РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4594 посетителя онлайн
Новости Скандалы в Слуге народа Умер нардеп Поляков
8 912 36
Третьякова Галина (118) Буймистер (70) Поляков Антон (111)

После высказываний о смерти Полякова Третьякова должна сложить мандат, - "слуга народа" Буймистер

После высказываний о смерти Полякова Третьякова должна сложить мандат, -

Народный депутат "Слуги народа" Людмила Буймистер считает, что ее коллега по фракции Галина Третьякова должна сложить депутатский мандат.

Об этом она заявила в эксклюзивном интервью парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Во-первых, я хочу извиниться за свою, к сожалению, коллегу по фракции. Я считаю такие высказывания недостойными, низкими и просто гадкими. После такого позора, после такого позора партии и президента Украины, этот человек (Третьякова. – Ред.) не имеет права вообще носить гордое звание народного депутата Украины и представлять интересы народа в парламенте. Поэтому если осталось, хоть еще немного совести, в такой ситуации нужно сложить мандат", - отметила Буймистер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Плакать буду только за Слугами народа": Третьякова не сожалеет о словах про смерть нардепа Полякова. СКРИНШОТ

Вместе с тем, нардеп сомневается в том, что Третьякова это сделает.

"Но у человека должны быть моральные принципы", - добавила она.

Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.

Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".

Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+31
щас сложит.... вы на ее харю посмотрите - ей же ведро овса в день съедать нужно)
показать весь комментарий
08.10.2021 12:52
+23
ЗЕбанутый зверинец
показать весь комментарий
08.10.2021 12:55
+18
я бы сказал больше, все слуги народа должны сложить мандат, в т.ч. главный их главарь из ОП
показать весь комментарий
08.10.2021 12:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
щас сложит.... вы на ее харю посмотрите - ей же ведро овса в день съедать нужно)
показать весь комментарий
08.10.2021 12:52 Ответить
...ну і чим ти краще за неї?
Питання риторичне...
показать весь комментарий
08.10.2021 12:55 Ответить
а вот и поклонник нарисовался)
показать весь комментарий
08.10.2021 13:00 Ответить
Прихильник???
Я не прихильник бидла в принципі. Незалежно від гендерних чи політичних уподобань.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:21 Ответить
кстати Буймистер адекватна, по ее словам и главное ДЕЛАМ сложно ее вообще назвать депутатом слуг... такую адекватную тетку из бизнеса быстрее к порохоботам отнес бы, адекватность это туда, в их сторону
показать весь комментарий
08.10.2021 13:20 Ответить
высокие, высокие отношения
показать весь комментарий
08.10.2021 13:04 Ответить
звоночек всяким разумным разумковым
сердечная недостаточность у мужика 33 лет
показать весь комментарий
08.10.2021 13:08 Ответить
Козырь - наш мандат!.
показать весь комментарий
08.10.2021 12:53 Ответить
После смерти Полякова еще один "слуга" попался на странной переписке в Раде (ФОТО
)

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар во время заседания Верховной Рады вел переписку о том, что нужно делать, чтобы не быть отравленным
https://www.dsnews.ua/newsline

пятница, 08 октября 2021, 13:04
показать весь комментарий
08.10.2021 13:14 Ответить
Мецгер, «ДНР», SkyMall та $60 мільйонів. Розслідування «Схем» про «Укрексімбанк

https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-ukreksimbank-kredyt-biznesmen-dnr/31498080.html

