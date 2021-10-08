Главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики, - Ирина Геращенко
Руководители парламентских фракций требуют снять Галину Третьякову с должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов.
Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Какая-то полная моральная деградация. Глава комитета социальной политики Галина Третьякова написала в партийном чате "слуг" слова радости отнтосительно смерти коллеги, мол, "одним врагом меньше". А потом еще сказала, что это свобода слова", - возмутилась Геращенко.
"Та же Третьякова, которая вчера клеймила Разумкова, который давал слово оппозиции и не выключал микрофон, когда критикуют Зеленского. Это просто шок. Хочется извиниться перед семьей и близкими Антона Полякова, что такое вообще возможно. Что такое происходит в парламенте. Что здесь стая", - пишет Геращенко.
"Руководители парламентских фракций подают совместное заявление в регламентный комитет с требованием отстранить Третьякову от 5 сессионных заседаний и отправить ее в отставку с поста председателя комитета соцполитики", - отметила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".
Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным прокуратуры, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
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На свою погибіль радується.
"Та же Третьякова, которая вчера клеймила Разумкова, который давал слово оппозиции и не выключал микрофон, когда критикуют Зеленского. Это просто шок. Хочется извиниться перед семьей и близкими Антона Полякова, что такое вообще возможно. Что такое происходит в парламенте. Что здесь стая", - пишет Геращенко.
Не думал, что когда-то буду аплодировать И. Геращенко. Еще полгодика правления ЗЕмразей и я пойду агитировать за Порошенко. "Чудны дела твои, Господи"
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Галина Третьякова: Дело в том, что не только в Украине, но и в европейском сообществе производство молока является низкомаржинальным. Это означает, что прибыль очень низкая. У нас с молоком ситуация катастрофическая, потому что производитель получает за его производство стоимость, равную стоимости очищенной воды.Для того чтобы сбалансировать в фермерском домохозяйстве производство молока, сделать его прибыльным, некоторые европейские страны позволяют получать доход за счет продажи крепких алкогольных напитков. Например, это опыт Швейцарии и Великобритании. Если за рубежом можно найти виски, шнапс, который производят фермеры, то почему мы не можем производить свой собственный самогон - как чистый, так и настоянный.
Елена Новикова: А в таком случае, почему мы привязываем 150 литров самогона к тонне молока? Не проще ли просто взять и легализовать этот самогон: получай лицензию, производи свои 150 литров, зачем тебе покупать 4 коров?
Галина Третьякова: У меня и у нашей команды, которая подписывала этот законопроект, не было желания сделать более прибыльным производство, например, «Хортицы». Речь идет прежде всего о домохозяйствах.
Елена Новикова: Там же есть ограничение - 150 литров. Это точно не «Хортица».
Галина Третьякова: Правильно, там нет юридических лиц, там есть ФЛП, есть фермерские домохозяйства.
Елена Новикова: Мы не против легализации таких вот маленьких «самогонщиков». Нас удивляет сочетание: тонна молока - 150 литров самогона. Если бабушка где-то варит самогон, то не будет же она покупать еще стадо коров и ухаживать за ними.
Галина Третьякова: Но когда я закончу депутатскую деятельность, то для того, чтобы производить самогон, который является высокодоходным продуктом, куплю двух-трех коров. И этот баланс выработки молока, традиционного продукта для нашего фермера, в сочетании с самогоном, тоже традиционным, но высокодоходным, приводит к тому, что домохозяйство становится прибыльным.
Елена Новикова: Это мотивирует фермеров, у которых коровы, просто приобрести себе самогонный аппарат, а может и два, и залить все село спиртом.
Галина Третьякова: Зачем село?
Елена Новикова: Ну, продать его окружающим селам.
Галина Третьякова: Да. Будет крафтовый самогон, который производится именно этим домохозяйством. У фермера будет своя бутылочка, своя этикетка. Он будет развивать экономику, продавать свой продукт, он будет производить, в том числе и молоко. Что здесь плохого?
Мы для Третьяковой - враги.