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Новости Скандалы в Слуге народа Умер нардеп Поляков
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Корниенко (657) Третьякова Галина (118) Поляков Антон (111)

"Слуга народа" Корниенко о заявлении Третьяковой о смерти Полякова: Каждый для себя определяет систему ценностей

Каждый для себя определяет систему ценностей.

Так в интервью журналистам в Верховной Раде первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал заявление нардепа "СН" Галины Третьяковой о смерти депутата Антона Полякова, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Корниенко рассказал, что выразил свои соболезнования по поводу смерти Полякова в партийном чате "слуг народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады из-за высказывания о смерти Полякова, - Арахамия

"Я знал Антона. Более того, я утвердил его нашим кандидатом в последний день регистрации. Знаете, для меня это не рядовая история. Потом мы с ним спорили. Вместе ходили в НАБУ. Это единственный человек, с которым я ходил в НАБУ… Несмотря на все политические моменты он точно был человеком, который хотел справедливости, чтобы страна жила лучше", - заявил нардеп.

Отвечая на вопрос журналистов, когда он последний раз общался с Поляковым, первый замглавы фракции "СН" рассказал: "Я с ним общался более чем "привет-привет" достаточно давно, наверное, месяца три назад. Мы вместе были на эфире. Мы там достаточно долго общались. Вчера, я, как и все, был на внеочередном заседании. Не скажу, что я внимательно слушал, что он там предлагал с трибуны, ну в принципе, у меня в последнее время не было с ним какого активного общения".

Корниенко признался, что владеет той же информацией о смерти Полякова, как и все, – причиной стала остановка сердца.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики, - Ирина Геращенко

"Будем ожидать от правоохранителей следующую информацию. Я как должностное лицо узнал об этом немного раньше – информация поступила где-то в 7 утра. Сразу была информация, что, скорее всего, это естественная смерть", - констатировал политик и пообещал по возможности присутствовать на прощании с Поляковым.

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

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Топ комментарии
+10
зелене бидло
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08.10.2021 12:41
+5
Короче, задавили вы его, фуфлыжники, потому что шел против вашего смрадного кодла.
Корниенко, сбрей заросли с пыки. Все равно второй рыхлый подбородок видно.
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08.10.2021 12:43
+5
Дайте мне контроль над СМИ и я за месяц снесу вашу зеленую помойку. Столько зашкваров как у зелени не было ни у одного президента, включая Януковича.
Только то, что Зеленский лег под Фирташа и Беню, которым принадлежат все основные телеканалы, спасает его от мусорного бака и утопления в Днепре.
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08.10.2021 13:10
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08.10.2021 12:41 Ответить
Дайте мне контроль над СМИ и я за месяц снесу вашу зеленую помойку. Столько зашкваров как у зелени не было ни у одного президента, включая Януковича.
Только то, что Зеленский лег под Фирташа и Беню, которым принадлежат все основные телеканалы, спасает его от мусорного бака и утопления в Днепре.
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08.10.2021 13:10 Ответить
Не ліг. Ніколи не вилазив. Мертвечук, львочкін, фірташ, коломойський- це власники ВАЗеленського.
Мертвечук у 2004 привів на "інтер" до фірташа-льовочкіна. Пізніше, беня- перекупив.
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08.10.2021 14:06 Ответить
- Варвара, - тянул он, - слушай, Варвара!
- Чего тебе, горе мое? - спросила Птибурдукова, не оборачиваясь.
- Я обладать хочу тобой, Варвара!..
- Нет, каков мерзавец! - заметил Птибурдуков, тоже не оборачиваясь.

Напрасно хныкал Васисуалий о любви и голодной смерти. Варвара ушла навсегда к Птибурдукову, волоча за собой дорожный мешок с цветными рейтузами, фетровой шляпой, фигурными флаконами и прочими предметами дамского обихода.(с)
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08.10.2021 16:16 Ответить
зелене бидло
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08.10.2021 12:41 Ответить