Кирило Овсяний
показать весь комментарий
08.10.2021 12:54 Ответить
я бы сказал больше, все слуги народа должны сложить мандат, в т.ч. главный их главарь из ОП
показать весь комментарий
08.10.2021 12:55 Ответить
ЗЕбанутый зверинец
показать весь комментарий
08.10.2021 12:55 Ответить
гадюшник.... глистовник !!!
показать весь комментарий
08.10.2021 13:02 Ответить
Вот почему рашистские новости реагируют быстрее?
https://ria.ru/20211008/rada-1753660056.html Депутат, тесно общавшаяся с умершим Поляковым, потеряла сознание в Раде
показать весь комментарий
08.10.2021 12:58 Ответить
" хочу извиниться за свою, к сожалению, коллегу" це, ні про що- заговорювання проблеми. Зазвичай такими словами просять "панять и прастить". Яке право вона має говори від імені фракції? Таке може казати тільки офіційний та уповноважений представник фракції перед тим, як оголосить про позбавлення мандату.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:00 Ответить
"гордое звание народного депутата Украины" - как давно "говно" стало гордым званием?
показать весь комментарий
08.10.2021 13:01 Ответить
И где же тогда эта старая свинья низкого качества будет харчеваться? На панель? Так и бомж побрезгует, даже если ему 100 басков за час предложат и без табу.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:01 Ответить
Коллеги по фракции ведь не брезгуют, такие как Яременко всегда спешат на помощь.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:15 Ответить
В этой партии одни извращенцы коих танет на разного рода уродства, как физические так и морально-умственные.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:18 Ответить
А у нас тутава каждый ковидобес желает смерти или как минимум ИВЛ непривитому иничо.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:02 Ответить
"Каждый ковидобес" не является депутатом ВР и не вещает свои взгляды из зала или с трибуны. Разница ясна?
показать весь комментарий
08.10.2021 13:11 Ответить
"если осталось, хоть еще немного совести, в такой ситуации нужно сложить мандат"
Третьякова и совесть - антагонисты
показать весь комментарий
08.10.2021 13:11 Ответить
чего вы накинулись на "депутану"? все тетка верно сказала, одним врагом меньше. еще 449 осталось.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:11 Ответить
сложить мандат, получить по манде и пы здуваты на новый матрас
показать весь комментарий
08.10.2021 13:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4 https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4
показать весь комментарий
08.10.2021 13:19 Ответить
Тупость и бесчеловечность. Такую нужно в учебник по биологии вставить )) Чтобы дети видели какие жирные тети плохие ))
показать весь комментарий
08.10.2021 13:25 Ответить
це, вже давно описано в підручниках по психіатрії. Дивіться розділ "Соціопатія". Дисоціальний розлад особистості Іноді соціопатія трактується як різновид психопатії; інколи - як патологія соціальних властивостей особистості.
О. М. Костенко визначає соціопатію як стан неузгодженості волі і свідомості людини із законами соціальної природи: неузгодженість волі із зазначеними законами - це стан сваволі; неузгодженість свідомості із законами соціальної природи - це стан ілюзій. В особі утворюється так званий «комплекс сваволі й ілюзій», тобто соціопатія - це ураження особистості комплексом сваволі й ілюзій. Проявами соціопатії у такому розумінні є вчинки, що порушують різноманітні соціальні норми, зокрема норми моралі й права.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:38 Ответить
сложить мандат и зашить манду
показать весь комментарий
08.10.2021 13:26 Ответить
Какие там моральные принципы?Эта рыжая корова даже не поняла что спалила контору.Зешобло из шкуры вон лезет чтобы их не заподозрили, а дубина в открытую призналась в заинтересованости смерти Полякова. Или пытаються запугать?Так в двойне дураки, кучке подонков всю Украину не запугать, точка кипения близка и тогда ответите за все разом.
Эта смерть еще один камень на вашу же шею ,зеленые.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:34 Ответить
а мне нравится, больше треша!
показать весь комментарий
08.10.2021 13:39 Ответить
Показательно что єту хрень читала вся фракция "слуг урода", но возмущаться показательно, на публику, начали только когда скандал вылез наружу.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:42 Ответить
Так они все там такие, нормальных там нет.
показать весь комментарий
08.10.2021 14:10 Ответить
Уверен, Третьяковой скоро вернётся её радость - подохнет или под колёсами пьяного Брагара, или окочурится от ковида. Тысячу проклятий на её голову...
показать весь комментарий
08.10.2021 14:27 Ответить
А все-таки до Ківи їй ще треба "рости". Той по-холопськи поздоровляє з днюхою Пуйла, оскверняючи пямять загиблих наших військових, та і цивільних.
показать весь комментарий
08.10.2021 16:46 Ответить
 
 