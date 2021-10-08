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обстрел (25742) Донбасс (26950) боевые действия (3451) операция Объединенных сил (6766)

С начала суток войска РФ 5 раз обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и стрелкового оружия, - штаб ООС

С начала суток войска РФ 5 раз обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и стрелкового оружия, - штаб ООС

С начала текущих суток, 8 октября, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Позиции украинских воинов возле Золотого-4 враг обстрелял, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вблизи Троицкого оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Майорска вражеские вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин ранен в результате российского обстрела на Донбассе. За минувшие сутки - 6 нарушений "тишины", с полуночи - 2, - штаб ООС

В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Крымского наемники вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Также смотрите: Наемники РФ обстреляли Авдеевку из 120-мм минометов. Повреждена гражданская инфраструктура, - СЦКК. ФОТОрепортаж

"Украинские защитники открывали огонь в ответ, чем заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.
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Топ комментарии
+3
кацап бех знов за сове -))) чув я таке у 14му від полонених рузге кізяків
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08.10.2021 14:11
+2
Сколько 200 и 300, на "тойстороне"? Или что???
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08.10.2021 13:58
+1
Бех, значит тупин вообще не при чем?
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08.10.2021 14:52
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кацап бех знов за сове -))) чув я таке у 14му від полонених рузге кізяків
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08.10.2021 14:11 Ответить
Бех, значит тупин вообще не при чем?
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08.10.2021 14:52 Ответить
Причем. Они встречались и обсуждали кто и какую возьмет на себя роль в этой воне. Самолеты летали месяц в Донецк. Сбу все это знает и без меня.
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08.10.2021 14:54 Ответить
нуну бибасен да братик в кокочлении сливянском подох да иди отседова убогий
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08.10.2021 14:57 Ответить
Бред сумасшедшего ))
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08.10.2021 14:59 Ответить
так кокочление как вещал твой Паша губапреф против олгархоф и фошиздов
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08.10.2021 15:02 Ответить
Это тебе так хочется )) Я против рахи и олигархов. Это единое целое спрута.
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08.10.2021 15:03 Ответить
не виляй убогий как бабай перед кадыровцами
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08.10.2021 15:05 Ответить
Виляешь ты. И смотришься как дурачок ))
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08.10.2021 15:09 Ответить
так что там с олигархами которые развязали гафноцыд твоих братишке из Бимбасса
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08.10.2021 15:18 Ответить
Лошара, украинские олигархи договорились о поставках российских солдат и российской техники на Донбасс и об этом не знал тупин? Ну вот зачем так своего вождя опускаешь? Бортникову пожалуюсь, посадят тебя на подвал за слова "Путин Лох".
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08.10.2021 14:57 Ответить
Ты больной ? )) Какие они украинские ? Там эта днр с 1991 года. Негласно с ментами, бандитская резервация. Тимоха не зря за колючку говорила )) Где я сказал ,что путин не знал ? Это все с ним было переговорено. Ты притворяешься таким тупым ?
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08.10.2021 15:02 Ответить
ДНР с 91 года?
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08.10.2021 15:05 Ответить
По сути ,да. Ты же не знаешь,что там творилось.. Там с автоматами бегали по Донецку. Пока ахметов все под себя не подмял. И ментов в том числе.Донбасс это вотчина его. Крышуемая рахой. - На бандитском слэнге ))
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08.10.2021 15:08 Ответить
Так когда ДНР образовалась и когда Северодонецк был?
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08.10.2021 15:11 Ответить
О днр они мечтали с 91 года. Чтобы не платить Киеву. Люди не причем.Это все донецкая шобла власти. Там все бандиты.
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08.10.2021 15:13 Ответить
А теперь поясни свою же фразу: "Запомни солдат ! С олигархами войны не выиграть. Ты будешь умирать ни за что. А они будут подставлять тебя. Потому как им нужна война. И хаос с законами."
Чем ты думал когда писал это?
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08.10.2021 15:21 Ответить
Ты сначала поясни,что ты думаешь )) А тот тут у меня подозрения насчет тебя возникли ))
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08.10.2021 15:24 Ответить
Я думаю, что территориальную целостность Украины необходимо отстаивать на всех фронтах. В зоне ведения боевых действий, в ходе ведения международной деятельности, в ходе выявления коллаборантов у нас в стране.
А теперь поясни свою же фразу: "Запомни солдат ! С олигархами войны не выиграть. Ты будешь умирать ни за что. А они будут подставлять тебя. Потому как им нужна война. И хаос с законами."
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08.10.2021 15:30 Ответить
А что тут понимать ? Ты в своем уме ? Олигархи - это предатели .Им не нужна демократия. Иначе им не выжить.Поэтому они будут противодействовать ей. Антикоррупционный суд кого наказал за пять лет ? Никого.А почему ? Потому ,что они не дают ему ходу. В этом весь и смысл - что олигархии не нужна демократическая Украина. Им нужен хаос 90-х.Запад враг для них с его законами.А солдат воюет именно за демократию. Запада.Но солдат пешка.И ему никогда не выиграть войну,если за спиной власть олигархии.
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08.10.2021 16:21 Ответить
"Запомни солдат ! С олигархами войны не выиграть. Ты будешь умирать ни за что. А они будут подставлять тебя. Потому как им нужна война. И хаос с законами."
То есть надо нашим пацанам не воевать, а разойтись по домам (дезертировать)? Так выглядит смысл твоего высказывания?
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08.10.2021 16:44 Ответить
Пацанам расходиться не надо. Но они должны понимать,кто у них в тылу. Они должны из жертв вырасти в тех,кто сможет уничтожить олигархический строй в стране. Тогда и победа над кацапами настанет.Как в Хорватии например.
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08.10.2021 16:51 Ответить
"Ты будешь умирать ни за что."
А граждане Украины это тоже "ничто"?
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08.10.2021 16:58 Ответить
Дело не в гражданах Украины. А в бессмысленной ситуации,когда войну не возможно выиграть. Из за того,что правители эту войну не хотят заканчивать.Потому как работают на олигархов. Именно поэтому,гибель солдат бессмысленна. Ты никогда не поймешь этого. Потому,что не собираешься занимать их места.
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08.10.2021 19:48 Ответить
Их места не собираешься занимать ты. Я там был. А тебе пофиг на Украину, для тебя кацапы, убившие более 15000 наших сограждан поф. Потому что ты их до сих пор братьями считаешь. Вот из-за этого в твоей голове война становится бессмысленной.
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09.10.2021 07:24 Ответить
Удостоверение УБД ЮА № 005807
А мразь последняя предлагает не воевать, а сдать Украину тупину. Потому что ты, крыса, боишься войны.
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09.10.2021 07:48 Ответить
У меня к тебе одна просьба: не пиши всяку хрень под сообщениями о наших погибших и раненых хлопцах. А доказывать я тебе ничего не должен. Это ты мне пришли свое УБД, потому что риторика у тебя как у рашотролля.
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09.10.2021 08:31 Ответить
Сколько 200 и 300, на "тойстороне"? Или что???
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08.10.2021 13:58 Ответить
 
 