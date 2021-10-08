РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4594 посетителя онлайн
Новости
7 847 31
Власенко Сергей (1361) ВР (27371) назначение (2142) Стефанчук Руслан (637) Артем Дмитрук (68)

222 "слуги народа" "за", один "против", шесть не голосовали: результаты голосования за назначение Стефанчука спикером ВР по фракциям

222

Сегодня, 8 октября, 261 народный депутат проголосовал за назначение Руслана Стефанчка спикером Верховной Рады.

222 голоса "за" дали представители фракции "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ.

Кроме того "за" проголосовали 15 нардепов из группы "За майбутнє", 18 - из группы "Довіра" и 6 внефракционных депутатов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рада назначила Стефанчука спикером парламента. ВИДЕО

Вместе с тем, фракции "ЕС", ОПЗЖ, "Батькивщина" и "Голос" не дали ни одного голоса "за". Представители этих фракций в основном воздержались или не голосовали.

Также трое нардепов, а именно: Артем Дмитрук ("Слуга народа"), Сергей Власенко ("Батькивщина") и Евгений Шевченко (внефракционный), - проголосовали "против".

Отметим, что 6 нардепов "Слуги народа" по каким-то причинам не голосовали (Даниил Гетманцев, Оксана Дмитриева, Владимир Козак, Михаил Крячко, Василий Мокан и Роман Соха), еще 15 - отсутствовали на заседании.

222 слуги народа за, один против, шесть не голосовали: результаты голосования за назначение Стефанчука спикером ВР по фракциям 01
222 слуги народа за, один против, шесть не голосовали: результаты голосования за назначение Стефанчука спикером ВР по фракциям 02

Напомним, 8 октября Рада назначила Стефанчука спикером парламента.

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
За Колывана олигархические фрикции Коломойши "За Майбах " и Веревского " Довира". И это типа за закон "против олигархов" ???!!!
показать весь комментарий
08.10.2021 13:16
+8
https://www.dsnews.ua/politics/posle-smerti-polyakova-eshche-odin-sluga-popalsya-na-strannoy-perepiske-v-rade-foto-08102021-439268 https://www.dsnews.ua/politics/posle-smerti-polyakova-eshche-odin-sluga-popalsya-na-strannoy-perepiske-v-rade-foto-08102021-439268


После смерти Полякова еще один "слуга" попался на странной переписке в Раде (ФОТО)

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар во время заседания Верховной Рады вел переписку о том, что нужно делать, чтобы не быть отравленным
показать весь комментарий
08.10.2021 13:17
+7
Боятся с...ки. И правильно делают. Не партия, а стая товарищей или террариум друзей.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За Колывана олигархические фрикции Коломойши "За Майбах " и Веревского " Довира". И это типа за закон "против олигархов" ???!!!
показать весь комментарий
08.10.2021 13:16 Ответить
https://www.dsnews.ua/politics/posle-smerti-polyakova-eshche-odin-sluga-popalsya-na-strannoy-perepiske-v-rade-foto-08102021-439268 https://www.dsnews.ua/politics/posle-smerti-polyakova-eshche-odin-sluga-popalsya-na-strannoy-perepiske-v-rade-foto-08102021-439268


После смерти Полякова еще один "слуга" попался на странной переписке в Раде (ФОТО)

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Брагар во время заседания Верховной Рады вел переписку о том, что нужно делать, чтобы не быть отравленным
показать весь комментарий
08.10.2021 13:17 Ответить
Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал "Через плечо", передает "ДС".

Нардепу посоветовали пить воду из запечатанной бутылки, есть вареные яйца в "шкарлупе", а чай заваривать только водой, которая вскипела при тебе.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:20 Ответить
Значит отравили!
Это железобетонное доказательство.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:24 Ответить
есть вареное (в цианистом калие) яйцо вместе с со шкаралупой,

кстати, пишет на русском со "шкаралупой" (укр)

засуетились ЗЕльоные крысы
показать весь комментарий
08.10.2021 13:28 Ответить
Боятся с...ки. И правильно делают. Не партия, а стая товарищей или террариум друзей.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:21 Ответить
Не удивительно

"Депутата СН Брагара, який запропонував продати собаку та оплатити комуналку, зупинила поліція за керування у стані наркотичного сп'яніння"
показать весь комментарий
08.10.2021 13:46 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2021 13:23 Ответить
у ЗЕбила Межижопье зачесалось - пора на Ростофф !
показать весь комментарий
08.10.2021 13:30 Ответить
мощный зеленый кабанец появился, не тот зеленый пионэр.
етот ща как даст, как послужит!
показать весь комментарий
08.10.2021 13:24 Ответить
у стефанчука сегодня наверное встанет
показать весь комментарий
08.10.2021 13:25 Ответить
Стефанчуку в честь такого праздніка можна на шото й табу оголосить.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:30 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2021 13:25 Ответить
Ой , так неожиданно! Прям застали врасплох.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:26 Ответить
Наверное оно позаботилось о "наших слугах", полтора центнера мусора, в упаковках из под гречки, списанное печенье и по го#дону на палочке (тоже бесплатно)... =)
показать весь комментарий
08.10.2021 13:48 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2021 13:27 Ответить
У Стефанчука голодная водянка.
показать весь комментарий
08.10.2021 13:38 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2021 13:45 Ответить
Реальный Свинарчук!
показать весь комментарий
08.10.2021 14:19 Ответить
Карабас Барабас появился вдруг у нас. Он и в профиль и в анфас---даже сзаду Барабас!
показать весь комментарий
08.10.2021 14:59 Ответить
Да какой Карабас?! Просто Свинарчук!
По поведению,даже без внешности,которая точно соответствует содержанию.
показать весь комментарий
08.10.2021 15:35 Ответить
Наконец то спикер(внешний вид)будет олицетворением партии СН и Ком.--такой же бесящейся от жира, рыхлой, брюзглой и не обращающей внимания,а какой вид она производит на окружающих....
показать весь комментарий
08.10.2021 13:55 Ответить
В интернете гуляет фото конца 90-х. Там офшорный клоун со своими шутами, на каком-то квн. Среди массовки клоунов, обнаруживается... свинья стефанчук. А вы говорите никакого кумовства у зе-упырей нет.
показать весь комментарий
08.10.2021 14:07 Ответить
Артём играет с огнём а может не слышал последние новости про его коллегу?..
показать весь комментарий
08.10.2021 14:08 Ответить
Был один такой рыгиАнал-почти спикер-дирижер из зала
Власть поменялась из окна выпрыгнул
показать весь комментарий
08.10.2021 14:17 Ответить
Ну на коней! Реальный Свинарчук рулит ВРУ.
показать весь комментарий
08.10.2021 14:18 Ответить
Шо??? Ето то жирное чмо шо деньги на тещину квартиру крисятничало??? писец.....повний пісец....
показать весь комментарий
08.10.2021 14:20 Ответить
Главная задача упыря Стефанчука, поставленная Кремлем Зеленскому и его банде - сделать формулу Штаммайера законом, ввести двойное гражданство, в том числе и с РФ, создать законодательную базу для переговоров с кремлевскими подстилками (гражданами РФ) в Лугандоне.Цель одна - сдача суверинитета Украины и превращение ее в полностью зависимую от РФ территорию без будущего. Но пусть Зеленский не надеется стать гауляйтером, у Кремля на этот пост есть свои ребята.
показать весь комментарий
08.10.2021 14:51 Ответить
Тепер, коли від передозу відкине копита зелений отсос,президентом України стане Коливан
показать весь комментарий
09.10.2021 06:20 Ответить
 
 