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Порошенко (19477) саммит (1113) Евросоюз (16683)

Усиление санкций против РФ и противодействие "Северному потоку - 2" должны быть результатом саммита Украина-ЕС, - Порошенко

Усиление санкций против РФ и противодействие

Пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал власть уделить особое внимание будущему саммиту Украина-ЕС, который состоится 12 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Есть вещи, которые точно объединяют украинское общество. Если в 2014 году интеграцию в ЕС поддерживала треть Украины, то на сегодня абсолютное большинство украинского народа - за европейскую интеграцию. Я горжусь тем, что нашей команде удалось внести изменения в Конституцию, где интеграция в ЕС и НАТО стала обязательной для всех ветвей власти", - напомнил пятый президент.

"Я хочу подчеркнуть, что прорывы в нашей интеграции были именно на саммите. Это было и заключение Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, и о новых направлениях секторальной интеграции, и о безизе, который казался совершенно невероятным", - отметил Порошенко.

По словам лидера "ЕС", необходимо уделить особое внимание этому саммиту.

"Очень жаль, что правительство не интересует мнение всей Верховной Рады относительно видения результатов, которые нужно достичь на саммите. А это должно быть совместное противодействие "Северному потоку - 2". Это должно быть ужесточение санкций против Российской Федерации. Это должны быть общие и согласованные действия против зимнего реванша, на который сейчас рассчитывает Кремль", - отметил Порошенко.

"И как знак того, что это позиция всей Верховной Рады, что вся Украина объединилась для реализации этих целей, глава Комитета по вопросам интеграции в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе должна быть включена в состав делегации на саммит", - подчеркнул пятый президент.

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Топ комментарии
+13
Ого , як бомбануло кацапів від заяв Порошенка 😆
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08.10.2021 13:56
+13
Все правильно говорит, но зелебуинов в данный момент волнует только прикрытие собственной жопы и велике крадивництво (ну и еще архиважные вопросы - антисемитизм и разрешить двойное гражданство).
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08.10.2021 13:58
+9
Все просрал твоя зекрыса,зедегенерат-а как назвать дятла,который носится с методичкой,которой уже давно кто то сраку себе вытер ...
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08.10.2021 13:55
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Цей дурник барига зациклився на ПП-2 і ніяк не може зрозуміти, що нині Європа більше за Росію зацікавлена в його пускові в роботу.
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08.10.2021 13:47 Ответить
Человек прИ котором было построено 95% СП-2 требует противодействия СП-2.)))
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08.10.2021 13:48 Ответить
как всегда, много ля-ля и дел хороших ноль
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08.10.2021 13:50 Ответить
А от мазилы много хороших дел ?

Поделись )
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08.10.2021 13:57 Ответить
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08.10.2021 14:04 Ответить
И ???
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08.10.2021 14:06 Ответить
Кто дюдям помогает
тот тратит время зря
хорошими делами
прославиться нельзя
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08.10.2021 14:00 Ответить
А ще при ньому була запущена на орбіту космічна станція ''Мир'' і при ньому ж затоплена в Тихому Океані. Улавлюєш могущество закулісного житія-битія (і прочіх конспірологій) Пороха?
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08.10.2021 13:54 Ответить
Не тільки! Рийте далі! Чорнобиль і "Челєнджер" теж при ньому були! Дві чеченських (то знову він!), президенство путлєра ("баризі" ж треба було щоб хтось кришував "ліпєцкую фабріку")...
А! ЩЕ! Цунамі в Малайзії, пожежі в Австралії, Сибіру, Канаді та США, ***** в Африці, світові фінансофі кризи... Ну і звісно пандемія COVID!
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08.10.2021 14:08 Ответить
А ще при Пороху Єльцин алкоголіком став , ''устал і ушол''.
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08.10.2021 15:26 Ответить
Хорош брехать, ворлог! При Порохе они за 3 года только 35% успели построить и все время вводились санкции, а при зебиле за год достроили!
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09.10.2021 01:02 Ответить
Мне до задницы лозунги. Особенно когда они ничего не решают. Все это было в твоих руках. Все это просрано. В угоду деньжатам. Да и расия не опаснее Запада.Который хочет судить всех одним законом.
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08.10.2021 13:52 Ответить
Все просрал твоя зекрыса,зедегенерат-а как назвать дятла,который носится с методичкой,которой уже давно кто то сраку себе вытер ...
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08.10.2021 13:55 Ответить
И он в том числе. Он же работает на олигархов. Они все работают на них ))
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08.10.2021 13:56 Ответить
Ти б, замість гавкати, краще б вилупила з ларчика надр твого організму вірного виборця до електорального ядра Петра Лексійовича.
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01.12.2021 16:31 Ответить
"Все это просрано. В угоду деньжатам" (с)