tZE inform

https://mobile.twitter.com/tZEinform/status/1446391781554376704 1h

Первичный анализ не показал наличие в крови Полякова алкоголя. факт №1
Водитель врет что от Полякова во время посадки в машину несло спиртным. факт второй Водитель врет , что Поляков просил подвезти к ресторану.
Если бы ему было плохо он просил бы в больницу.
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08.10.2021 12:43 Ответить
Скорее всего, вадила был в деле. Неизвестно - как Полякова затащили в авто. И куда везли утилизировать.
Поляков, конечно, знал оборудки в том кодле, а потому был опасен, потому что не молчал. Там еще те арахамии-утилизаторы.
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08.10.2021 12:45 Ответить
да версии и порой самые неожиданные имеют право быть
заданы..вопрос не в том -что кто -то прикажет "заболтать" дело...а вопрос в том- где найдут тех клятых "поганых мусаров" коих разогнал Аваков приснопамятный.. те кто осталисьв НПУ... это же пародия на Мистера Бина в полиции...
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08.10.2021 12:57 Ответить
что за "первичный анализ" - можно уточнить?
первичный анализ на алкоголь делается на драгере. Он вряд ли мог дышать в драгер как полагается в том состоянии.
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08.10.2021 13:11 Ответить
Короче, задавили вы его, фуфлыжники, потому что шел против вашего смрадного кодла.
Корниенко, сбрей заросли с пыки. Все равно второй рыхлый подбородок видно.
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08.10.2021 12:43 Ответить
Слуга Третьякова,( та которая говорила о непоноценных украинских детях), на смерть Попова сказала - ОДНИМ ВРАГОМ МЕНЬШЕ....???!!!
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08.10.2021 12:43 Ответить
У неё в "системе ценностей" есть ещё и матрац!
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08.10.2021 15:54 Ответить
зебилье, вы в их систему ценностей не входите. а вот ваши ценности(наличные, безналичные, бабушкины и т.д.) в ихнюю систему - очень даже входят
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08.10.2021 12:44 Ответить
Эту рыжую тварь нужно лишить депутатского мандата , так как она позорит украинскую нацию !
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08.10.2021 12:44 Ответить
Ее судить надо.
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08.10.2021 12:47 Ответить
Сметуны будут против.
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08.10.2021 13:46 Ответить
"одна больная овца все стадо портит" - ето не про зеленых.
там вся кошара хворая...
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08.10.2021 12:45 Ответить
331

Депутат Верховної Ради https://rus.lb.ua/file/person/4719_polyakov_anton_eduardovich.html Антон Поляков , якого нещодавно виключили з фракції "Слуга народу", подав заяву про вихід з партії.

Про це депутат повідомив у своєму https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly90Lm1lL3BvbGlha292YW50b24vMzkwP2ZiY2xpZD1Jd0FSMlBtOE40T3F6QnpfVFZUckhqN3lSWXNkNzZBaGM0MDdFVm5rZFNZNjV5a3YtR3AwejZSb19Hdy0w Telegram-каналі .

"Подав сьогодні заяву про вихід з партії СН. Насправді це вже просто формальність для мене, але потрібно було це зробити", - написав Поляков.

"Я йшов у політику якраз для боротьби зі старим режимом, а не для того, щоб стати його послідовником. І погода, і настрій сьогодні сонячні. Неначе остаточно виліз з болота, яке погано пахне", - написав депутат.

Раніше нардеп Поляков стверджував, що інший депутат нібито "замовив" його кримінальному авторитету.

ВІН ТАКОЖ ЗВИНУВАЧУВАВ НОВОГО ЛІДЕРА ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ПОЛІТСИЛИ ОЛЕКСАНДРА КОРНІЄНКА В ПРОДАЖУ МІСЦЬ НА ОКРУГАХ.

https://lb.ua/news/2019/12/16/445035_polyakov_podal_zayavlenie_vihode.html
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08.10.2021 12:45 Ответить
ВІН (Поляков) ТАКОЖ ЗВИНУВАЧУВАВ НОВОГО ЛІДЕРА ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ПОЛІТСИЛИ ОЛЕКСАНДРА КОРНІЄНКА В ПРОДАЖУ МІСЦЬ НА ОКРУГАХ.

https://lb.ua/news/2019/12/16/445035_polyakov_podal_zayavlenie_vihode.html
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08.10.2021 12:46 Ответить
та ладно , небось в Трускавце популярно объясняете кто враг а кто нет
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08.10.2021 12:47 Ответить
"Каждый для себя определяет систему ценностей." Источник:

Хто п'яним скоює ДТП чи іншим чином порушує закон, хто кладе на Конституцію... Це нормально...
А ось взяти конверта (або, о жах!, не взяти конверта) і проголосувати по совісті або хоча б створити видимість законності - то таке порушення, за яке і без мандата можна залишитись!
"Двулікий анус" такий багатогранний!
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08.10.2021 12:48 Ответить
Похоже шо у нашого найвеличнівшивого появилась мендзурка з ''новічком''. Шото сімптоми дуже скрипальські.
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08.10.2021 12:49 Ответить
Нам звонят и угрожают, преследуют семьи: Скороход и Поляков обращались в полицию

24.07.2021

https://news.obozrevatel.com/politics/nam-zvonyat-i-ugrozhayut-presleduyut-semi-byivshie-slugi-naroda-skorohod-i-polyakov-obratilis-v-politsiyu.htm?_
Ну вот уже одним "врагом" и меньше стало как сказала Третьякова
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08.10.2021 12:52 Ответить
Депутат Верховної Ради https://rus.lb.ua/file/person/4719_polyakov_anton_eduardovich.html Антон Поляков , якого нещодавно виключили з фракції "Слуга народу", подав заяву про вихід з партії.

Про це депутат повідомив у своєму https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly90Lm1lL3BvbGlha292YW50b24vMzkwP2ZiY2xpZD1Jd0FSMlBtOE40T3F6QnpfVFZUckhqN3lSWXNkNzZBaGM0MDdFVm5rZFNZNjV5a3YtR3AwejZSb19Hdy0w Telegram-каналі .

"Подав сьогодні заяву про вихід з партії СН. Насправді це вже просто формальність для мене, але потрібно було це зробити", - написав Поляков.

