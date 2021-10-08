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На нужды армии не хватает 7,1 млрд грн, - замглавы Минобороны Носов

На нужды армии не хватает 7,1 млрд грн, - замглавы Минобороны Носов

На нужды армии Министерству обороны Украины на сегодня не хватает 7,1 млрд грн.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил заместитель министра обороны Александр Носов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Относительно денежного вознаграждения за сентябрь месяц, она выплачена на 100%. Относительно вознаграждения за участие в боевых действиях в зоне выполнения (задач в районе Операции. - Ред.) Объединенных сил, то оно выполнено полностью за август. На сегодня мы имеем задолженность по выплате единовременных вознаграждений в размере 2 млрд 100 млн грн. Мы полностью это выплатим в случае, если нам будут внесены изменения в проект закона об изменениях в бюджет за 2021. Потому что в целом у нас есть недостаток в деньгах в Министерстве обороны в объеме 7,1 млрд грн", - сказал Носов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация о задолженности перед военнослужащими по "боевым выплатам" – это фейк, - Шмыгаль

Он отметил, что для оплаты вознаграждений военным оборонному ведомству приходится забирать деньги из других направлений.

"Для того, чтобы выплачивать вознаграждение всем военнослужащим, в том числе единовременные выплаты. Мы сейчас идем на то, что экономим деньги на закупки топлива и на выплаты премий высшему руководящему составу Министерства обороны", - отметил представитель МОУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приказ о повышении выплат бойцам на передовой вышел позже проекта бюджета-2021, пришлось перераспределять средства, образовалась задолженность, - замминистра обороны Носов. ВИДЕО

