"Слуга народа" Корниенко о заявлении Третьяковой о смерти Полякова: Каждый для себя определяет систему ценностей
Каждый для себя определяет систему ценностей.
Так в интервью журналистам в Верховной Раде первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал заявление нардепа "СН" Галины Третьяковой о смерти депутата Антона Полякова, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Корниенко рассказал, что выразил свои соболезнования по поводу смерти Полякова в партийном чате "слуг народа".
"Я знал Антона. Более того, я утвердил его нашим кандидатом в последний день регистрации. Знаете, для меня это не рядовая история. Потом мы с ним спорили. Вместе ходили в НАБУ. Это единственный человек, с которым я ходил в НАБУ… Несмотря на все политические моменты он точно был человеком, который хотел справедливости, чтобы страна жила лучше", - заявил нардеп.
Отвечая на вопрос журналистов, когда он последний раз общался с Поляковым, первый замглавы фракции "СН" рассказал: "Я с ним общался более чем "привет-привет" достаточно давно, наверное, месяца три назад. Мы вместе были на эфире. Мы там достаточно долго общались. Вчера, я, как и все, был на внеочередном заседании. Не скажу, что я внимательно слушал, что он там предлагал с трибуны, ну в принципе, у меня в последнее время не было с ним какого активного общения".
Корниенко признался, что владеет той же информацией о смерти Полякова, как и все, – причиной стала остановка сердца.
"Будем ожидать от правоохранителей следующую информацию. Я как должностное лицо узнал об этом немного раньше – информация поступила где-то в 7 утра. Сразу была информация, что, скорее всего, это естественная смерть", - констатировал политик и пообещал по возможности присутствовать на прощании с Поляковым.
Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
Пожалуйста, подождите...
Только то, что Зеленский лег под Фирташа и Беню, которым принадлежат все основные телеканалы, спасает его от мусорного бака и утопления в Днепре.
Мертвечук у 2004 привів на "інтер" до фірташа-льовочкіна. Пізніше, беня- перекупив.
- Чего тебе, горе мое? - спросила Птибурдукова, не оборачиваясь.
- Я обладать хочу тобой, Варвара!..
- Нет, каков мерзавец! - заметил Птибурдуков, тоже не оборачиваясь.
Напрасно хныкал Васисуалий о любви и голодной смерти. Варвара ушла навсегда к Птибурдукову, волоча за собой дорожный мешок с цветными рейтузами, фетровой шляпой, фигурными флаконами и прочими предметами дамского обихода.(с)
tZE inform
https://mobile.twitter.com/tZEinform/status/1446391781554376704 1h
Первичный анализ не показал наличие в крови Полякова алкоголя. факт №1
Водитель врет что от Полякова во время посадки в машину несло спиртным. факт второй Водитель врет , что Поляков просил подвезти к ресторану.
Если бы ему было плохо он просил бы в больницу.
Поляков, конечно, знал оборудки в том кодле, а потому был опасен, потому что не молчал. Там еще те арахамии-утилизаторы.
заданы..вопрос не в том -что кто -то прикажет "заболтать" дело...а вопрос в том- где найдут тех клятых "поганых мусаров" коих разогнал Аваков приснопамятный.. те кто осталисьв НПУ... это же пародия на Мистера Бина в полиции...
первичный анализ на алкоголь делается на драгере. Он вряд ли мог дышать в драгер как полагается в том состоянии.
Корниенко, сбрей заросли с пыки. Все равно второй рыхлый подбородок видно.
там вся кошара хворая...
Депутат Верховної Ради https://rus.lb.ua/file/person/4719_polyakov_anton_eduardovich.html Антон Поляков , якого нещодавно виключили з фракції "Слуга народу", подав заяву про вихід з партії.
Про це депутат повідомив у своєму https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly90Lm1lL3BvbGlha292YW50b24vMzkwP2ZiY2xpZD1Jd0FSMlBtOE40T3F6QnpfVFZUckhqN3lSWXNkNzZBaGM0MDdFVm5rZFNZNjV5a3YtR3AwejZSb19Hdy0w Telegram-каналі .
"Подав сьогодні заяву про вихід з партії СН. Насправді це вже просто формальність для мене, але потрібно було це зробити", - написав Поляков.
"Я йшов у політику якраз для боротьби зі старим режимом, а не для того, щоб стати його послідовником. І погода, і настрій сьогодні сонячні. Неначе остаточно виліз з болота, яке погано пахне", - написав депутат.
Раніше нардеп Поляков стверджував, що інший депутат нібито "замовив" його кримінальному авторитету.
ВІН ТАКОЖ ЗВИНУВАЧУВАВ НОВОГО ЛІДЕРА ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ПОЛІТСИЛИ ОЛЕКСАНДРА КОРНІЄНКА В ПРОДАЖУ МІСЦЬ НА ОКРУГАХ.
https://lb.ua/news/2019/12/16/445035_polyakov_podal_zayavlenie_vihode.html
https://lb.ua/news/2019/12/16/445035_polyakov_podal_zayavlenie_vihode.html
Хто п'яним скоює ДТП чи іншим чином порушує закон, хто кладе на Конституцію... Це нормально...
А ось взяти конверта (або, о жах!, не взяти конверта) і проголосувати по совісті або хоча б створити видимість законності - то таке порушення, за яке і без мандата можна залишитись!
"Двулікий анус" такий багатогранний!
24.07.2021
https://news.obozrevatel.com/politics/nam-zvonyat-i-ugrozhayut-presleduyut-semi-byivshie-slugi-naroda-skorohod-i-polyakov-obratilis-v-politsiyu.htm?_
Ну вот уже одним "врагом" и меньше стало как сказала Третьякова
Про це депутат повідомив у своєму https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly90Lm1lL3BvbGlha292YW50b24vMzkwP2ZiY2xpZD1Jd0FSMlBtOE40T3F6QnpfVFZUckhqN3lSWXNkNzZBaGM0MDdFVm5rZFNZNjV5a3YtR3AwejZSb19Hdy0w Telegram-каналі .
"Подав сьогодні заяву про вихід з партії СН. Насправді це вже просто формальність для мене, але потрібно було це зробити", - написав Поляков.
"Я йшов у політику якраз для боротьби зі старим режимом, а не для того, щоб стати його послідовником. І погода, і настрій сьогодні сонячні.
Неначе остаточно виліз з болота, яке погано пахне", - написав депутат.
Раніше нардеп Поляков стверджував, що інший депутат нібито "замовив" його кримінальному авторитету
https://lb.ua/news/2019/12/16/445035_polyakov_podal_zayavlenie_vihode.html
Уявіть, що вовно витворятиме під Стефанчуком, котрий лише прикриття для цього пузатого урода.
А Третьякова напоминает садистку-гебистку
Будут другие-выгонят
ОСОБЕННО если ты - целый народный депутат.
Только то, что Зеленский лег под Фирташа и Беню, которым принадлежат все основные телеканалы, спасает его от мусорного бака и утопления в Днепре.
Для тих, хто не зрозумів суті поясню: людина, яка не має загальнолюдських принципів моралі не зупиниться ні перед чим, якщо особисто їй це, не буде нести загрози. Вбити одну людину чи мільйони не проблем, якщо це полегшить особисте життя. А що вже казати про прийняття законів? Проголосують за все аби не вийти з зони власного комфорту.
у всех свои ценности
Мразота без честі і совісті.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 2 ч. ·
Коротко про Третьякову
Во-первых, у неё на языке то, что у Зеленского на уме
Во-вторых, она через свой комитет является одним из реализаторов политики социального геноцида украинцев, который проводит Зеленский