А трохи докладніше можна? Що "просрано" і в угоду яким "дєньжатам"? Просто цікаво: чи будуть у вашій відповіді "офшори", "Мальдіви", "Ліпєцкая фабріка", "збагачення у 850 разів", "термос" чи ще щось із репертуару "ольгінців" та "іжє с німі"...
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08.10.2021 14:00 Ответить
В моей видповиди буде пинок под зад от народа. Хотя и поменявшего не намного лучшего. Из за олигархической пропаганды телеканалов. Но ! Будь он не таким( Порошенко ) - За него стали бы грудью. И солдат и народ.
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08.10.2021 14:03 Ответить
Не переймайтеся так , так як все ще попереду !
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08.10.2021 14:05 Ответить
Народ умнеет. Как бы это не хотелось олигархам. Просачивающаяся с Запада информация все равно делает свое дело. Уже всем понятно,что олигархов выбирать нельзя. Как и их слуг.Как бы те не маскировались.
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08.10.2021 14:08 Ответить
"В моей видповиди буде пинок под зад от народа" (с)

Тобто саме це було "просрано"? І за які ж "дєньжата"?

"За него стали бы грудью. И солдат и народ" (с)

Ви вважаєти вибори 2019-го незаконними? Результати сфалсифікованими? На якій підставі "ставати груддю"? Розум програв яскравому шоу - що поробиш, буває. А от де "смєтуни", які обіцяли "смєсті єго, єслі что-то подьот нє так"? Особливо після стількох порушень законів та Конституції "узеленськими"...
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08.10.2021 14:22 Ответить
Выборы в 2019 были честными. Иначе бы Порошенко прошел. Просто народу подставили холуя каламойского. Люди не были проинформированы,чей он.
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08.10.2021 14:31 Ответить
Люди все прекрасно знали. Але гетьман вже настільки всіх дістав, що згодні були навіть на придворного недоумкуватого блазня, лиш би тільки сивочолого від корита відігнати...
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08.10.2021 15:17 Ответить
вам, 73/43%дебілам ше не дійшло, що в ваших черепках "гетьман вже настільки всіх дістав" є не що інше, як саме олігархічне Г+Г. Окремим дійшло, і дійде ще, можливо, не всім. Все по черзі. Окремим не дійде навіть до наступних виборів. Та хер з вами долбо//бами.
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08.10.2021 15:39 Ответить
Ну вас, 27-відсоткових недоумків, залишилось всього 13%. Це вже добре, пропхати знову свого нездару до корита ви вже не зможете, як би не всирались...
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08.10.2021 15:53 Ответить
пропагандон ти подляковий, видана тобі методичка протухла від старості
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08.10.2021 16:19 Ответить
Можеш скільки завгодно обсиратись від безсилої люті. Вороття гетьмана до корита вже не буде. На слідуючих виборах він програє навіть Бойку, я вже не кажу про більш серйозного кандидата.
ПС. І так, докеруватись до того, щоб програти вибори кишеньковому недоумкуватому блазню - це треба зуміти. Це не дно, це - днище. Після якого нормальній людині соромно було б навіть на люди показуватись, не те, щоб ще рота розтуляти. Безвіз з ЄС? Так його мають навіть Венесуела з Гондурасом. Чи Порох пишається, що привів Україну до рівня цих відсталих, Богом забутих, злиденних країн?
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08.10.2021 17:38 Ответить
потураєв, удохни
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08.10.2021 18:09 Ответить
