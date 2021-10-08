"Слуга народа" Корниенко о заявлении Третьяковой о смерти Полякова: Каждый для себя определяет систему ценностей

Каждый для себя определяет систему ценностей.

Так в интервью журналистам в Верховной Раде первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал заявление нардепа "СН" Галины Третьяковой о смерти депутата Антона Полякова, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Корниенко рассказал, что выразил свои соболезнования по поводу смерти Полякова в партийном чате "слуг народа".

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"Я знал Антона. Более того, я утвердил его нашим кандидатом в последний день регистрации. Знаете, для меня это не рядовая история. Потом мы с ним спорили. Вместе ходили в НАБУ. Это единственный человек, с которым я ходил в НАБУ… Несмотря на все политические моменты он точно был человеком, который хотел справедливости, чтобы страна жила лучше", - заявил нардеп.

Отвечая на вопрос журналистов, когда он последний раз общался с Поляковым, первый замглавы фракции "СН" рассказал: "Я с ним общался более чем "привет-привет" достаточно давно, наверное, месяца три назад. Мы вместе были на эфире. Мы там достаточно долго общались. Вчера, я, как и все, был на внеочередном заседании. Не скажу, что я внимательно слушал, что он там предлагал с трибуны, ну в принципе, у меня в последнее время не было с ним какого активного общения".

Корниенко признался, что владеет той же информацией о смерти Полякова, как и все, – причиной стала остановка сердца.

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"Будем ожидать от правоохранителей следующую информацию. Я как должностное лицо узнал об этом немного раньше – информация поступила где-то в 7 утра. Сразу была информация, что, скорее всего, это естественная смерть", - констатировал политик и пообещал по возможности присутствовать на прощании с Поляковым.

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.