Главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики, - Ирина Геращенко

Руководители парламентских фракций требуют снять Галину Третьякову с должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Какая-то полная моральная деградация. Глава комитета социальной политики Галина Третьякова написала в партийном чате "слуг" слова радости отнтосительно смерти коллеги, мол, "одним врагом меньше". А потом еще сказала, что это свобода слова", - возмутилась Геращенко.

"Та же Третьякова, которая вчера клеймила Разумкова, который давал слово оппозиции и не выключал микрофон, когда критикуют Зеленского. Это просто шок. Хочется извиниться перед семьей и близкими Антона Полякова, что такое вообще возможно. Что такое происходит в парламенте. Что здесь стая", - пишет Геращенко.

"Руководители парламентских фракций подают совместное заявление в регламентный комитет с требованием отстранить Третьякову от 5 сессионных заседаний и отправить ее в отставку с поста председателя комитета соцполитики", - отметила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".

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Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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