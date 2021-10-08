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журналистика (3253) Нобелевская премия (189) Норвегия (657)

Лауреатами Нобелевской премии мира стали главред российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса

Лауреатами Нобелевской премии мира стали главред российской

Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира 2021 года филиппинской журналистке-расследователю Марии Ресса и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

Они награждены "за усилия по защите свободы слова, которая является непременным условием для демократии и устойчивого мира", говорится в пресс-релизе комитета. "Одновременно они представляют собой всех журналистов, которые защищают этот идеал в мире, где демократия и свобода прессы сталкивается с растущим противодействием, считают в комитете.

Там напомнили, что Ресса использовала свободу выражения, чтобы показать злоупотребление властью, применение насилия и усиливающийся авторитаризм на Филиппинах. В том числе она критиковала неоднозначную силовую кампанию нынешнего президента Родриго Дутерте с наркотрафиком, в которой смертей столько, что эта кампания стала похожей на войну с собственным населением, считают в Осло.

"Дмитрий Андреевич Муратов десятилетия защищает свободу слова в России во все более сложной обстановке", - отметили в комитете и напомнили, что он был одним из основателей независимой "Новой газеты" в 1993 году, руководит ею в общей сложности 24 года и она остается "самой независимой газетой России на сегодняшний день", критически освещая коррупцию, полицейское насилие, незаконные аресты, подтасовки на выборах и деятельность "фабрик троллей".

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Топ комментарии
+8
Оля, Вы морально деградировали. Назвать Муратова путинской портянкой это как Анну Политковскую назвать путинской подпевалой.
У Вас каша в голове.
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08.10.2021 13:02
+6
Откуда здесь столько пригожинцев? Муратов возглавляет газету, которая еще единственная в рашке пишет правду. Браво Новой газете! Кадырка объявил их давно своими врагами
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08.10.2021 13:51
+3
у них работа такая, ходить везде и гадить. не обращайте на кремлеботов внимание.
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08.10.2021 14:32
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Оля, Вы морально деградировали. Назвать Муратова путинской портянкой это как Анну Политковскую назвать путинской подпевалой.
У Вас каша в голове.
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08.10.2021 13:02 Ответить
V rossii net oppozitsii, vse sotrudnichaut s FSB. Kto ne sotrudnichaet - v rosii ne zhivet. V smysle dolgo ne zhivet. A ostalnye prosto klouny dlya razvlechenia tsarya kogda on hochet v democratiu poigrat.
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08.10.2021 14:23 Ответить
я думаю что это очень большое преувеличение считать что население страны сотрудничает со своими спецслужбами в своём большинстве, независимо от страны. это не так.
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08.10.2021 14:31 Ответить
так, я його переплутала з іншим. Вже розібралась. Вибачте. такоє от...
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08.10.2021 19:44 Ответить
Запад об этом знает, иначе бы дали уже давно. Каждую кандидатуру проверяют под микроскопом. Это же страшный скандал, Нобелевскую премию мира неонацисту.
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08.10.2021 12:45 Ответить
Навальний, звичайно, такий самий мудак як і інші кацапи, але яка ще зіга? Бабченко дурню пише. Навальний за зігу Тесака посадив в 2007 році.
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08.10.2021 13:43 Ответить
Все вроде логично. Филиппины пожалуй единственное государство в Азии открыто враждебное Западу. Ну и рашка, невзрачный заменитель Навального, о котором до этого мало кто знал.
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08.10.2021 13:18 Ответить
Откуда здесь столько пригожинцев? Муратов возглавляет газету, которая еще единственная в рашке пишет правду. Браво Новой газете! Кадырка объявил их давно своими врагами
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08.10.2021 13:51 Ответить
у них работа такая, ходить везде и гадить. не обращайте на кремлеботов внимание.
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08.10.2021 14:32 Ответить
нобелівську премію мира треба було давати Порошенку. Але після того як її дали обамі ні за що - вона просто замусолена пожмакана купюра, яка валяється під ногами.
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08.10.2021 14:58 Ответить
новая газета хорошего немало написала....
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08.10.2021 15:50 Ответить
 
 