"Стало гораздо хуже", - адвокат Полозов рассказал о пытках крымскотатарских политзаключенных в российских тюрьмах

Адвокат Николай Полозов 8 октября сообщил, что условия содержания в тюрьмах России политзаключенных – граждан Украины ухудшились.

Об этом адвокат написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Прошло чуть больше месяца с моего последнего поста про состояние условий содержания политзаключённых в российских тюрьмах, в том числе про пожилых, людей с инвалидностью - тех кому по объективным причинам нахождение в заключении даётся гораздо тяжелее.

Стало гораздо хуже. Многие видели чудовищные кадры истязаний и пыток, происходящих в российских учреждениях системы исполнения наказания. За что отдельно нужно поблагодарить Владимира Осечкина и его проект Гулагу.нет. То что мы увидели является бесчеловечными преступлениями за которое ответственность, помимо непосредственных исполнителей, несёт государство, прежде всего", - написал он.

Полозов подчеркнул, что это системная практика, распространённая в разных пенитенциарных учреждениях, в разных регионах, в том числе в тюремных больницах: "Фактически прямое возрождение лагерных практик применения пыток и совершения убийств, широко практиковавшихся в период сталинского правления".

"Важно понять, что все это происходит прямо сейчас. На наших глазах. Ровно месяц назад в Крыму пытали братьев Асана и Азиза Ахтемовых, применяли электричество, прикрепляя электроды к ушам и пропуская ток прямо через мозг. Угрожали застрелить.

Бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство обращение буквально на днях российские власти допустили в отношении крымскотатарского политзаключённого - фигуранта дела "второй Симферопольской группы" Сервета Газиева.

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Все началось с того, что его поместили в психоневрологическое отделение межобластной туберкулезной больницы №19, где он содержался с психически больными людьми в одной камере. 19 сентября их вывели из камеры для голосования в день выборов. Он сообщил сотрудникам, что не будет голосовать, так как является гражданином Украины, а также в связи со своими религиозными убеждениями.

После чего его завели обратно в палату, повалили на пол. Один из правоохранителей встал ему на спину, а двое других заламывали руки, в то время как четвертый остриг бороду, оставив ее короткой. Сейчас у Сервета Газиева болит позвоночник, плечо и правая рука после побоев.

Именно так работает эта система, именно такие методы применяются для достижения необходимых государству целей", - сообщил адвокат..

Помимо откровенных пыток, по словам Полозова, в системе также существуют иные формы давления на политзаключённых. В том числе содержание в условиях, не соответствующим обязательствам России перед Советом Европы, в соответствии с ранее заключенными соглашениями, в том числе ненадлежащее оказание медицинской помощи.

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"Украинский политзаключённый Иван Яцкин, находящийся в СИЗО Симферополя, на протяжении нескольких месяцев не может получить надлежащую медицинскую помощь. У него обострение хронического заболевания сосудов, требующее как минимум серьёзного медицинского обследования, а возможно и оперативного вмешательства. Обострение произошло после пыточного и бесчеловечного обращения с ним в СИЗО Лефортово, когда в феврале этого года его насильно вывели в летней одежде и шлёпанцах на мороз и оставили там, после чего он получил обморожение ног. На протяжении последних шести месяцев он неоднократно просил о проведении медицинского обследования, но так его и не получил. Фактически, Иван Яцкин все это время держится на обезболивающих, которые ему выдают тоже крайне нерегулярно.

Впереди у него этап в колонию, поскольку приговор вступил в законную силу.

Самый пожилой крымскотатарский политзаключенный Зекирья Муратов заразился Сovid-19, в Ростовском СИЗО. Сейчас он находится в тюремной больнице у него диагностировали ковид и двухстороннюю пневмонию. В тот же момент, Южный окружной военный суд Ростова продлил срок содержания Муратову до 17 ноября, несмотря на ходатайство со стороны адвокатов, суд поддержал сторону обвинения и оставил Зекирью под стражей, сославшись на стандартные формулировки о "тяжести преступления", а также возможностью Муратова "повлиять на ход следствия и свидетелей". Нужно объяснить, что это – стандартная формулировка в подобных делах. Муратову 64 года и у него III группа инвалидности.

Также под арестом продолжает находиться еще один пожилой крымский татарин, имеющий инвалидность ІІ группы, Джемиль Гафаров. Александр Сизиков и Амет Сулейманов, также имеющие группы инвалидности находятся под домашним арестом. В СИЗО находятся десятки крымских татар пожилого возраст, которые имеют ряд проблем со здоровьем.

Один из них, например, мой подзащитный Энвер агъа Омеров.

Время идет, а их состояние здоровья и отношение к ним со стороны системы по понятным причинам улучшаться не будут", - написал адвокат.

"Посмотрите ещё раз на этих людей. Сейчас они полностью находятся во власти системы уничтожающей человеческие судьбы. Пожалуйста не забывайте об этом", - добавил Полозов.

















Фото: Полозов/Facebook