главы фракций Рады требуют снять

Руководители парламентских фракций требуют снять Галину Третьякову с должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Какая-то полная моральная деградация. Глава комитета социальной политики Галина Третьякова написала в партийном чате "слуг" слова радости отнтосительно смерти коллеги, мол, "одним врагом меньше". А потом еще сказала, что это свобода слова", - возмутилась Геращенко.

"Та же Третьякова, которая вчера клеймила Разумкова, который давал слово оппозиции и не выключал микрофон, когда критикуют Зеленского. Это просто шок. Хочется извиниться перед семьей и близкими Антона Полякова, что такое вообще возможно. Что такое происходит в парламенте. Что здесь стая", - пишет Геращенко.

"Руководители парламентских фракций подают совместное заявление в регламентный комитет с требованием отстранить Третьякову от 5 сессионных заседаний и отправить ее в отставку с поста председателя комитета соцполитики", - отметила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".

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Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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Топ комментарии
+18
скорее такая доктор смерть из концлагеря.....
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08.10.2021 12:20
+13
мне одному эта тварь напоминает Мюллера в юбке???????????????
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08.10.2021 12:19
+12
Её сцуку надо на...выгнать из Рады......
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08.10.2021 12:19
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мне одному эта тварь напоминает Мюллера в юбке???????????????
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08.10.2021 12:19 Ответить
скорее такая доктор смерть из концлагеря.....
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08.10.2021 12:20 Ответить
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08.10.2021 12:38 Ответить
Таки у Мюллера интеллект был а тут лицо им не , обезображенное,
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08.10.2021 12:27 Ответить
Швидше, Йозефа Менгеле
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08.10.2021 13:53 Ответить
Её сцуку надо на...выгнать из Рады......
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08.10.2021 12:19 Ответить
согласен хоть газ дороговат но 5 кубов не жалко..
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08.10.2021 12:20 Ответить
Интересно как теперь Слуги Уроды будуть ее оправдывать???
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08.10.2021 12:21 Ответить
скажут что у всех есть враги,и что все радуются их смерти. Ахламония же так ответил про офшоры.
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08.10.2021 12:24 Ответить
Вы забыли уточнить ,что"скоропостижно почившие " враги
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08.10.2021 12:27 Ответить
Ржавая баржа для всех Слуг Уродов и по Днепру ..под Новороссийск....
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08.10.2021 12:22 Ответить
"Третьякова написала в партийном чате "слуг" слова радости отнтосительно смерти коллеги".
На свою погибіль радується.
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08.10.2021 12:23 Ответить
её в дыру выслать
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08.10.2021 12:24 Ответить
Мало...вышвырнуть отовсюду и чтоб родственники жертвы все ее "непосильно заработанное" в суде за моральный ущерб отжали...хотя какой пиар зекрысе ...его шавки булыжник на шейку ему и оденут)
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08.10.2021 12:24 Ответить
Тебе, что комитет ВР, что министр кабмина - какая разница?
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08.10.2021 12:31 Ответить
який "її зам"? Вона що міністр?
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08.10.2021 12:34 Ответить
ещё и "социальная" политика? ну, капец...
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08.10.2021 12:26 Ответить
А вы что ее перл про "неполноценных" детей ещё не слышали?после этого до сих пор в должности остаётся
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08.10.2021 12:29 Ответить
Зелёные каждый день не перестают удивлять. Кажется, что дно уже пробито, а оказывается - нiт. По сравнению с зе плесенью, даже янык душка.
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08.10.2021 12:28 Ответить
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08.10.2021 12:29 Ответить
Монтянша-2
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08.10.2021 12:32 Ответить
Галина Николаевна Третьякова (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Галина Миколаївна Третьякова; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 21 января https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1963 года , с. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%90%D0%BA%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Новокубанка , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Целиноградская область , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Казахская ССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) від невдалого схрещення вівці з верблюдом.
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08.10.2021 12:43 Ответить
"Какая-то полная моральная деградация. Глава комитета социальной политики Галина Третьякова написала в партийном чате "слуг" слова радости отнтосительно смерти коллеги, мол, "одним врагом меньше". А потом еще сказала, что это свобода слова", - возмутилась Геращенко.

