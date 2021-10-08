На нужды армии не хватает 7,1 млрд грн, - замглавы Минобороны Носов
На нужды армии Министерству обороны Украины на сегодня не хватает 7,1 млрд грн.
Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил заместитель министра обороны Александр Носов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Относительно денежного вознаграждения за сентябрь месяц, она выплачена на 100%. Относительно вознаграждения за участие в боевых действиях в зоне выполнения (задач в районе Операции. - Ред.) Объединенных сил, то оно выполнено полностью за август. На сегодня мы имеем задолженность по выплате единовременных вознаграждений в размере 2 млрд 100 млн грн. Мы полностью это выплатим в случае, если нам будут внесены изменения в проект закона об изменениях в бюджет за 2021. Потому что в целом у нас есть недостаток в деньгах в Министерстве обороны в объеме 7,1 млрд грн", - сказал Носов.
Он отметил, что для оплаты вознаграждений военным оборонному ведомству приходится забирать деньги из других направлений.
"Для того, чтобы выплачивать вознаграждение всем военнослужащим, в том числе единовременные выплаты. Мы сейчас идем на то, что экономим деньги на закупки топлива и на выплаты премий высшему руководящему составу Министерства обороны", - отметил представитель МОУ.
Как сообщалось, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич 16 сентября заявил, что в проект бюджета на 2022 запланирован рекордный объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины - 5,95% от ВВП. В частности, будет существенно увеличено финансирование программ развития вооружения и военной техники, денежного обеспечения военнослужащих, строительства жилья для военных.
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у нас армия 240 тыс чел всего! по 10 000 грн на чел получается? чет как то и вроде много и как то странно... что то мы не знаем... там распиливают походу по черному бабло! генералов этих многих к стенке ставить надо
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БРЕХУН!!! Шкарлєт сказав, що ніяких заборгованостей перед ЗСУ немає! Порохобот! Таксі на тебе немає! Зараз Третякову на тебе натравять!
Цікаво: хто з них живе у паралельному всесвіті? Хоча... Якщо "всі ми преЗЕденти", то скоріш за все Шкарлєт... Може д'Єрмак і йому відсипає трохи "треків" від найвеличнішого?
приклад Хомчак який собі квартирку прикорманив!
ПЫСЫ: и на списать 50 млрд коломойским тоже хватает.
А основні обов'язки президента - зовнішня політика, армія і гарант Конституції. А вони всі провалені, президент собі вибрав обов'язки прораба дорожного покриття, де виконує дві задачі - знімає відкати і піднімає економіку ворога, закуповуючи в них бітум.
И так буквально во всем. Что ни заявит ЗЕ-власть - откровенное вранье.
Половину депутатов переселить на самокаты
Плюс, продайте військові обєкти, які не відносяться до військових справ! Виведіть з Києва за межі військові частини та продайте землю!!! Ось вам гроші!! А то красти на війні та обороні можете, а вирішувати питання - ніц.
Ні, синку. Це ти тепер будеш менше їсти.
Що значить не хватає?
У вови зеленського який вивів їх в офшор все хватає і все сходиться
А ви думали агент Кремля буде фінансувати ЗСУ ? Та нащо воно йому треба.