Как сообщалось, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич 16 сентября заявил, что в проект бюджета на 2022 запланирован рекордный объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины - 5,95% от ВВП. В частности, будет существенно увеличено финансирование программ развития вооружения и военной техники, денежного обеспечения военнослужащих, строительства жилья для военных.
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Топ комментарии
+28
зато на кредиты сепарам дыры гроши есть. Зробылы разом....
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08.10.2021 13:46
+23
шас *********** Зеленский из своих офшоров и Коломойши как перечислит..!!!
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08.10.2021 13:44
+16
На армію ніяких грошей не жалко. Аби тільки ті кошти доходили до солдата яких захищає нас від кацапсячої нечисті та на надійну і потрібну зброю. А не на те шоб пузаті паркетні генерали розтягували їх для бєзбєдной жізні їхніх вилупків.
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08.10.2021 13:45
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Правила форума Совет форумчан
сократите паркетных хенералов и свои зп.
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08.10.2021 13:44 Ответить
Ага, и сразу возьмутся 7 млрд? Кто не кормит свою армию, то кормит чужую. Аксиома
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08.10.2021 13:51 Ответить
не многовато 110 генералов, сидящих в министерстве?
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08.10.2021 13:55 Ответить
Многовато. Но не мне судить. И это никоим образом не отменяет отсутствие денег на армию. Даже 1000 генералов не сожрут более 7 млрд. за год.
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08.10.2021 14:01 Ответить
запросто освоят)
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08.10.2021 14:02 Ответить
Задолженность выплат содержания -- 2.1 млрд.грн. Это не генералы.
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08.10.2021 14:03 Ответить
Значит сократить солдат. Звучит логично
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08.10.2021 14:40 Ответить
То як у десяти країн європи!!!!!! І треба щоб зєлєпукін хоч раз поділився своїми офшорами з нашою, тобто ЙОГО АРМІЄЮ, воно ж так пишається армією, що тікав від неї в самі тяжкі часи!!!!!!
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08.10.2021 14:04 Ответить
Тепер все піде на компенсацію цін на газ і вугілля.
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08.10.2021 18:56 Ответить
шас *********** Зеленский из своих офшоров и Коломойши как перечислит..!!!
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08.10.2021 13:44 Ответить
Офшорам тоже не хватает, у них большая стойка,откуда ж на армию возьмётся.
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08.10.2021 13:44 Ответить
На армію ніяких грошей не жалко. Аби тільки ті кошти доходили до солдата яких захищає нас від кацапсячої нечисті та на надійну і потрібну зброю. А не на те шоб пузаті паркетні генерали розтягували їх для бєзбєдной жізні їхніх вилупків.
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08.10.2021 13:45 Ответить
який (опечатка)
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08.10.2021 13:46 Ответить
Задолженность выплат содержания -- 2.1 млрд.грн. Это не генералы.
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08.10.2021 13:53 Ответить
генералам - не задерживают никогда !!!
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08.10.2021 13:58 Ответить
боевым задерживают
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08.10.2021 14:08 Ответить
генералів, які відстояли Україну в 2014-2019 роках, в той час як Косоворотка давав концерти ворогу, посадили і призначили заставу в пів бюджету армії, що звісно вони не в змозі виплатити ніколи. А зрадникам і малоросам, таким як Медведчук - домашній арест. Ось вся сутність Косоворотки Гундосовича.
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08.10.2021 14:35 Ответить
а можете хоть примерно в цифрах прикинуть, на человека?
у нас армия 240 тыс чел всего! по 10 000 грн на чел получается? чет как то и вроде много и как то странно... что то мы не знаем... там распиливают походу по черному бабло! генералов этих многих к стенке ставить надо
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08.10.2021 21:05 Ответить
Навіщо відводите стрілки в бік "паркетних" генералів? Гроші просто уклоніст не виділив армії, зарив у російський бітум і видав у вигляді кредитів донецьким сепарам. (Один приклад його кума директора банку, а таких фактів багато). На сьогодні велика заборгованість і відсутнє оборонне замовлення. Зато на кожному дереві, стовпі щит, на машинах таблички- "Велике будівництво преЗедента". На це грошей вистачає.
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08.10.2021 14:32 Ответить
зато на кредиты сепарам дыры гроши есть. Зробылы разом....
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08.10.2021 13:46 Ответить
вы не понимаете, ето другое....
(c)
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08.10.2021 13:51 Ответить
а какая разница)))))
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08.10.2021 21:06 Ответить
Дороги важнее.
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08.10.2021 13:46 Ответить
продайте куртку степашки - уже пол танка.
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08.10.2021 13:49 Ответить
там у генералов и куртки покруче, и часики, и дома и автопарки)) но как то всем пох
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08.10.2021 21:06 Ответить
Надеюсь на нужды ОПы и ВР всего хватает?
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08.10.2021 13:50 Ответить
вы спикера видели? - вроде не голодает.
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08.10.2021 13:52 Ответить
Это он от голода опух.
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08.10.2021 13:57 Ответить
бiдна, недохарчована дитина...
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08.10.2021 14:01 Ответить
А шо вы хотели, если у него все деньги тёща отбирает в уплату за угол шо он у неё арендует.
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08.10.2021 14:02 Ответить
давайте скинемся ему на сникерс? - ну жалко же смотреть на беднягу, а ему еще нам служить...
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08.10.2021 14:05 Ответить
Я готов, но не на сникерс а на батончик "Рошен".
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08.10.2021 14:08 Ответить
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08.10.2021 14:10 Ответить
"в целом у нас есть недостаток в деньгах в Министерстве обороны в объеме 7,1 млрд грн" Источник:

БРЕХУН!!! Шкарлєт сказав, що ніяких заборгованостей перед ЗСУ немає! Порохобот! Таксі на тебе немає! Зараз Третякову на тебе натравять!

Цікаво: хто з них живе у паралельному всесвіті? Хоча... Якщо "всі ми преЗЕденти", то скоріш за все Шкарлєт... Може д'Єрмак і йому відсипає трохи "треків" від найвеличнішого?
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08.10.2021 13:52 Ответить
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08.10.2021 13:53 Ответить
В першу чергу, потрібен нормальний головнокоманчувач, а не клоун-ухилянт.
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08.10.2021 13:54 Ответить
Негідники! Це на фоні постійних Зе викриків про підвищення фінансування ЗСУ🤬 вори кончені!
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08.10.2021 13:54 Ответить
крадії сидять в самій Армії,
приклад Хомчак який собі квартирку прикорманив!