"Та же Третьякова, которая вчера клеймила Разумкова, который давал слово оппозиции и не выключал микрофон, когда критикуют Зеленского. Это просто шок. Хочется извиниться перед семьей и близкими Антона Полякова, что такое вообще возможно. Что такое происходит в парламенте. Что здесь стая", - пишет Геращенко.

Не думал, что когда-то буду аплодировать И. Геращенко. Еще полгодика правления ЗЕмразей и я пойду агитировать за Порошенко. "Чудны дела твои, Господи"
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08.10.2021 12:44 Ответить
еще один перл этого уё**** Законопроект " хочешь гнать самогон - купи корову!"
***
Галина Третьякова: Дело в том, что не только в Украине, но и в европейском сообществе производство молока является низкомаржинальным. Это означает, что прибыль очень низкая. У нас с молоком ситуация катастрофическая, потому что производитель получает за его производство стоимость, равную стоимости очищенной воды.Для того чтобы сбалансировать в фермерском домохозяйстве производство молока, сделать его прибыльным, некоторые европейские страны позволяют получать доход за счет продажи крепких алкогольных напитков. Например, это опыт Швейцарии и Великобритании. Если за рубежом можно найти виски, шнапс, который производят фермеры, то почему мы не можем производить свой собственный самогон - как чистый, так и настоянный.
Елена Новикова: А в таком случае, почему мы привязываем 150 литров самогона к тонне молока? Не проще ли просто взять и легализовать этот самогон: получай лицензию, производи свои 150 литров, зачем тебе покупать 4 коров?
Галина Третьякова: У меня и у нашей команды, которая подписывала этот законопроект, не было желания сделать более прибыльным производство, например, «Хортицы». Речь идет прежде всего о домохозяйствах.
Елена Новикова: Там же есть ограничение - 150 литров. Это точно не «Хортица».
Галина Третьякова: Правильно, там нет юридических лиц, там есть ФЛП, есть фермерские домохозяйства.
Елена Новикова: Мы не против легализации таких вот маленьких «самогонщиков». Нас удивляет сочетание: тонна молока - 150 литров самогона. Если бабушка где-то варит самогон, то не будет же она покупать еще стадо коров и ухаживать за ними.
Галина Третьякова: Но когда я закончу депутатскую деятельность, то для того, чтобы производить самогон, который является высокодоходным продуктом, куплю двух-трех коров. И этот баланс выработки молока, традиционного продукта для нашего фермера, в сочетании с самогоном, тоже традиционным, но высокодоходным, приводит к тому, что домохозяйство становится прибыльным.
Елена Новикова: Это мотивирует фермеров, у которых коровы, просто приобрести себе самогонный аппарат, а может и два, и залить все село спиртом.
Галина Третьякова: Зачем село?
Елена Новикова: Ну, продать его окружающим селам.
Галина Третьякова: Да. Будет крафтовый самогон, который производится именно этим домохозяйством. У фермера будет своя бутылочка, своя этикетка. Он будет развивать экономику, продавать свой продукт, он будет производить, в том числе и молоко. Что здесь плохого?
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08.10.2021 13:00 Ответить
бахнутая на всю голову
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08.10.2021 13:23 Ответить
бахнутая - это Вы цензурно и дипломатично!!! (согласен с Вами... тупое чмо с завышенным самомнением)
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08.10.2021 13:52 Ответить
КОНФИСКУЙТЕ ЕЩЕ У НЕЕ МАТРАЦ!
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08.10.2021 13:34 Ответить
Так вот под чьей жирной пархатой пятой "точкой" социалка в Украине.
Мы для Третьяковой - враги.
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08.10.2021 14:56 Ответить
****ще... жирное.....
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09.10.2021 11:24 Ответить
 
 