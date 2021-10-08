Командование войск РФ продолжает подготовку наемников, используя фейки росСМИ о неизбежности масштабного вооруженного конфликта между Украиной и РФ
Командование оккупационных войск РФ на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжает организовывать оперативную и боевую подготовку используя фейковую информацию российских СМИ о якобы неизбежности масштабного вооруженного конфликта между Украиной и РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Facebook.
По данным украинской разведки, штабами соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК разрабатываются (уточняются) планы приведения подразделений в высшие степени боевой готовности, проведение тренировок по развертыванию элементов системы управления и логистического обеспечения.
"В частности, такой подход оккупанты применили при подготовке очередного этапа сборов с военнообязанными запаса (предполагается 11-15 октября 2021)", - говорится в сообщении.
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А нам потрібно не класти болт на такі заяви, називаючі їх фейками, а ущильнювати власну оборону вкладатися в розвиток ВСУ
Если сюда приезжает скажем Кадыров и просит олигарха поделится ,то он не откажет.
И они это тоже понимают.
Так что это ведется реальная подготовка, к возможной войне. Будет она или нет зависит исключительно от нашей готовности ее отразить. Как только Рашка увидит брешь и возможность провести войну с минимальными потерями - они это тут же осуществлят!!!!
даже не знаю как всю ету херню назвать - **********, ето самое первое шо приходит на ум...
Де чоботи НАТи, які могли бхоча б налякати орків?
На жаль, відвернути війну з Московією можна тільки шляхом повної капітуляції, яка не є рішенням бо, для українців кремлядь вже приготувала плани переселення і заміни місцевого населення своїми рабами. Бо, на Далекому Сході потрібно стримувати китайську експансію, а раби на таке не здатні. І все це, реально і невідворотньо.