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08.10.2021 17:33 Ответить
Так это наверно не про обычных солдат а тех кто сидит в тылу, тем всегда не хватает...
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08.10.2021 13:57 Ответить
зе-сепар строит дороги за счёт ВСУ, чтобы его братушкам - кацапам было легче до Киева добираться. Ведь не даром он подогнал дырявым кредиты из госбанка. Готовит почву для возвращения Украины в родную новень
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08.10.2021 14:03 Ответить
Ну, на ОП и Раду вполне себе хватает. С избытком и переизбытком
ПЫСЫ: и на списать 50 млрд коломойским тоже хватает.
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08.10.2021 14:11 Ответить
Почему 50? Там списали одним чохом под сотню,и тут же стали дожимать население за долги .
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08.10.2021 17:01 Ответить
Там еще около 50 - реструктуризация. Но реструктуризация ли это, вопрос. А всего да, около сотни млрд.
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08.10.2021 19:54 Ответить
Зато у нас які дороги, так 73%?
А основні обов'язки президента - зовнішня політика, армія і гарант Конституції. А вони всі провалені, президент собі вибрав обов'язки прораба дорожного покриття, де виконує дві задачі - знімає відкати і піднімає економіку ворога, закуповуючи в них бітум.
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08.10.2021 14:27 Ответить
Привет Шмыгалю, который врал, что задолженности перед ВСУ нет.

И так буквально во всем. Что ни заявит ЗЕ-власть - откровенное вранье.
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08.10.2021 14:29 Ответить
а коли ця, зелена влада не брехала?
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08.10.2021 14:36 Ответить
Воровать меньше нужно.
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08.10.2021 14:53 Ответить
А может в кортежаж урезать количество авто
Половину депутатов переселить на самокаты
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08.10.2021 15:40 Ответить
Ну вы и захотели,они только в раж вошли,готовы еще доить и доить бюджет.Посмотрите,как они из нищых голодранцев,в миллионеров превратились.
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08.10.2021 17:04 Ответить
Главное, что хватает на памятник зе, президентский университет.
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08.10.2021 16:17 Ответить
ЖК Герцен парк в Києві, МінОборони належить 9 трикімнатних квартир, дві з яких вже зайняли Генерал Хомчак та якийсь ще генерал! Продайте квартири і зразу маєте біля 2млн долларів=53млн грн!!!
Плюс, продайте військові обєкти, які не відносяться до військових справ! Виведіть з Києва за межі військові частини та продайте землю!!! Ось вам гроші!! А то красти на війні та обороні можете, а вирішувати питання - ніц.

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08.10.2021 17:31 Ответить
Головне, ментів забезпечити, щоб найвеличнішого захистили від всяких гоїв.
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08.10.2021 18:08 Ответить
Лукашенко підтвердить.
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08.10.2021 19:05 Ответить
У мусорни денег много, грабили народ
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08.10.2021 18:38 Ответить
А когда будет новость: на нужды депутатов не хватает 7 млрд? Вообще хоть раз, хоть сколько нибудь не хватало, или комфорт депутата важнее независимости Украины?
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08.10.2021 19:04 Ответить
Тату, а ви що тепер будете менше пити?
Ні, синку. Це ти тепер будеш менше їсти.
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08.10.2021 19:08 Ответить
На нужды армии Министерству обороны Украины на сегодня не хватает 7,1 млрд грн. Источник:
Що значить не хватає?
У вови зеленського який вивів їх в офшор все хватає і все сходиться
А ви думали агент Кремля буде фінансувати ЗСУ ? Та нащо воно йому треба.
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08.10.2021 21:01 Ответить
Хай нєлох виплатить зі своїх офшорів
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08.10.2021 23:15 Ответить
Разворовали, а теперь солдаты могут убивать олигархов и их шоблу воров во власти!
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09.10.2021 01:06 Ответить
не пора ли нашей армии - проснуться и сделать выводы?
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09.10.2021 12:13 Ответить
 
 