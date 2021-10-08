222 "слуги народа" "за", один "против", шесть не голосовали: результаты голосования за назначение Стефанчука спикером ВР по фракциям
Сегодня, 8 октября, 261 народный депутат проголосовал за назначение Руслана Стефанчка спикером Верховной Рады.
222 голоса "за" дали представители фракции "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ.
Кроме того "за" проголосовали 15 нардепов из группы "За майбутнє", 18 - из группы "Довіра" и 6 внефракционных депутатов.
Вместе с тем, фракции "ЕС", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Голос" не дали ни одного голоса "за". Представители этих фракций в основном воздержались или не голосовали.
Также трое нардепов, а именно: Артем Дмитрук ("Слуга народа"), Сергей Власенко ("Батькивщина") и Евгений Шевченко (внефракционный), - проголосовали "против".
Отметим, что 6 нардепов "Слуги народа" по каким-то причинам не голосовали (Даниил Гетманцев, Оксана Дмитриева, Владимир Козак, Михаил Крячко, Василий Мокан и Роман Соха), еще 15 - отсутствовали на заседании.
Напомним, 8 октября Рада назначила Стефанчука спикером парламента.
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