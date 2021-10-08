С начала суток войска РФ 5 раз обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и стрелкового оружия, - штаб ООС
С начала текущих суток, 8 октября, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
Позиции украинских воинов возле Золотого-4 враг обстрелял, используя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Вблизи Троицкого оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Майорска вражеские вооруженные формирования вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Красногоровки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Вблизи Крымского наемники вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.
"Украинские защитники открывали огонь в ответ, чем заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.
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Чем ты думал когда писал это?
А теперь поясни свою же фразу: "Запомни солдат ! С олигархами войны не выиграть. Ты будешь умирать ни за что. А они будут подставлять тебя. Потому как им нужна война. И хаос с законами."
То есть надо нашим пацанам не воевать, а разойтись по домам (дезертировать)? Так выглядит смысл твоего высказывания?
А граждане Украины это тоже "ничто"?
А мразь последняя предлагает не воевать, а сдать Украину тупину. Потому что ты, крыса, боишься войны.