вас дебідів дістала пропаганда кацапів і телеканал Коломойського і Медведчука "1+1" і ні в кого кепи невистачило перевірити інформацію, розвісили свої баранячі вуха і полізли в клітку рабства. Кому ти втираєш , що ніби Порошенко всіх дістав? При ньому тільки все зростало і ми рухалися в правильносму напрямку, але всі маланські і російські телеканали говорили брехню і лили на Порошенко бруд. А сьогодні летимо в пропасть, все здорожчало, прокакали більше половини того, що раніше здобули, але маланські і російські телеканали, та інші ЗМІ говорять про благодать і покращення, про зростання зарплат(хотя зростають тільки ціни), про успіхи економіки (хоча вона у великих мінусах і довели держпадприємства до банкрутства), кожного дня щось робиться для узурпації влади і знищення опозиції, знищення держави. А в нас війна!!!
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08.10.2021 15:54 Ответить
Ваші баньки дійсно заліплені шоколадним лайном, що ти не бачило, куди ти рухаєшся? Рух в "правильному напрямку" був тільки на папері, насправді ж в прірву і рухались. Так само, як і зараз, бо гетьман з блазнем - рідні брати, представники тієї ж правлячої олігархії, основне завдання якої - грабувати країну, вичавивши все, що можна. Що буде з країною потім, їх не цікавить, бо всі їх хатинки, гроші та майно - все за кордоном, Україна для них - лише годівниця. Але шоколадні придурки цього не розуміють і, з якогось пуйла вирішили, що олігарх, він же лютий ворог, України, може бути "патріотом".
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08.10.2021 16:04 Ответить
Пане Кіля Азіров, всі лідери націй у різні часи були не з голоти, а з тих, яких сьогодні називають олігархами і звичайно не всі, а ті, що мали мають державницьку, проукраїнську позицію. Бо як правило голота нацарює мільярд і вкравши казну втікає до таких самих. А цей один олігарх, Петро Олексійович, разом з іншими почав розбудовувати вільну Україну, почавши з армії, мови і віри, а маланські олігархи і олігархи з московії - її розтягувати, душити, знищувати. Правда є виняток,як приклад президент США Ендрю Джексон був вихідцем із простої сім'ї, але був грамотним і здається військовим. Але це не стосується в нас, бо маємо різний устрій держави і не маємо таких інститутів стримування узурпації влади і дуристики в прийнятих рішеннях.
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08.10.2021 16:21 Ответить
Не треба вважати український народ ідіотами, а себе єдино великорозумним. Результати гетьманської "розбудови" люди відчули на власній шкірі, в тому числі і військові, яких порожні лозунги теж не переконали. Тому сивочолий і отримав відповідну оцінку своїм діянням на виборах. І ніяке Г+Г тут ні при чому. Це я тобі кажу як людина, абсолютно нейтральна до обох, і Г+Г не дивлюсь вже багато років. Як і 5 канал.
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08.10.2021 17:21 Ответить
в цього пропагандона наратитиви точ-в-точ, як вчора в потураєва. І, можливо, він і є під таким псевдо. Тому попросту - його наюх в спам
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08.10.2021 16:20 Ответить
Какой там саммит, Зе не знает как жопу прикрыть от вагнергейта и офшора
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08.10.2021 13:53 Ответить
Ого , як бомбануло кацапів від заяв Порошенка 😆
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08.10.2021 13:56 Ответить
Все правильно говорит, но зелебуинов в данный момент волнует только прикрытие собственной жопы и велике крадивництво (ну и еще архиважные вопросы - антисемитизм и разрешить двойное гражданство).
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08.10.2021 13:58 Ответить
Перед Европой сейчас намного больший вызов чем СП2. Это небывалый подъем цен московией на природный газ.
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08.10.2021 14:13 Ответить