"Я йшов у політику якраз для боротьби зі старим режимом, а не для того, щоб стати його послідовником. І погода, і настрій сьогодні сонячні.

Неначе остаточно виліз з болота, яке погано пахне", - написав депутат.

Раніше нардеп Поляков стверджував, що інший депутат нібито "замовив" його кримінальному авторитету



https://lb.ua/news/2019/12/16/445035_polyakov_podal_zayavlenie_vihode.html

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08.10.2021 12:58 Ответить
Корнієнко навчений свої пофесії психопатолога у німецькому універі...Тому знайде словеснопсихопатичне пояснення любій тварині в образі людського матеріалу.
Уявіть, що вовно витворятиме під Стефанчуком, котрий лише прикриття для цього пузатого урода.
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08.10.2021 12:59 Ответить
Депутаты "покрепче" могут отбиться, а таких как Попов просто анигилируют.
А Третьякова напоминает садистку-гебистку
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08.10.2021 13:01 Ответить
у Третьяковой "зе-командные" ценности
Будут другие-выгонят
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08.10.2021 13:02 Ответить
Жить в нашей стране становиться просто опасно. Людей начинают просто запугивать
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08.10.2021 13:03 Ответить
Глава партии корниенко не знает, о чем с трибуны ВР говорят депутаты, ему не интересно. Зачем он и иже с ним там вообще нужны? Третьякова вообще редкая дрянь, радующаяся смерти человека и оправдывавшая геноцид украинцев. Что ещё должно произойти, чтобы народ прозрел? Народ безмолвствует и смотрит дешевые шоу на г+г и мерзкую продукцию квартала. Это выбор «глубинного украинского народа» (цитирую Постникова).Похоже, что у нашей страны нет будущего. Чем дальше, тем пессимистичнее все выглядит.
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08.10.2021 13:04 Ответить
каждый, да. Только этому каждому нужно уметь и отвечать за свои слова.
ОСОБЕННО если ты - целый народный депутат.
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08.10.2021 13:08 Ответить
Дайте мне контроль над СМИ и я за месяц снесу вашу зеленую помойку. Столько зашкваров как у зелени не было ни у одного президента, включая Януковича.
Только то, что Зеленский лег под Фирташа и Беню, которым принадлежат все основные телеканалы, спасает его от мусорного бака и утопления в Днепре.
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08.10.2021 13:10 Ответить
Брехня, людські цінності є однаковими для всіх. Тут не має такого щоб кожен собі вибирав мораль. З цього якраз все і починається. Ігнорування загальнолюдських принципів це, перша ознака соціопата. І людина, яка стверджує право на ігнорування них кимось іншим, сама є соціопатом. Для обох цих депутатів загальнолюдські принципи не мають ніякого значення. Просто, один з них краще себе контролює.

Для тих, хто не зрозумів суті поясню: людина, яка не має загальнолюдських принципів моралі не зупиниться ні перед чим, якщо особисто їй це, не буде нести загрози. Вбити одну людину чи мільйони не проблем, якщо це полегшить особисте життя. А що вже казати про прийняття законів? Проголосують за все аби не вийти з зони власного комфорту.
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08.10.2021 13:21 Ответить
ЗІ: соціопатія характеризується схильністю людини обманювати, красти, чинити шкоду та іншим чином маніпулювати людьми, нехтувати законами, суспільними правилами та моральними нормами. Соціопати не мають відчуття винуватості та совісті.
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08.10.2021 13:54 Ответить
Чтобы да так нет .Будем посмотреть - стандартные заявы кодлана Коломойского.
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08.10.2021 13:34 Ответить
согласен, 20 баксов всегда 20 баксов
у всех свои ценности
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08.10.2021 13:50 Ответить
Если анализировать ценности слуг уродов (по другому их избирателей не назовёшь) то становится действительно страшно.
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08.10.2021 13:55 Ответить
А тепер згадаємо істерику потерпевшего і слуг, з приводу шоу "шОфера шИфера".
Мразота без честі і совісті.
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08.10.2021 14:12 Ответить
это слова проститута
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08.10.2021 15:09 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUst1BnSwevfE3w52uDGLzgwnXTwrbq_uaF7_SL9wqvNV-gxg6vLfKgL7tGHY5WBuHGRaM5iqFfUgXd1yfgrIcOXUAgsrK0fJR8585qYGr7XNDPsmd0VR_f3syeafmynT4&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUst1BnSwevfE3w52uDGLzgwnXTwrbq_uaF7_SL9wqvNV-gxg6vLfKgL7tGHY5WBuHGRaM5iqFfUgXd1yfgrIcOXUAgsrK0fJR8585qYGr7XNDPsmd0VR_f3syeafmynT4&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 2 ч. ·



Коротко про Третьякову

Во-первых, у неё на языке то, что у Зеленского на уме
Во-вторых, она через свой комитет является одним из реализаторов политики социального геноцида украинцев, который проводит Зеленский

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08.10.2021 15:48 Ответить
Значить так: клав я на усі ваші закони - у мене свої ЦІННОСТІ😠
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08.10.2021 16:55 Ответить
 
 