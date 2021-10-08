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бойкот (244) журналистика (3253) ТВ (1793) Шустер Савик (652) Слуга народа (2620)

До последнего "слуги народа" не дают ответ об участии в эфире "Свободы слова Савика Шустера", - главред Тарасова

До последнего

Все еще неизвестно, будут ли "слуги народа" принимать участие в сегодняшнем эфире "Свободы слова Савика Шустера". Редакторы программы начали приглашать власть на эфир еще во вторник, 5 октября, однако утром в пятницу, в день выхода программы, от "слуг" все так же нет четкого ответа – кто будет и будет ли?

"Во вторник, 5 октября, мы уже точно знали, что будем делать тему Pandora Papers. В этот же день мы начали приглашать гостей, в том числе и депутатов от партии "Слуга народа". В четверг, 7 октября, после отставки спикера Верховной Рады, мы решили делать эту тему вторым блоком и также позвали депутатов от "Слуги народа". На обе темы в "Слуге народа" нам сказали, что подумают, кто может быть спикером от них, и вернутся с ответом. На данный момент партия так и не подтвердила участие ни одного своего депутата. Мы всё ещё ждём их ответ. Хотя, как правило, в четверг вечером мы уже всегда знаем примерный окончательный список гостей", – пояснила главный редактор "Свободы слова Савика Шустера" Дарья Тарасова, передает Цензор.НЕТ.

Напомним: в прошлую пятницу власть бойкотировала "Свободу слова Савика Шустера". Эфир не посетил ни один депутат "Слуги народа", кроме Дмитрия Разумкова. От них были получены отказы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Ящик Пандоры Зеленского": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят офшоры президента и кому выгодно увольнение Разумкова

На такие действия отреагировали Михеил Саакашвили и Юлия Тимошенко. Они назвали бойкот наступлением на свободу слова в Украине.
"Я хочу попередити: мрії про розправу з вами – вже реальність. Почнеться спроба ліквідувати програму "Свобода слова Савіка Шустера" і Вас особисто знову прибрати з України", – сказала Юлия Тимошенко Савику Шустеру.

Сегодняшняя программа будет посвящена главным темам недели: трагедии Бабьего Яра, офшорам Зеленского и "Квартала 95", аресту Саакашвили и увольнению Разумкова. Старт прямого эфира на телеканалах "Украина" и "Украина 24" в 21:00! Основные гости приглашены, ожидается четкий ответ только от "слуг народа".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Тимошенко предупредила о начале расправы над программой "Свобода слова Савика Шустера". ВИДЕО

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Топ комментарии
+4
ой а что такое? Олигарх Ахметов на Зеленского обиделся? Потому Шустер начал острые для Зели темы поднимат и перестанет теперь анус Зеле вылизывать?

мм.. с чего бы это))
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08.10.2021 13:36
+4
агрохимия был обос...цан у Савика недавно, вот и боятся быть обос...раными прилюдно. одно дело в стае кнопки нажимать а другое лично на вопросы о залетах отвечать....
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08.10.2021 13:38
+2
Не ходить к Савику глупо ,себе дороже получится ..
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08.10.2021 13:35
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Не ходить к Савику глупо ,себе дороже получится ..
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08.10.2021 13:35 Ответить
ой а что такое? Олигарх Ахметов на Зеленского обиделся? Потому Шустер начал острые для Зели темы поднимат и перестанет теперь анус Зеле вылизывать?

мм.. с чего бы это))
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08.10.2021 13:36 Ответить
"Пианист не нужен, родной" (c)

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08.10.2021 13:40 Ответить
ахмет ставит на разумкова, который будет отбирать электорат у зебуина и на гройсмана-яценюка-климкина, которые будут пастись на электоральном поле Пороха. Также ходят слухи, о спонсирувании НАцкорпуса ахметом
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08.10.2021 13:42 Ответить
Ага щас) Помнится как у сявика высмеяли Бутусова когда только начиналась тема вагнеров. Сявик вроде и темы поднимает, но делает єто грамотно, с выгодной власти позиции.
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08.10.2021 13:50 Ответить
Шустер уже очень и очень давно не журналист и высокооплачиваемая проститутка.
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08.10.2021 14:20 Ответить
ахмет сказал лизать анус - савик лизал, ахмет сказал "подожди, не семени" - савик не лижет
что?
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08.10.2021 13:55 Ответить
Якщо "слуги" не підуть на "Свободу словоблудія", то шоу буде нудним. Доведеться Савіку самому грати хєром на роялі, або показувати фотки голого Ахмєтки щоб піпл хавав його шоу.
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08.10.2021 13:37 Ответить
так а типа с этими безуглыми шоу интелектуальней и интересней?)
савик сам по себе зашквар, а когда к нему сходятся эти питекантропы с конвертами так вообще можно не включать)
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08.10.2021 13:58 Ответить
На такие действия отреагировали Михеил Саакашвили и Юлия Тимошенко. Они назвали бойкот наступлением на свободу слова в Украине.

Так он же в тюрьме, как?
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08.10.2021 13:37 Ответить
це було ще минулої п'ятниці
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08.10.2021 14:15 Ответить
агрохимия был обос...цан у Савика недавно, вот и боятся быть обос...раными прилюдно. одно дело в стае кнопки нажимать а другое лично на вопросы о залетах отвечать....
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08.10.2021 13:38 Ответить
а что им говрить? многим просто лучше твикс жевать...Уже и так ВСЕ Ясно!
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08.10.2021 13:39 Ответить
Ай ай яй , пипец Савику Шустеру 🤣
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08.10.2021 13:40 Ответить
Следующего савика грохнут
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08.10.2021 13:41 Ответить
Слуги пока в шоке. Нечего им рассказывать о варнергейте и офшорах
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08.10.2021 13:42 Ответить
Ну а кому хочеться, щоб його постійно писком у власне лайно тицяли. Шустрік, звісно, ще та лярва, але тут треба віддтати належне.
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08.10.2021 13:43 Ответить
"На каждый роток не накинешь платок" (с)

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08.10.2021 13:47 Ответить
Ото, млять, ротоооок...
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08.10.2021 13:49 Ответить
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08.10.2021 15:09 Ответить
Запросіть ківу, нехай розкаже як він ***** поздоровляв, та як він в захваті від лідєра мордора, млять!
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08.10.2021 13:48 Ответить
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08.10.2021 13:59 Ответить
Цікаво, хто дивиться подібні шоу?
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08.10.2021 14:08 Ответить
А хтось в той час дивиться порнокіно з дівками типу Галини Третякової і порноавторами типу Стефанчука.
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08.10.2021 14:13 Ответить
Припрутся! Сразу штук пять рыл, как это они всегда делают, чтоб перекричать любого несогласного с их долбоиопством. Хотя, по совести, для этого им иодно Милованова достаточно.
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08.10.2021 14:11 Ответить
Телеканал "Прямий" уроди вже давно бойкотують. Подивимося сьогодні, що буде на 5-му телеканалі... після того, як https://www.youtube.com/watch?v=At86te7kQHw камельчука посношали в передачі Анни Мірошниченко в середу
Може, після цієї передачі уродам заборонили ходити на прямі ефіри?
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08.10.2021 14:14 Ответить
Чем меньше будут лазить эти уроды по эфирам, тем лучше-может в головах ЗЕленого лохотрата просветлеет
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08.10.2021 16:08 Ответить
Кого интересует Саакашвили? Больше беспокоят аресты генерала Павловского и Антоненко.....
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08.10.2021 16:27 Ответить
 
 