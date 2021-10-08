Усиление санкций против РФ и противодействие "Северному потоку - 2" должны быть результатом саммита Украина-ЕС, - Порошенко
Пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко призвал власть уделить особое внимание будущему саммиту Украина-ЕС, который состоится 12 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Есть вещи, которые точно объединяют украинское общество. Если в 2014 году интеграцию в ЕС поддерживала треть Украины, то на сегодня абсолютное большинство украинского народа - за европейскую интеграцию. Я горжусь тем, что нашей команде удалось внести изменения в Конституцию, где интеграция в ЕС и НАТО стала обязательной для всех ветвей власти", - напомнил пятый президент.
"Я хочу подчеркнуть, что прорывы в нашей интеграции были именно на саммите. Это было и заключение Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, и о новых направлениях секторальной интеграции, и о безизе, который казался совершенно невероятным", - отметил Порошенко.
По словам лидера "ЕС", необходимо уделить особое внимание этому саммиту.
"Очень жаль, что правительство не интересует мнение всей Верховной Рады относительно видения результатов, которые нужно достичь на саммите. А это должно быть совместное противодействие "Северному потоку - 2". Это должно быть ужесточение санкций против Российской Федерации. Это должны быть общие и согласованные действия против зимнего реванша, на который сейчас рассчитывает Кремль", - отметил Порошенко.
"И как знак того, что это позиция всей Верховной Рады, что вся Украина объединилась для реализации этих целей, глава Комитета по вопросам интеграции в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе должна быть включена в состав делегации на саммит", - подчеркнул пятый президент.
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тот тратит время зря
хорошими делами
прославиться нельзя
А! ЩЕ! Цунамі в Малайзії, пожежі в Австралії, Сибіру, Канаді та США, ***** в Африці, світові фінансофі кризи... Ну і звісно пандемія COVID!
А трохи докладніше можна? Що "просрано" і в угоду яким "дєньжатам"? Просто цікаво: чи будуть у вашій відповіді "офшори", "Мальдіви", "Ліпєцкая фабріка", "збагачення у 850 разів", "термос" чи ще щось із репертуару "ольгінців" та "іжє с німі"...
Тобто саме це було "просрано"? І за які ж "дєньжата"?
"За него стали бы грудью. И солдат и народ" (с)
Ви вважаєти вибори 2019-го незаконними? Результати сфалсифікованими? На якій підставі "ставати груддю"? Розум програв яскравому шоу - що поробиш, буває. А от де "смєтуни", які обіцяли "смєсті єго, єслі что-то подьот нє так"? Особливо після стількох порушень законів та Конституції "узеленськими"...
ПС. І так, докеруватись до того, щоб програти вибори кишеньковому недоумкуватому блазню - це треба зуміти. Це не дно, це - днище. Після якого нормальній людині соромно було б навіть на люди показуватись, не те, щоб ще рота розтуляти. Безвіз з ЄС? Так його мають навіть Венесуела з Гондурасом. Чи Порох пишається, що привів Україну до рівня цих відсталих, Богом забутих, злиденних країн?
Поздно матушка -- я уже умер
Пускать желчь поздно
Надо было кричать когда только шли разговоры о строительстве СП-2
А то ''настоящие украинцы '' кричали :
Нет в России таких спецов , развалится крымский мост /резюме налицо/
Нет отдельно взятого государства в мире -- все крепко связано