Європа не маланський клан в Україні, вони за рік перебудують свої потоки в бік Норвегії і американського газу. Хай побакланить терорист № 1 максимум рік, цими діями він довів, що з ним ніяких домовленностей(приклад Меркель, яка верещала, що то економічний проект), вже ніхто робити не буде.
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08.10.2021 15:45 Ответить
Наскільки відомо, газпром умови підписаних з ним контрактів виконує в повному обсязі і навіть більше...
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08.10.2021 21:38 Ответить
Какие санкции против братского для зебилов народа?!! квартальным мародерам на парашию еще бежать после Майдана3
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08.10.2021 14:14 Ответить
К чему громкие слова ? Надо послать на саммит от ПЕС Климпуш-Цин
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08.10.2021 14:24 Ответить
фрицы в лице рашистской подельницы Меркель "приложили максимум санкций " от ЕС для противодействия Украине и ее народу , разрешив строительство и эксплуатацию трубы .В ЕС остались единицы ,которые поддерживают Украину ,всех остальных купил кремлевский сутенер .Без США толку не будет ,но для этого нужно почистить ОП от рашистской агентуры , на которую наверное указали "зе" во времья визита
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08.10.2021 14:38 Ответить
Хватит звиздеть, на работу давай топай. Прогульщик хреновый.
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08.10.2021 15:12 Ответить
Молодець Петро! Жаль тільки, що коли сам був при кориті, СП-2 не дуже протидіяв. При ньому він почав будуватись і будувався, аж гай шумів...
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08.10.2021 15:15 Ответить
Не тратьте куме силы -- спускайтеся на дно
Поздно матушка -- я уже умер
Пускать желчь поздно
Надо было кричать когда только шли разговоры о строительстве СП-2
А то ''настоящие украинцы '' кричали :
Нет в России таких спецов , развалится крымский мост /резюме налицо/
Нет отдельно взятого государства в мире -- все крепко связано
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08.10.2021 15:37 Ответить
Петро Олексійович навіть не будучи президентом робить все від нього залежне, щоб хоч якось посилити санкції проти ворога -Росії, а Найвєлічайший і Найкосовороткіший Гундос Термосович намагається і дає всім зрозуміти, що все добре - він прагне зустрічі з ху@лом-терористом світового масштабу і ніби все вирішить однією фотографією з тим злочинцем і, добре розуміючи, що цим дає посил знімати санкції в агресора, у всякому разі їх не посилювати і налагоджувати торгівлю.
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08.10.2021 15:42 Ответить
Де ж він був раніше, коли був при владі і СП-2 тільки починали будувати?..
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08.10.2021 21:43 Ответить
в ОП сидять пропутінські сили, шансів в нас немає
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01.12.2021 15:19 Ответить
"Меня терзают смутные сомнения"© - подозреваю, что какие-то сволочуги-диверсанты регулярно и обильно подсыпают мне в пиСщу мощный ингибитор, наглухо блокирующий среди меня рост электоральной поддержки Петра Алексеевича Порошенко. Вместо того, чтобы денно и нощно бороться за избрание Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или за коронацию на царствие, из меня так и прёт: "Порохатый Барыга", "Сывочолый Мародёр", "доза Тошнотворного Порош(ен)ка". И даже как-то тянет устроиться переводчиком с сербского языка на украинский, потому как без малейших лингвистических затруднений свободно перевожу: "ПОРОШЕНКА" - "ПОРОСЯ".
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01.12.2021 16:24 Ответить
 
 