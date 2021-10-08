После высказываний о смерти Полякова Третьякова должна сложить мандат, - "слуга народа" Буймистер
Народный депутат "Слуги народа" Людмила Буймистер считает, что ее коллега по фракции Галина Третьякова должна сложить депутатский мандат.
Об этом она заявила в эксклюзивном интервью парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ.
"Во-первых, я хочу извиниться за свою, к сожалению, коллегу по фракции. Я считаю такие высказывания недостойными, низкими и просто гадкими. После такого позора, после такого позора партии и президента Украины, этот человек (Третьякова. – Ред.) не имеет права вообще носить гордое звание народного депутата Украины и представлять интересы народа в парламенте. Поэтому если осталось, хоть еще немного совести, в такой ситуации нужно сложить мандат", - отметила Буймистер.
Вместе с тем, нардеп сомневается в том, что Третьякова это сделает.
"Но у человека должны быть моральные принципы", - добавила она.
Ранее сообщалось, что нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова во фракционном чате прокомментировала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним врагом меньше". Позже был опубликован скриншот сообщения. В результате, главы фракций Рады требуют снять "слугу народа" Третьякову с должности главы комитета социальной политики. А "слуги народа" просят отстранить Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях Рады.
Позже Третьякова заявила, что не сожалеет о словах о смерти нардепа Полякова: "Плакать буду только за "слугами народа".
Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".
По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
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Питання риторичне...
Я не прихильник бидла в принципі. Незалежно від гендерних чи політичних уподобань.
сердечная недостаточность у мужика 33 лет
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Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар во время заседания Верховной Рады вел переписку о том, что нужно делать, чтобы не быть отравленным
https://www.dsnews.ua/newsline
пятница, 08 октября 2021, 13:04
https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-ukreksimbank-kredyt-biznesmen-dnr/31498080.html
Кирило Овсяний
гадюшник.... глистовник !!!
https://ria.ru/20211008/rada-1753660056.html Депутат, тесно общавшаяся с умершим Поляковым, потеряла сознание в Раде
Третьякова и совесть - антагонисты
О. М. Костенко визначає соціопатію як стан неузгодженості волі і свідомості людини із законами соціальної природи: неузгодженість волі із зазначеними законами - це стан сваволі; неузгодженість свідомості із законами соціальної природи - це стан ілюзій. В особі утворюється так званий «комплекс сваволі й ілюзій», тобто соціопатія - це ураження особистості комплексом сваволі й ілюзій. Проявами соціопатії у такому розумінні є вчинки, що порушують різноманітні соціальні норми, зокрема норми моралі й права.
Эта смерть еще один камень на вашу же шею ,зеленые.